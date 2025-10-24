Блогерша из Дагестана, устраивавшая гонки по улицам Махачкалы, осталась без машины
Девушка регулярно демонстрировала лихую езду
24 октября 2025, 09:30, ИА Амител
В Махачкале блогершу, известную под ником Ханумка, лишили автомобиля после серии опасных заездов по городским улицам, которые она сама выкладывала в соцсети. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Девушка, занимающаяся обучением SMM, активно подогревала интерес подписчиков к своей "быстрой тачке", регулярно демонстрируя лихую езду.
Очередное видео с нарушениями вызвало волну критики в Сети, а затем попало и в поле зрения сотрудников полиции. Девушку вызвали в отдел, где она уверяла, что максимум, что ей грозит, – это штраф за агрессивное вождение. Однако полицейские установили, что в роликах зафиксировано множество нарушений: превышение скорости, выезд за разметку и другие опасные маневры.
В итоге автомобиль у блогерши изъяли, а сама она теперь будет отвечать по закону за собственные "гонки ради контента".
Ранее сообщалось, что блогеру Михаилу Литвину может грозить тюремное заключение сроком до двух лет за игнорирование призыва на обязательную военную службу.
09:43:42 24-10-2025
хорошая новость
10:12:20 24-10-2025
Почему она столь длительное время вытворяла подобное? Садить нарушительницу надо было после первого же ролика. Нужно дать правовую оценку бездействию местных силовых структур.
10:53:49 24-10-2025
Гость (10:12:20 24-10-2025) Почему она столь длительное время вытворяла подобное? Садить...
Вы не обратили внимания, где происходили покатушки - в Махачкале!!! Если за это садить, как вы предлагаете, то Дагестан опустеет, а правоохранители должны будут посадить, в том числе, своих родственников и самих себя.
13:00:30 24-10-2025
это все понятно, а "изъяли" то за что? или просто отобрали?