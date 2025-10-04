Почти 400 тысяч жителей Алтая привились от гриппа

Пройти вакцинацию от болезни можно в поликлинике по месту жительства, она помогает от нескольких штаммов заболевания

04 октября 2025, 18:10, ИА Амител

Прививка, вакцинация / Фото: amic.ru

В Алтайском крае активно идет кампания по вакцинации населения от гриппа. По информации краевого Министерства здравоохранения, к настоящему моменту привито около 380 тысяч человек, в том числе свыше 118 тысяч несовершеннолетних.

Первостепенная задача – обеспечение защиты здоровья детей. Например, в Каменской межрайонной больнице вакцинировано около трех тысяч маленьких пациентов. Обязательным этапом перед вакцинацией является консультация педиатра или фельдшера.

Для проведения бесплатной иммунизации в регион поставлены вакцины "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп". Все они являются инактивированными, не содержат активного вируса и разрешены к применению у детей с шестимесячного возраста.