Ветеран из Рубцовска отметил 101-й день рождения

Он прошел через тяжелейшие бои за освобождение не только Родины, но и стран Европы, рассказал врио главы Рубцовска

09 февраля 2026, 22:40, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Игоря Башмакова

8 февраля ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Рубцовска Федору Ивановичу Орлову исполнился 101 год. Его поздравил врио главы города Игорь Башмаков.

Как рассказал врио главы Рубцовска в своем Telegram-канале, на фронт Федора Ивановича призвали в 1943 году. Он служил в зенитной артиллерии в составе Третьего Украинского фронта, прошел через тяжелейшие бои за освобождение Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии, где и встретил Победу.

После войны он служил на Западной Украине, участвовал в ликвидации группировок бандеровцев, а затем вернулся в Рубцовск. 

«Федор Иванович — наша общая гордость и живая связь с великой историей. Его стойкость, доброта и оптимизм — пример для всех нас. Здоровья и бодрости духа вам, дорогой Федор Иванович! Спасибо, что вы с нами», — заключил Игорь Башмаков.

