В Якутии угонщик из Новосибирска сам прибежал к полицейским, спасаясь от медведя

Угонщик уснул за рулем, вследствие чего машина угодила в кювет. Мужчина с приятелем пошли через лес и наткнулись на хищника

02 октября 2025, 16:34, ИА Амител

Медведь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Якутии сотрудники правоохранительных органов задержали работника вахтовым методом, похитившего транспортное средство, находясь в нетрезвом виде.

По информации, предоставленной пресс-службой регионального Министерства внутренних дел, 33-летний житель Новосибирска, работающий вахтовым методом, прибыл с коллегой в город Алдан, где они употребили алкогольные напитки. Затем, находясь на парковке, он обнаружил незапертый автомобиль, запустил его, соединив провода зажигания, и решил вместе со своим товарищем вернуться на вахтовый участок.

Во время поездки, неподалеку от села Якокит, водитель заснул за рулем, в результате чего автомобиль оказался в кювете. Мужчины приняли решение добираться пешком до места работы через лесной массив, где столкнулись с медведем. В испуге они вернулись к машине, из-под капота которой шел дым. В панике вахтовики выбежали на дорогу, где их заметил экипаж патрульной службы.