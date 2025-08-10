Вандалы вырвали и подожгли флаги с могилы участника СВО в Алтайском крае

Кто может быть причастен к происшествию — пока неизвестно

10 августа 2025, 10:50, ИА Амител

Поврежденные флаги на кладбище в селе Зудилово / Фото: t.me/incident22

Жительница Алтайского края пришла на могилу брата и обнаружила следы вандализма – флаги, установленные на месте захоронения, пытались сжечь. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось на кладбище в селе Зудилово Первомайского района. Неизвестные вырвали флагшток у могилы участника СВО и подожгли российский флаг, также частично повредив флаг подразделения погибшего.

UPD. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю заявили, что сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Первомайскому району. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.