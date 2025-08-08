НОВОСТИЗдоровье

Вакцинацию от гриппа начали в Алтайском крае

В регион поступило почти 300 тысяч доз препаратов против вируса

08 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Прививка, вакцинация, медработник / Фото: amic.ru
Прививка, вакцинация, медработник / Фото: amic.ru

8 августа в Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В регион поступила первая партия вакцин – это более 280 тысяч доз, среди которых препараты "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп". 

Как отметила главный внештатный эпидемиолог алтайского Минздрава Ирина Переладова, откладывать прививку нельзя – чтобы к наступлению эпидсезона у населения выработался иммунитет, вакцинироваться нужно уже сейчас.

«Сейчас самое подходящее время для вакцинации, чтобы к началу эпидсезона у населения уже выработался иммунитет. Мы призываем жителей края не откладывать прививку, особенно это касается групп риска – детей, пожилых людей, беременных и граждан с хроническими заболеваниями», – сказала специалист.

В 2025 году вакцинацию проводят бесплатно для всех граждан, включенных в национальный календарь прививок. Это следующие категории населения:

  • школьники, учащиеся техникумов и училищ, студенты вузов;
  • работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;
  • беременные (2-й и 3-й триместр);
  • пенсионеры;
  • солдаты-срочники;
  • люди с хроническими заболеваниями.

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Записаться на вакцинацию можно через "Госуслуги", кол-центры поликлиник или обратившись к терапевту лично.

Не ходите на работу. Эксперт о том, как сегодня протекает ОРВИ и поможет ли прививка

Какие вирусы осенью-2024 циркулируют в Алтайском крае и появились ли новые вакцины от ковида
НОВОСТИЗдоровье
Алтайский край

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:34:49 08-08-2025

Где сейчас можно привиться от ковида? Почему перестали носить маски и показывать справки?
Почему этот вопрос все игнорируют?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:03 08-08-2025

Гость (13:34:49 08-08-2025) Где сейчас можно привиться от ковида? Почему перестали носит...
Вы три года в коме провели?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:58 08-08-2025

Вам кто мешает привиться от ковида. думаю вас с удовольствием привьют- надо не менее 3х раз через какое-то там время.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

18:25:16 09-08-2025

Через госуслуги нельзя записаться на прививку. Проверил!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров