Вендинговые автоматы со здоровой едой предложили устанавливать в российских школах

Инициативу уже направили в Госдуму

08 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В российских школах рассматривают возможность внедрения вендинговых аппаратов для организации питания. Согласно информации газеты "Ведомости", соответствующее обращение поступило в Государственную Думу от Союза операторов торговых автоматов.

Авторы инициативы утверждают, что аппараты будут отвечать всем необходимым требованиям и предлагать исключительно здоровую продукцию – в частности, фрукты, овощи, салаты и злаковые батончики. В настоящее время в школьных автоматах преобладает продажа сладостей, что, по мнению экспертов, негативно отражается на здоровье учащихся.

До этого в стране предложили запретить продажу готовой еды в магазинах и супермаркетах. Это касается той продукции, которую готовят сразу на месте.