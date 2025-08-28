Пятилетнюю девочку в Уфе ветром перевернуло на батуте, она в реанимации
Аттракцион был не закреплен
28 августа 2025, 09:45, ИА Амител
В Уфе пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, после того как сильным порывом ветра неукрепленный батут подняло в воздух. Еще две девочки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает Shot.
По свидетельствам очевидцев, администраторы аттракциона не оказали помощь пострадавшим, и детей спасали родители. Владельцы батута скрылись с места происшествия сразу после инцидента и до сих пор не появлялись. Предварительное расследование показало, что аттракцион не был надежно закреплен, а вместе с ним ветром сорвало и киоск.
Прокуратура подтвердила, что батут был установлен с нарушениями требований безопасности и без соответствующих разрешений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следственные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии и причастных лиц.
Ранее в Барнауле приставы взыскали 7,4 млн компенсации детям, пострадавшим на батуте. Напомним, инцидент произошел 30 мая 2021 года. Резкий порыв ветра поднял в воздух плохо закрепленный батут, две малолетние девочки упали на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
10:09:06 28-08-2025
шо, опять?
10:27:05 28-08-2025
Гость (10:09:06 28-08-2025) шо, опять?...
Наверно в Уфе не слышали про опыт Барнаула
10:18:51 28-08-2025
У них любой батут плохо закреплён сразу после трагедии.
До трагедии ни у кого вопросов к батуту нет.
10:50:56 28-08-2025
Что батут не закреплен - это однозначно вина владельца. Но в такой нехилый ветерок пустить ребенка на батут - это мозги у мамаши (папаши) отсутствуют напрочь.
11:01:08 28-08-2025
Гость (10:50:56 28-08-2025) Что батут не закреплен - это однозначно вина владельца. Но в... возможно изначально такого ветра и не было, но когда поднялся надо было однозначно скорее покидать этот батут. Родители конечно идиоты, по-другому не назвать