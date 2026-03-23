Верховный суд отменил наказание невиновному новосибирцу по делу о пьяном вождении

23 марта 2026, 13:47, ИА Амител

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по делу жителя Новосибирска, которого ранее лишили водительских прав за пьяное вождение. Производство прекращено после установления, что за рулем находился другой человек, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел 6 апреля 2024 года в Бийске. Мужчина узнал о нарушении после получения повестки в суд. Несмотря на его доводы о непричастности, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали его виновным и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав.

Сам заявитель настаивал, что автомобилем управлял его двоюродный брат, который представился его именем.

«Я дошел до кассационного суда, но решение оставили без изменений. Я писал брату, спрашивал, зачем он это сделал, он так и не смог толком ничего объяснить. Выяснилось, что он уже лишен прав на три года за нетрезвую езду, поэтому и решил прикрыться мной», — рассказывал ранее Дмитрий.

После этого мужчина вместе с адвокатом направил жалобы в Генеральную прокуратуру и председателю Следственного комитета. Дело было рассмотрено Верховным судом.

«Несмотря на все имеющиеся препятствия, наличие решений судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, посчитавших Дмитрия виновным в совершении административного правонарушения, нам все же удалось добиться справедливости и восстановить нарушенные права гражданина», — рассказал "КП-Новосибирск" юрист Дмитрия, Илья Зинченко.

Верховный суд указал, что доводы заявителя о непричастности не были должным образом проверены. В частности, не были допрошены понятые, указанные в протоколах. В материалах дела также появились дополнительные доказательства, включая показания двоюродного брата, который признал, что именно он находился за рулем, а также результаты почерковедческой экспертизы.

«Мер к проверке доводов Дмитрия о его непричастности к совершению административного правонарушения судьями не принято, в частности не были допрошены лица, указанные в качестве понятых в протоколе об отстранении водителя от управления транспортным средством», — указано в постановлении.

Кроме того, экспертиза показала, что подписи в документах от имени заявителя выполнены другим лицом. Рукописные записи и подписи от имени Дмитрия в определении о возбуждении дела об административном правонарушении, акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения выполнены не им, а иным лицом, говорится в решении суда.

С учетом представленных материалов Верховный суд отменил решения трех инстанций и прекратил производство по делу.

По словам защиты, в дальнейшем может быть подан иск о компенсации морального вреда.