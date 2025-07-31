Вице-премьер Белоруссии назвал "ошибкой служб" запрет алтайской гречки
Он отметил, что в стране любят алтайскую гречку
31 июля 2025, 07:15, ИА Амител
Вице-премьер Белоруссии Юрий Шулейко назвал "ошибкой определенных служб" запрет алтайской гречки в республике. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время визита в Барнаул.
"Что касается гречки, я хочу сказать, это просто ошибка определённых служб. Не более того, мы гречку вашу любим", - заявил Шулейко и пожал руку губернатору Алтайского края Виктору Томенко на межрегиональном агрофоруме "День сибирского поля".
Напомним, что в 2024 году гречка алтайских производителей, компаний "Дары полей" и "Вега-инжиниринг", попали под запрет в Белоруссии из-за того, что крупа разваривается дольше нормы на 4 минуты. В начале лета эмбарго сняли в результате переговоров между белорусским Госстандартом и российским Россельхозандзором.
14:33:57 31-07-2025
Хорошая новость.
17:19:54 31-07-2025
Значит цена на гречиху вырастет