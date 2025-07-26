Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем работника торговли

К поздравлению также присоединился спикер АКЗС Александр Романенко

26 июля 2025, 08:35, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили жителей с Днем работника торговли. Поздравление опубликовано в телеграм-канале правительства региона.

По их словам, в этой сфере работает каждый пятый занятый в экономике края. Отрасль формирует почти 14% валового регионального продукта и принесла в 2024 году более 30 млрд рублей налогов – второй по значимости вклад в краевой бюджет после обрабатывающего производства. Предприятия развивают новые форматы, расширяют ассортимент и за прошлый год инвестировали 4,2 млрд рублей.

«Сердечно благодарим работников торговли и ветеранов отрасли за добросовестный труд, созидательное участие в жизни края и профессионализм. Здоровья вам, мира, благополучия и успехов!» – отметили Томенко и Романенко.

Ранее в администрации Барнаула состоялась торжественная церемония награждения лучших работников торговли. Праздник посетили те, кто работает в сфере торговли и занят в закупках и продажах товаров и услуг.