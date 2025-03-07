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В Соцфонде рассказали, кто может выйти на пенсию на два года раньше

Такая возможность есть у женщин и мужчин со стажем работы не менее 37 и 42 лет соответственно

07 марта 2025, 16:40, ИА Амител

Пенсионер / Фото: unsplash.com / Huy Phan
Пенсионер / Фото: unsplash.com / Huy Phan

Выйти на пенсию на два года раньше россияне могут благодаря длительному стажу работы. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда Алтайского края.

Так, на заслуженный отдых раньше срока могут уйти женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет.

Для этого женщины должны достичь возраста 55 лет, а мужчины – 60 лет. 

В длительный стаж включают только периоды официальной работы без ухода за детьми. При этом учитывают следующие факторы:

  • прохождение военной службы по призыву;
  • участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы;
  • период получения пособия по временной нетрудоспособности;
  • периоды участия в специальной военной операции.

Также раньше срока на пенсию могут выйти многодетные мамы с тремя и более детьми: 

  • в 57 лет, если родили и воспитали троих детей;
  • в 56 лет – четверых;
  • в 50 лет – пятерых и более.

В этом случае всем детям должно быть более восьми лет, а стаж женщины составлять не менее 15 лет.

Россия пенсии

Комментарии 2

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Гость

21:38:41 07-03-2025

Мне в этом году 50, работа совмещенная- физическая и умственная, 1,5 ставки, чтоб хотя бы не МРОТ, пятидневка. Усталость одолевает, перестройка организма возрастная это не шутки, многие женщины после 50 порой просто неработоспособны. А ещё впереди 10 лет!!! Мужчины часто не доживают до пенсии, скоро и женщины начнут сыпаться. Ковид еще поспособствовал, да и еда нынешняя, стрессы... Два года кому-то подарят, благодетели!

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Musik

09:27:49 09-03-2025

Гость (21:38:41 07-03-2025) Мне в этом году 50, работа совмещенная- физическая и умстве... Спорт витамины баня девки сало.
Будете как новый.

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