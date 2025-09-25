В Удмуртии врачи удалили через нос опухоль гипофиза, вызывавшую храп

Операция продолжалась около пяти часов

25 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Удмуртии медики Первой республиканской больницы провели уникальную операцию пациентке с крупной аденомой гипофиза, сообщает udm-info.ru.

Как сообщается на странице медучреждения в соцсетях, женщина обратилась за помощью с жалобами на нарушение носового дыхания, сильный храп и гнусавость голоса, которые беспокоили ее в течение полугода.

«Обследование на компьютерном томографе выявило опухоль гипофиза размером 5×6 см, сдавливавшую носоглотку. Для решения проблемы врачи выполнили сложное эндоскопическое вмешательство через носовые ходы без внешних разрезов. Операция продолжалась около пяти часов», – пишет издание.

После процедуры у пациентки полностью восстановилось носовое дыхание, исчезли храп и гнусавость. В настоящее время женщина продолжает находиться под наблюдением врачей.