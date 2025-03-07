Такая возможность есть у женщин и мужчин со стажем работы не менее 37 и 42 лет соответственно

07 марта 2025, 16:40, ИА Амител

Пенсионер / Фото: unsplash.com / Huy Phan

Выйти на пенсию на два года раньше россияне могут благодаря длительному стажу работы. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда Алтайского края.

Так, на заслуженный отдых раньше срока могут уйти женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет.

Для этого женщины должны достичь возраста 55 лет, а мужчины – 60 лет.

В длительный стаж включают только периоды официальной работы без ухода за детьми. При этом учитывают следующие факторы:

прохождение военной службы по призыву;

участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы;

период получения пособия по временной нетрудоспособности;

периоды участия в специальной военной операции.

Также раньше срока на пенсию могут выйти многодетные мамы с тремя и более детьми:

в 57 лет, если родили и воспитали троих детей;

в 56 лет – четверых;

в 50 лет – пятерых и более.

В этом случае всем детям должно быть более восьми лет, а стаж женщины составлять не менее 15 лет.