Вандалы вырвали и подожгли флаги с могилы участника СВО в Алтайском крае

Кто может быть причастен к происшествию — пока неизвестно

10 августа 2025, 10:50, ИА Амител

Поврежденные флаги на кладбище в селе Зудилово / Фото: t.me/incident22
Поврежденные флаги на кладбище в селе Зудилово / Фото: t.me/incident22

Жительница Алтайского края пришла на могилу брата и обнаружила следы вандализма – флаги, установленные на месте захоронения, пытались сжечь. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось на кладбище в селе Зудилово Первомайского района. Неизвестные вырвали флагшток у могилы участника СВО и подожгли российский флаг, также частично повредив флаг подразделения погибшего.

UPD. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю заявили, что сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Первомайскому району. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Комментарии 13

Гость

11:45:18 10-08-2025

СвоLочи

Гость

12:12:40 10-08-2025

А пойманные вандалы будут все на СБУ сваливать.

Олег

12:24:23 10-08-2025

Деревня. Рано или поздно кто-то проговорится.
Назначить вознаграждение - это ускорит процесс.
Высоко вероятно что снимали на смартфон.

Горожанин.

13:12:57 10-08-2025

Да это не вандалы. Вандалы -это племя в Римской империи, которое пыталось все разрушать из-за своей невежественности, отсутствия культуры, образования.Они , может, и не виноваты, что стали такими.Виноваты условия жизни и уровень развития. А наши , поджигающие государственный стяг, стоящий на могиле погибшего в СВО , есть предатель, враг, если они взрослые люди, таковыми являются их родители, если преступные действия совершили их дети.А последние могли это сделать и по указанию извне.

Гость

15:00:19 10-08-2025

Всю семью поджигателей/вандалов на СВО, в первые ряды!

Константин

16:12:36 10-08-2025

Гость (15:00:19 10-08-2025) Всю семью поджигателей/вандалов на СВО, в первые ряды!... Ага, чтобы им легче было к всу присоединиться, я правильно полагаю?

Гость

17:45:24 10-08-2025

Константин (16:12:36 10-08-2025) Ага, чтобы им легче было к всу присоединиться, я правильно п... Чтобы не успели присоединиться. Есть же такие участки.

гость

18:51:07 10-08-2025

В Китае за это растрел прилюдно.Кто не с нами тот против нас.

сергей

19:38:27 10-08-2025

всех таких на калыму на тяжкий физический труд. мало кто из уродов вернется да и не надо ....

Гость

08:11:10 11-08-2025

сергей (19:38:27 10-08-2025) всех таких на калыму на тяжкий физический труд. мало кто из ... На Колыму надо всех тех, кто довел страну до этого состояния.

Гость

22:14:32 10-08-2025

Наказать!

Гость

08:02:55 11-08-2025

Идиоты да и только. Лучше бы мусор на кладбище собрали, раз уж пришли.

Гость

11:03:28 11-08-2025

Гость (08:02:55 11-08-2025) Идиоты да и только. Лучше бы мусор на кладбище собрали, раз ...
А разве это не так?

