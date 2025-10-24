НОВОСТИОбщество

Блогерша из Дагестана, устраивавшая гонки по улицам Махачкалы, осталась без машины

Девушка регулярно демонстрировала лихую езду

24 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Ханумка сидит в автомобиле / @hanumkka / Instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

В Махачкале блогершу, известную под ником Ханумка, лишили автомобиля после серии опасных заездов по городским улицам, которые она сама выкладывала в соцсети. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Девушка, занимающаяся обучением SMM, активно подогревала интерес подписчиков к своей "быстрой тачке", регулярно демонстрируя лихую езду.

Очередное видео с нарушениями вызвало волну критики в Сети, а затем попало и в поле зрения сотрудников полиции. Девушку вызвали в отдел, где она уверяла, что максимум, что ей грозит, – это штраф за агрессивное вождение. Однако полицейские установили, что в роликах зафиксировано множество нарушений: превышение скорости, выезд за разметку и другие опасные маневры.

В итоге автомобиль у блогерши изъяли, а сама она теперь будет отвечать по закону за собственные "гонки ради контента".

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:43:42 24-10-2025

хорошая новость

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:20 24-10-2025

Почему она столь длительное время вытворяла подобное? Садить нарушительницу надо было после первого же ролика. Нужно дать правовую оценку бездействию местных силовых структур.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:49 24-10-2025

Гость (10:12:20 24-10-2025) Почему она столь длительное время вытворяла подобное? Садить...
Вы не обратили внимания, где происходили покатушки - в Махачкале!!! Если за это садить, как вы предлагаете, то Дагестан опустеет, а правоохранители должны будут посадить, в том числе, своих родственников и самих себя.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:00:30 24-10-2025

это все понятно, а "изъяли" то за что? или просто отобрали?

  0 Нравится
Ответить
