Вендинговые автоматы со здоровой едой предложили устанавливать в российских школах

Инициативу уже направили в Госдуму

08 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
В российских школах рассматривают возможность внедрения вендинговых аппаратов для организации питания. Согласно информации газеты "Ведомости", соответствующее обращение поступило в Государственную Думу от Союза операторов торговых автоматов.

Авторы инициативы утверждают, что аппараты будут отвечать всем необходимым требованиям и предлагать исключительно здоровую продукцию – в частности, фрукты, овощи, салаты и злаковые батончики. В настоящее время в школьных автоматах преобладает продажа сладостей, что, по мнению экспертов, негативно отражается на здоровье учащихся.

До этого в стране предложили запретить продажу готовой еды в магазинах и супермаркетах. Это касается той продукции, которую готовят сразу на месте.

Фастфуд, колбаса и газировка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Ученые выяснили, какая еда приводит к риску развития рака легких

Колбаса, сладкая газировка и фастфуд крайне опасны для здоровья
Комментарии 17

Avatar Picture
Юрий

09:23:39 08-11-2025

Продажа? Убрать вообще эти автоматы из школ. Коммерции там быть не должно! Только обучение! Питание бесплатное и качественное!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:53 08-11-2025

В автоматах она конечно будет лучше, чем в магазинах. Значительно.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:44:27 08-11-2025

готовая еда в автоматах и магазинах, по определению не может быть здоровой, тк напичкана консервантами и прочей химией для продления срока хранения. иначе, производитель разориться в первые 6 часов, по истечении которых, половину продукции нужно будет выкинуть.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:36 08-11-2025

Элен без ребят (09:44:27 08-11-2025) готовая еда в автоматах и магазинах, по определению не может... Тут всё зависит от того, кому эти аппараты будут принадлежать. Возможно даже лечебный эффект найдут

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:08 08-11-2025

Гость (10:22:36 08-11-2025) Тут всё зависит от того, кому эти аппараты будут принадлежат...
У кого то в думе или правительстве поросли сынок или дочка удачливые бизнесмены.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:00 08-11-2025

Гость (11:09:08 08-11-2025) У кого то в думе или правительстве поросли сынок или доч... Должностей в различных ведомствах на всех не хватает. У всех есть дети и забота о них естественна.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:07 08-11-2025

Гость (10:22:36 08-11-2025) Тут всё зависит от того, кому эти аппараты будут принадлежат... )))))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:09 08-11-2025

Гость (10:22:36 08-11-2025) Тут всё зависит от того, кому эти аппараты будут принадлежат... ну ТЫ поставь. организуй, все соблюди и зарабатывает не? а чо так?? только ныть умеешь?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:17 08-11-2025

Салаты... в автоматах... У которых срок годности 18 часов без заправки а с заправкой 6-12?))) Что они курят, простите? И как это соотносится с предлагаемым запретом продавать салаты в магазинах? То есть в магазинах они портятся, а в автоматах типа не будут?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:17:53 08-11-2025

Гость (10:03:17 08-11-2025) Салаты... в автоматах... У которых срок годности 18 часов бе... просто у кого- то, дядя на фабрике готовой еды работает.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:03:38 08-11-2025

Гость (10:03:17 08-11-2025) Салаты... в автоматах... У которых срок годности 18 часов бе... На работе тетеньки салатиков из магаза откушали готовых и магаз не из дешевых. Очередь в женский туалет до вечера была)))

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:09 08-11-2025

Очередной ленинградский корешок?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:24 08-11-2025

Гость (10:19:09 08-11-2025) Очередной ленинградский корешок?... Не марай имя Ленина, корешок этот из Петербурга, который Санкт

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:37 08-11-2025

В школу ходят учиться. Об учебном процессе столько не говорят сколько о питании школьников. Сколько можно? Избыток пищи мешает тонкости ума.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:49 08-11-2025

Верните Советское образование!
Верните всё Советское!!! Нормальное! Человеческое!
Уберите эту жалкую пародию на деятельность!...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:59 08-11-2025

Тогда надо к каждому автомату по охраннику, эти д... ы всё поломают! ( и им за это ничего не будет, как обычно, они же дети)

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:01 08-11-2025

у нас в школе есть такой автомат уже лет 5. кофе и шоколад, овощные палочки, сушеные фрукты, орешки и т.п. и буфет такой же со сладостями полезными и фруктово-овощными палочками, нат. соками. все очень довольны - и родители и дети. в школе 700+ учеников

  17 Нравится
Ответить
