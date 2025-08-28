Пятилетнюю девочку в Уфе ветром перевернуло на батуте, она в реанимации

Аттракцион был не закреплен

28 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: кадр из видео Shot

В Уфе пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, после того как сильным порывом ветра неукрепленный батут подняло в воздух. Еще две девочки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает Shot.

По свидетельствам очевидцев, администраторы аттракциона не оказали помощь пострадавшим, и детей спасали родители. Владельцы батута скрылись с места происшествия сразу после инцидента и до сих пор не появлялись. Предварительное расследование показало, что аттракцион не был надежно закреплен, а вместе с ним ветром сорвало и киоск.

Прокуратура подтвердила, что батут был установлен с нарушениями требований безопасности и без соответствующих разрешений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следственные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии и причастных лиц.

Ранее в Барнауле приставы взыскали 7,4 млн компенсации детям, пострадавшим на батуте. Напомним, инцидент произошел 30 мая 2021 года. Резкий порыв ветра поднял в воздух плохо закрепленный батут, две малолетние девочки упали на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.