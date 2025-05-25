Вильфанд прокомментировал прогнозы о самом жарком лете в 2025 году

По его словам, доверять таким заявлениям не стоит

25 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Специальных методов экстремального прогнозирования в метеорологии не существует, из-за чего заявления о том, что лето 2025 года станет самым жарким, не правдивы. Как пишет ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что сейчас в СМИ распространяются сообщения о том, что это лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

"В принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. Самое жаркое или самое холодное – это за пределами современных научных знаний", – заявил он.

Синоптик добавил, что если люди слышат подобные прогнозы, то они должны спрашивать: "А где ознакомиться с вашим методом прогноза?"