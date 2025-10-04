НОВОСТИПроисшествия

В страшном ДТП под Самарой погиб мужчина и двое подростков

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина на огромной скорости влетела в бетонные блоки

04 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Авария, ДТП / Изображение сгенерировано Midjourney
В Самарской области зафиксирована ужасная автомобильная авария. Информация об этом инциденте появилась в Telegram-канале областного главка МВД.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла ночью 4 октября на Обводном шоссе в Тольятти, где автомобиль врезался в бетонное ограждение. Управлял машиной 23-летний молодой человек. В салоне также находились двое подростков 2006 и 2009 годов рождения. К сожалению, все трое погибли на месте.

Комментарии 1

Avatar Picture
Виталий

00:58:34 05-10-2025

2006 года уже не подросток.

  1 Нравится
Ответить
