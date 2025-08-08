Вакцинацию от гриппа начали в Алтайском крае

В регион поступило почти 300 тысяч доз препаратов против вируса

08 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Прививка, вакцинация, медработник / Фото: amic.ru

8 августа в Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В регион поступила первая партия вакцин – это более 280 тысяч доз, среди которых препараты "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп".

Как отметила главный внештатный эпидемиолог алтайского Минздрава Ирина Переладова, откладывать прививку нельзя – чтобы к наступлению эпидсезона у населения выработался иммунитет, вакцинироваться нужно уже сейчас.

«Сейчас самое подходящее время для вакцинации, чтобы к началу эпидсезона у населения уже выработался иммунитет. Мы призываем жителей края не откладывать прививку, особенно это касается групп риска – детей, пожилых людей, беременных и граждан с хроническими заболеваниями», – сказала специалист.

В 2025 году вакцинацию проводят бесплатно для всех граждан, включенных в национальный календарь прививок. Это следующие категории населения:

школьники, учащиеся техникумов и училищ, студенты вузов;

работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;

беременные (2-й и 3-й триместр);

пенсионеры;

солдаты-срочники;

люди с хроническими заболеваниями.

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Записаться на вакцинацию можно через "Госуслуги", кол-центры поликлиник или обратившись к терапевту лично.