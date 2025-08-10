Виктор Томенко посетил фестиваль имени Евдокимова в Верх-Обском

Как отметил глава Алтайского края, всего за несколько дней гостями фестиваля стали не менее пяти тысяч человек

10 августа 2025, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" в селе Верх-Обском. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня с радостью провел в Верх-Обском весь вечер. Посмотрел и послушал выступления Константина Евдокимова, брата Михаила Сергеевича, творческих коллективов из нашего края и из некоторых других регионов Сибири, в том числе из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей», – рассказал глава региона.

Как отметил Виктор Томенко, в течение нескольких дней фестиваль посетили не менее пяти тысяч человек. Со слов губернатора, его продолжат развивать и реализовывать до сих пор актуальные задумки самого Михаила Евдокимова.