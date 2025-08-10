Виктор Томенко посетил фестиваль имени Евдокимова в Верх-Обском
Как отметил глава Алтайского края, всего за несколько дней гостями фестиваля стали не менее пяти тысяч человек
10 августа 2025, 08:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" в селе Верх-Обском. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня с радостью провел в Верх-Обском весь вечер. Посмотрел и послушал выступления Константина Евдокимова, брата Михаила Сергеевича, творческих коллективов из нашего края и из некоторых других регионов Сибири, в том числе из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей», – рассказал глава региона.
Как отметил Виктор Томенко, в течение нескольких дней фестиваль посетили не менее пяти тысяч человек. Со слов губернатора, его продолжат развивать и реализовывать до сих пор актуальные задумки самого Михаила Евдокимова.
08:23:51 10-08-2025
Они чё асе в комуфляже то ?
За грибами собрались?
12:08:05 10-08-2025
Народ за забором, как мило!
13:31:50 10-08-2025
Так прибыл с традиционной утренней пробежки на 15 км.
13:59:31 10-08-2025
Когда не работаешь, можно и отдохнуть
15:10:03 10-08-2025
Позор.При Евдокимове люди за забором не стояли!
22:45:25 11-08-2025
Фестиваль посетили 5 тысяч....уже после Михаила, до ковида только по данным МЧС цифры достигали 35 тысяч только на гала-концерте. А весь фестиваль не сосчитать