Вакцинацию от гриппа начали в Алтайском крае
В регион поступило почти 300 тысяч доз препаратов против вируса
08 августа 2025, 13:15, ИА Амител
8 августа в Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В регион поступила первая партия вакцин – это более 280 тысяч доз, среди которых препараты "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп".
Как отметила главный внештатный эпидемиолог алтайского Минздрава Ирина Переладова, откладывать прививку нельзя – чтобы к наступлению эпидсезона у населения выработался иммунитет, вакцинироваться нужно уже сейчас.
«Сейчас самое подходящее время для вакцинации, чтобы к началу эпидсезона у населения уже выработался иммунитет. Мы призываем жителей края не откладывать прививку, особенно это касается групп риска – детей, пожилых людей, беременных и граждан с хроническими заболеваниями», – сказала специалист.
В 2025 году вакцинацию проводят бесплатно для всех граждан, включенных в национальный календарь прививок. Это следующие категории населения:
- школьники, учащиеся техникумов и училищ, студенты вузов;
- работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;
- беременные (2-й и 3-й триместр);
- пенсионеры;
- солдаты-срочники;
- люди с хроническими заболеваниями.
Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Записаться на вакцинацию можно через "Госуслуги", кол-центры поликлиник или обратившись к терапевту лично.
13:34:49 08-08-2025
Где сейчас можно привиться от ковида? Почему перестали носить маски и показывать справки?
Почему этот вопрос все игнорируют?
13:47:03 08-08-2025
Гость (13:34:49 08-08-2025) Где сейчас можно привиться от ковида? Почему перестали носит...
Вы три года в коме провели?
15:51:58 08-08-2025
Вам кто мешает привиться от ковида. думаю вас с удовольствием привьют- надо не менее 3х раз через какое-то там время.
18:25:16 09-08-2025
Через госуслуги нельзя записаться на прививку. Проверил!