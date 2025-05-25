Вильфанд прокомментировал прогнозы о самом жарком лете в 2025 году
По его словам, доверять таким заявлениям не стоит
25 мая 2025, 17:45, ИА Амител
Специальных методов экстремального прогнозирования в метеорологии не существует, из-за чего заявления о том, что лето 2025 года станет самым жарким, не правдивы. Как пишет ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд отметил, что сейчас в СМИ распространяются сообщения о том, что это лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
"В принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. Самое жаркое или самое холодное – это за пределами современных научных знаний", – заявил он.
Синоптик добавил, что если люди слышат подобные прогнозы, то они должны спрашивать: "А где ознакомиться с вашим методом прогноза?"
20:55:13 25-05-2025
Все 92 дня будут жаркими? На два выходных дня не могут прогноз дать. Обещали прохладную погоду, дождии, грозы. Где они?
22:09:54 25-05-2025
Гость (20:55:13 25-05-2025) Все 92 дня будут жаркими? На два выходных дня не могут прогн...
За окном
06:50:46 26-05-2025
Гость из будущего (22:09:54 25-05-2025) За окном... Это уже понедельник.
06:07:25 26-05-2025
Гость (20:55:13 25-05-2025) Все 92 дня будут жаркими? На два выходных дня не могут прогн...
Еще тепла толком не было, а вечно всем недовольные изнылись, что им жарко!
08:10:33 26-05-2025
да кому эта жара-то нужна.
если вы не малолеток или бездельник, то жара то также плохо как и собачий холод.
в машине - пекло, на улице - пекло, все от жары дурные.
кот как сейчас нормально, ну может на 5 градусов потеплее и хватит