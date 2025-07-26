Лучших работников торговли наградили в Барнауле накануне профессионального праздника

Сейчас в сфере трудятся свыше 40 тысяч барнаульцев

26 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Награждение лучших работников торговли в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

24 июля в администрации Барнаула состоялась торжественная церемония лучших работников торговли. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, праздник посетили те, кто работает в сфере торговли и занят в закупках и продажах товаров и услуг.

Напомним, День работника торговли утвержден указом президента Российской Федерации в 2013 году. Он отмечается в четвертую субботу июля, а в 2025 году это 26-е число.

Собравшихся поздравила глава алтайского управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева. Она отметила, что отрасль торговли для региона является важной, приоритетной и самой многочисленной – в ней задействовано больше 220 тысяч человек трудоспособного населения.

«По итогам 2024 года Алтайский край в Сибирском федеральном округе занял пятое место по оборотам и темпу роста оборота розничной торговли. Налоговые отчисления от этой отрасли в бюджет Алтайского края превышают 16%. Таких результатов невозможно добиться без вашего самоотверженного труда. Вы своими руками, своими улыбками каждый день делаете наших жителей счастливее. Сложно найти более динамично развивающуюся отрасль. Вы первыми ищете новые форматы, подходы к работе, стремитесь быть лучше. В самые нелегкие времена именно сфера торговли всегда на "передовой" и, несмотря на все тяготы, вы продолжаете улыбаться людям», – подчеркнула Елена Абдулаева.

От имени мэра Барнаула гостей поприветствовал замглавы администрации города по соцполитике Александр Артемов. Он напомнил, что всего в сфере торговли работают свыше 40 тысяч человек более чем на трех тысячах предприятий. С ними так или иначе взаимодействуют все жители города. По словам Артемова, награждение – это еще одна возможность поблагодарить как их, так и их коллективы.

Поздравила приглашенных также председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова:

«Оборот торговли за 2024 год в Барнауле составил более 174 миллиардов рублей и превысил оборот прошлого года на 22%. Это очень значимый вклад в экономику города. И это ваша заслуга. Благодаря вашему труду мы сегодня видим, как наш город развивается, появляются новые общественные пространства, зоны отдыха, а вместе с ними – современные форматы торговли. Вы создаете хорошее настроение жителям города, улучшаете их жизнь, их быт. Несмотря на нелегкие времена для всей России, вы не перестаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания», – сказала она.

За добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие потребительского рынка лучшим работникам вручили краевые и муниципальные награды.

Среди награжденных был и директор компании "Алтайские мясные лавки" Николай Колотвин. Его удостоили почетной грамоты управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Он отметил, что награда важна для всей компании и является результатом труда всего коллектива.

«Также это заслуга наших покупателей. Мы стараемся для них давать всегда качественный, свежий продукт и вежливое обслуживание», – поделился награжденный.

Напомним, что всего на территории Барнаула работают 12 ярмарок, 209 предприятий оптовой торговли, 1201 предприятие общепита, почти 3,3 тысячи стационарных предприятий розничной торговли. Также в городе работают 63 торговых центра, 625 сетевых продовольственных магазинов, 108 сетевых предприятий общественного питания.