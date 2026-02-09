Ветеран из Рубцовска отметил 101-й день рождения

Он прошел через тяжелейшие бои за освобождение не только Родины, но и стран Европы, рассказал врио главы Рубцовска

09 февраля 2026, 22:40, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Игоря Башмакова

8 февраля ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Рубцовска Федору Ивановичу Орлову исполнился 101 год. Его поздравил врио главы города Игорь Башмаков.

Как рассказал врио главы Рубцовска в своем Telegram-канале, на фронт Федора Ивановича призвали в 1943 году. Он служил в зенитной артиллерии в составе Третьего Украинского фронта, прошел через тяжелейшие бои за освобождение Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии, где и встретил Победу.

После войны он служил на Западной Украине, участвовал в ликвидации группировок бандеровцев, а затем вернулся в Рубцовск.