В Соцфонде рассказали, кто может выйти на пенсию на два года раньше
Такая возможность есть у женщин и мужчин со стажем работы не менее 37 и 42 лет соответственно
07 марта 2025, 16:40, ИА Амител
Выйти на пенсию на два года раньше россияне могут благодаря длительному стажу работы. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда Алтайского края.
Так, на заслуженный отдых раньше срока могут уйти женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет.
Для этого женщины должны достичь возраста 55 лет, а мужчины – 60 лет.
В длительный стаж включают только периоды официальной работы без ухода за детьми. При этом учитывают следующие факторы:
- прохождение военной службы по призыву;
- участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы;
- период получения пособия по временной нетрудоспособности;
- периоды участия в специальной военной операции.
Также раньше срока на пенсию могут выйти многодетные мамы с тремя и более детьми:
- в 57 лет, если родили и воспитали троих детей;
- в 56 лет – четверых;
- в 50 лет – пятерых и более.
В этом случае всем детям должно быть более восьми лет, а стаж женщины составлять не менее 15 лет.
21:38:41 07-03-2025
Мне в этом году 50, работа совмещенная- физическая и умственная, 1,5 ставки, чтоб хотя бы не МРОТ, пятидневка. Усталость одолевает, перестройка организма возрастная это не шутки, многие женщины после 50 порой просто неработоспособны. А ещё впереди 10 лет!!! Мужчины часто не доживают до пенсии, скоро и женщины начнут сыпаться. Ковид еще поспособствовал, да и еда нынешняя, стрессы... Два года кому-то подарят, благодетели!
09:27:49 09-03-2025
Гость (21:38:41 07-03-2025) Мне в этом году 50, работа совмещенная- физическая и умстве... Спорт витамины баня девки сало.
Будете как новый.