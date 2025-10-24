Блогерша из Дагестана, устраивавшая гонки по улицам Махачкалы, осталась без машины

Девушка регулярно демонстрировала лихую езду

24 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Ханумка сидит в автомобиле / @hanumkka / Instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

В Махачкале блогершу, известную под ником Ханумка, лишили автомобиля после серии опасных заездов по городским улицам, которые она сама выкладывала в соцсети. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Девушка, занимающаяся обучением SMM, активно подогревала интерес подписчиков к своей "быстрой тачке", регулярно демонстрируя лихую езду.

Очередное видео с нарушениями вызвало волну критики в Сети, а затем попало и в поле зрения сотрудников полиции. Девушку вызвали в отдел, где она уверяла, что максимум, что ей грозит, – это штраф за агрессивное вождение. Однако полицейские установили, что в роликах зафиксировано множество нарушений: превышение скорости, выезд за разметку и другие опасные маневры.

В итоге автомобиль у блогерши изъяли, а сама она теперь будет отвечать по закону за собственные "гонки ради контента".

