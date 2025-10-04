Почти 400 тысяч жителей Алтая привились от гриппа
Пройти вакцинацию от болезни можно в поликлинике по месту жительства, она помогает от нескольких штаммов заболевания
04 октября 2025, 18:10, ИА Амител
В Алтайском крае активно идет кампания по вакцинации населения от гриппа. По информации краевого Министерства здравоохранения, к настоящему моменту привито около 380 тысяч человек, в том числе свыше 118 тысяч несовершеннолетних.
Первостепенная задача – обеспечение защиты здоровья детей. Например, в Каменской межрайонной больнице вакцинировано около трех тысяч маленьких пациентов. Обязательным этапом перед вакцинацией является консультация педиатра или фельдшера.
Для проведения бесплатной иммунизации в регион поставлены вакцины "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп". Все они являются инактивированными, не содержат активного вируса и разрешены к применению у детей с шестимесячного возраста.
18:34:55 04-10-2025
Спасибо Богу - Творцу, что он дал мне мудрости, как повысить иммунитет, вот семь лет не знаю, что такое грипп и прочие бяки, от которых мои ровесник и младше идут прямиком на кладбище.
10:58:21 05-10-2025
Поделитесь пожалуйста, как повысили иммунитет?
21:24:25 05-10-2025
Гость (10:58:21 05-10-2025) Поделитесь пожалуйста, как повысили иммунитет?...
Зачем слушать пациентов клиники Эрдмана? Он тут постоянно чушь всякую пишет.