Виктор Томенко отметил День физкультурника утренней пробежкой

Также глава региона поздравил с праздником всех спортсменов-любителей и профессионалов

09 августа 2025, 18:55, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приурочил традиционную утреннюю пробежку ко Дню физкультурника, который отмечают в России 9 августа. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсети губернатора, субботним утром он пробежал 15 км за полтора часа – такие данные показал его фитнес-трекер.

«Отметил сегодняшний День физкультурника традиционной утренней пробежкой. Всех спортсменов – профессионалов и любителей – с праздником!» – написал Виктор Томенко.

Ранее глава региона и спикер АКЗС Александр Романенко в честь Дня физкультурника пожелали жителям края твердой воли к победе, неиссякаемой энергии и стремления к здоровому образу жизни.