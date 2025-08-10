Вандалы вырвали и подожгли флаги с могилы участника СВО в Алтайском крае
Кто может быть причастен к происшествию — пока неизвестно
10 августа 2025, 10:50, ИА Амител
Поврежденные флаги на кладбище в селе Зудилово / Фото: t.me/incident22
Жительница Алтайского края пришла на могилу брата и обнаружила следы вандализма – флаги, установленные на месте захоронения, пытались сжечь. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось на кладбище в селе Зудилово Первомайского района. Неизвестные вырвали флагшток у могилы участника СВО и подожгли российский флаг, также частично повредив флаг подразделения погибшего.
UPD. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю заявили, что сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Первомайскому району. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
11:45:18 10-08-2025
СвоLочи
12:12:40 10-08-2025
А пойманные вандалы будут все на СБУ сваливать.
12:24:23 10-08-2025
Деревня. Рано или поздно кто-то проговорится.
Назначить вознаграждение - это ускорит процесс.
Высоко вероятно что снимали на смартфон.
13:12:57 10-08-2025
Да это не вандалы. Вандалы -это племя в Римской империи, которое пыталось все разрушать из-за своей невежественности, отсутствия культуры, образования.Они , может, и не виноваты, что стали такими.Виноваты условия жизни и уровень развития. А наши , поджигающие государственный стяг, стоящий на могиле погибшего в СВО , есть предатель, враг, если они взрослые люди, таковыми являются их родители, если преступные действия совершили их дети.А последние могли это сделать и по указанию извне.
15:00:19 10-08-2025
Всю семью поджигателей/вандалов на СВО, в первые ряды!
16:12:36 10-08-2025
Гость (15:00:19 10-08-2025) Всю семью поджигателей/вандалов на СВО, в первые ряды!... Ага, чтобы им легче было к всу присоединиться, я правильно полагаю?
17:45:24 10-08-2025
Константин (16:12:36 10-08-2025) Ага, чтобы им легче было к всу присоединиться, я правильно п... Чтобы не успели присоединиться. Есть же такие участки.
18:51:07 10-08-2025
В Китае за это растрел прилюдно.Кто не с нами тот против нас.
19:38:27 10-08-2025
всех таких на калыму на тяжкий физический труд. мало кто из уродов вернется да и не надо ....
08:11:10 11-08-2025
сергей (19:38:27 10-08-2025) всех таких на калыму на тяжкий физический труд. мало кто из ... На Колыму надо всех тех, кто довел страну до этого состояния.
22:14:32 10-08-2025
Наказать!
08:02:55 11-08-2025
Идиоты да и только. Лучше бы мусор на кладбище собрали, раз уж пришли.
11:03:28 11-08-2025
Гость (08:02:55 11-08-2025) Идиоты да и только. Лучше бы мусор на кладбище собрали, раз ...
А разве это не так?