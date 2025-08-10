НОВОСТИКультура

Виктор Томенко посетил фестиваль имени Евдокимова в Верх-Обском

Как отметил глава Алтайского края, всего за несколько дней гостями фестиваля стали не менее пяти тысяч человек

10 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" в селе Верх-Обском. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня с радостью провел в Верх-Обском весь вечер. Посмотрел и послушал выступления Константина Евдокимова, брата Михаила Сергеевича, творческих коллективов из нашего края и из некоторых других регионов Сибири, в том числе из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей», – рассказал глава региона.

Как отметил Виктор Томенко, в течение нескольких дней фестиваль посетили не менее пяти тысяч человек. Со слов губернатора, его продолжат развивать и реализовывать до сих пор актуальные задумки самого Михаила Евдокимова.

Алтайский край фестиваль

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:23:51 10-08-2025

Они чё асе в комуфляже то ?
За грибами собрались?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:05 10-08-2025

Народ за забором, как мило!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДВМ

13:31:50 10-08-2025

Так прибыл с традиционной утренней пробежки на 15 км.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:31 10-08-2025

Когда не работаешь, можно и отдохнуть

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Галина.

15:10:03 10-08-2025

Позор.При Евдокимове люди за забором не стояли!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

22:45:25 11-08-2025

Фестиваль посетили 5 тысяч....уже после Михаила, до ковида только по данным МЧС цифры достигали 35 тысяч только на гала-концерте. А весь фестиваль не сосчитать

  -9 Нравится
Ответить
