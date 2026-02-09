Ветеран из Рубцовска отметил 101-й день рождения
Он прошел через тяжелейшие бои за освобождение не только Родины, но и стран Европы, рассказал врио главы Рубцовска
09 февраля 2026, 22:40, ИА Амител
8 февраля ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Рубцовска Федору Ивановичу Орлову исполнился 101 год. Его поздравил врио главы города Игорь Башмаков.
Как рассказал врио главы Рубцовска в своем Telegram-канале, на фронт Федора Ивановича призвали в 1943 году. Он служил в зенитной артиллерии в составе Третьего Украинского фронта, прошел через тяжелейшие бои за освобождение Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии, где и встретил Победу.
После войны он служил на Западной Украине, участвовал в ликвидации группировок бандеровцев, а затем вернулся в Рубцовск.
«Федор Иванович — наша общая гордость и живая связь с великой историей. Его стойкость, доброта и оптимизм — пример для всех нас. Здоровья и бодрости духа вам, дорогой Федор Иванович! Спасибо, что вы с нами», — заключил Игорь Башмаков.
00:10:02 10-02-2026
а моя бабушка прожила 102 года, при Царе/Революции/Сталине
06:23:59 10-02-2026
Помимо того, что Орлов -герой, параллельно можно развивать тему о скрете его долгожительства. Почему сейчас нет геронтологов, которые даже волосы считали у долгожителей, изучая в назидание всем.
13:31:04 10-02-2026
Слова героям ВОВ! И здоровья Федору Иванович!