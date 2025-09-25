Вандал похитил подставку для цветов с мемориальной доски бойцам СВО в Новосибирске

Подозреваемого ищут сотрудники полиции

25 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

В Новосибирске полиция проводит проверку по факту кражи подставки для цветов с мемориальной доски, установленной в память о погибших бойцах СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам местных жителей, подставку установили чуть больше суток назад. Однако вскоре неизвестный злоумышленник похитил ее.

Правоохранительные органы начали поиск подозреваемого.