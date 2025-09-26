В Удмуртии задержали преступную группировку за незаконную банковскую деятельность

Общий объем незаконных операций превысил 8,4 млн рублей

26 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Удмуртии правоохранительные органы провели масштабную операцию против организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Задержаны десять жителей республики, включая адвоката, сообщает udm-info.ru.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год подозреваемые действовали в Ижевске, используя офисы на улицах Карла Маркса, Металлургов и Воткинском шоссе. Группа специализировалась на обналичивании средств, полученных преступным путем. Общий объем незаконных операций превысил 8,4 млн рублей.

В рамках расследования проведены обыски в жилых и офисных помещениях фигурантов, допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать о заключении всех подозреваемых под стражу.