В страшном ДТП под Самарой погиб мужчина и двое подростков

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина на огромной скорости влетела в бетонные блоки

04 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Авария, ДТП / Изображение сгенерировано Midjourney

В Самарской области зафиксирована ужасная автомобильная авария. Информация об этом инциденте появилась в Telegram-канале областного главка МВД.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла ночью 4 октября на Обводном шоссе в Тольятти, где автомобиль врезался в бетонное ограждение. Управлял машиной 23-летний молодой человек. В салоне также находились двое подростков 2006 и 2009 годов рождения. К сожалению, все трое погибли на месте.