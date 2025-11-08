Вендинговые автоматы со здоровой едой предложили устанавливать в российских школах
Инициативу уже направили в Госдуму
08 ноября 2025, 09:15, ИА Амител
В российских школах рассматривают возможность внедрения вендинговых аппаратов для организации питания. Согласно информации газеты "Ведомости", соответствующее обращение поступило в Государственную Думу от Союза операторов торговых автоматов.
Авторы инициативы утверждают, что аппараты будут отвечать всем необходимым требованиям и предлагать исключительно здоровую продукцию – в частности, фрукты, овощи, салаты и злаковые батончики. В настоящее время в школьных автоматах преобладает продажа сладостей, что, по мнению экспертов, негативно отражается на здоровье учащихся.
До этого в стране предложили запретить продажу готовой еды в магазинах и супермаркетах. Это касается той продукции, которую готовят сразу на месте.
09:23:39 08-11-2025
Продажа? Убрать вообще эти автоматы из школ. Коммерции там быть не должно! Только обучение! Питание бесплатное и качественное!
09:27:53 08-11-2025
В автоматах она конечно будет лучше, чем в магазинах. Значительно.
09:44:27 08-11-2025
готовая еда в автоматах и магазинах, по определению не может быть здоровой, тк напичкана консервантами и прочей химией для продления срока хранения. иначе, производитель разориться в первые 6 часов, по истечении которых, половину продукции нужно будет выкинуть.
10:22:36 08-11-2025
Элен без ребят (09:44:27 08-11-2025) готовая еда в автоматах и магазинах, по определению не может... Тут всё зависит от того, кому эти аппараты будут принадлежать. Возможно даже лечебный эффект найдут
11:09:08 08-11-2025
Гость (10:22:36 08-11-2025) Тут всё зависит от того, кому эти аппараты будут принадлежат...
У кого то в думе или правительстве поросли сынок или дочка удачливые бизнесмены.
11:40:00 08-11-2025
Гость (11:09:08 08-11-2025) У кого то в думе или правительстве поросли сынок или доч... Должностей в различных ведомствах на всех не хватает. У всех есть дети и забота о них естественна.
11:55:07 08-11-2025
Гость (10:22:36 08-11-2025) Тут всё зависит от того, кому эти аппараты будут принадлежат... )))))
20:52:09 08-11-2025
Гость (10:22:36 08-11-2025) Тут всё зависит от того, кому эти аппараты будут принадлежат... ну ТЫ поставь. организуй, все соблюди и зарабатывает не? а чо так?? только ныть умеешь?
10:03:17 08-11-2025
Салаты... в автоматах... У которых срок годности 18 часов без заправки а с заправкой 6-12?))) Что они курят, простите? И как это соотносится с предлагаемым запретом продавать салаты в магазинах? То есть в магазинах они портятся, а в автоматах типа не будут?
10:17:53 08-11-2025
Гость (10:03:17 08-11-2025) Салаты... в автоматах... У которых срок годности 18 часов бе... просто у кого- то, дядя на фабрике готовой еды работает.
20:03:38 08-11-2025
Гость (10:03:17 08-11-2025) Салаты... в автоматах... У которых срок годности 18 часов бе... На работе тетеньки салатиков из магаза откушали готовых и магаз не из дешевых. Очередь в женский туалет до вечера была)))
10:19:09 08-11-2025
Очередной ленинградский корешок?
11:48:24 08-11-2025
Гость (10:19:09 08-11-2025) Очередной ленинградский корешок?... Не марай имя Ленина, корешок этот из Петербурга, который Санкт
14:37:37 08-11-2025
В школу ходят учиться. Об учебном процессе столько не говорят сколько о питании школьников. Сколько можно? Избыток пищи мешает тонкости ума.
16:13:49 08-11-2025
Верните Советское образование!
Верните всё Советское!!! Нормальное! Человеческое!
Уберите эту жалкую пародию на деятельность!...
17:41:59 08-11-2025
Тогда надо к каждому автомату по охраннику, эти д... ы всё поломают! ( и им за это ничего не будет, как обычно, они же дети)
20:51:01 08-11-2025
у нас в школе есть такой автомат уже лет 5. кофе и шоколад, овощные палочки, сушеные фрукты, орешки и т.п. и буфет такой же со сладостями полезными и фруктово-овощными палочками, нат. соками. все очень довольны - и родители и дети. в школе 700+ учеников