Виновница смертельного ДТП в центре Барнаула попыталась извиниться перед матерью погибшей
Юлия Вебер в феврале 2025 года насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле, сейчас ее судят
18 июля 2025, 09:45, Антон Дегтярев
52-летняя Юлия Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле, попыталась извиниться перед матерью погибшей. Через своего адвоката (его Вебер предоставило государство) подсудимая передала письмо убитой горем женщине, но последняя его так и не прочитала. Об этом мать погибшей рассказала amic.ru.
"Три месяца ждала извинений"
Потерявшая в аварии дочь женщина отметила, что Вебер захотела принести ей извинения устно на заседании 7 июля, но сделать этого ей не позволили.
"Судья 7 июля сказал Вебер, что у нее было достаточно времени извиниться. В тот день ее адвокат передал мне письмо с извинениями, но мне оно уже не интересно. Я три месяца ждала извинений, поэтому не хочу читать это письмо. Человек в тюрьму попадать не хочет, поэтому она себя защищает. Может, надеется на смягчение наказания", – считает мать погибшей.
При этом 23 марта ей написал совершеннолетний сын Вебер. Он отправил женщине сообщение в мессенджере. Корреспондент amic.ru также видел это письмо, и в нем парень выразил "искренние соболезнования" об утрате и назвал случившееся "страшной трагедией". Также он предложил матери погибшей поддержку и отметил, что в случае чего она всегда может на него рассчитывать.
"Претензий к нему у меня никаких нет. Я ждала извинений не от него, а от его матери", – пояснила женщина.
"Почему начали действовать лишь на суде – непонятно"
Представитель потерпевшей Екатерина Белых в разговоре с amic.ru также добавила, что в период следствия Вебер никак не контактировала с матерью погибшей и не приносила ей никаких соболезнований по поводу кончины дочери.
"Можно было что-то сказать – Вебер находилась в СИЗО, имела возможность письмо сразу же написать, через адвоката его передать. Это никак не ограничивается – пиши сколько хочешь писем. Следователь разрешал ей делать звонки, предоставлял свидания ее сыну. Через сына она могла передать бумагу. Почему начали действовать только на суде – непонятно. Может, чтобы это как-то сыграло в процессе", – пояснила Белых.
Сейчас Вебер судят в Центральном районном суде Барнаула. Сейчас на суде допрашивают свидетелей. Сама Вебер уже признала вину в совершении преступления, в конце июня ей продлили срок заключения в СИЗО до 1 октября 2025 года. Сторона потерпевших рассказывала amic.ru, что планирует добиваться того, что Вебер получила максимально возможный срок.
Напомним, что 8 февраля 2025 года в 19:50 у дома на пр. Ленина, 41, случилось ДТП. Следствие считает, что Юлия Вебер ехала на автомобиле Mercedes-Benz B170, но не справилась с управлением и сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. В крови Вебер эксперты нашли 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ей грозит до 12 лет лишения свободы.
09:52:11 18-07-2025
на кол
10:31:40 18-07-2025
Гость (09:52:11 18-07-2025) на кол... Лучше четвертовать и раздать родственникам, и пусть считают это "страшной трагедией". В таких ситуациях какие могут быть суды и следствия - это всё профанация. На фарш и скормить свиньям или курам. Никак нельзя допустить, чтобы она плодилась дальше. И компенсацию матери погибшей такую, чтобы сынуля Вебер без штанов остался.
10:40:13 18-07-2025
Очень жаль погибшую, но смысл извиняться в подобных ситуациях? Чтобы дать потерпевшим возможность демонстративно отвергнуть извинения? Всё равно сидеть. Что все так носятся с этими извинениями? Не сомневаюсь, что виновница искренне сожалеет о случившемся, и попросить "простите меня" у пострадавших готова, но все ждут прямо отдельной пафосной процедуры испрашивания прощения, которое безусловно не будет дано...
10:46:17 18-07-2025
Гость (10:40:13 18-07-2025) Очень жаль погибшую, но смысл извиняться в подобных ситуация... "носятся" с извинениями, потому что в случае со смертельным ДТП можно избежать лишения свободы по нашему законодательству, если родственники погибшего простят виновника. Такие у нас законы.
11:12:31 18-07-2025
Гость (10:46:17 18-07-2025) "носятся" с извинениями, потому что в случае со смертельным ... можно избежать лишения свободы по нашему законодательству, если родственники погибшего простят виновника.... Такое публичное прощение, видимо, возможно лишь в случае материальной "компенсации", как бы это ни звучало, которую пострадавшая сторона сочтёт достаточной. Безусловно, закулисный торг имеет место быть. Есть история на дроме от жителя нашего города, правда, там ДТП не смертельное, но этапы такого торга и результат являют интересное и поучительное чтиво...
11:07:54 18-07-2025
Просто извинения это пустышка.
Нарушительница ПДД должна была в письмо с извинениями вложить 30 миллионов рублей - вот тогда извинения считаются деятельными. А выдавливать из преступницы пустые сотрясания воздуха это ни о чём.
Поэтому на кол и четвертовать.
13:24:53 18-07-2025
разве условные 30 миллионов смогут уменьшить хоть на толику горе матери?
19:28:47 18-07-2025
Гость (13:24:53 18-07-2025) разве условные 30 миллионов смогут уменьшить хоть на толику ... нет. но какое-то наказание и постоянный грех убийцы - он должен запечатлеться в мозге этой твари
22:35:42 18-07-2025
Гость (13:24:53 18-07-2025) разве условные 30 миллионов смогут уменьшить хоть на толику ... Преступник также должен потерять что-то ценное для него, и это правильно. Согласно закону, компенсация выплачивается в денежном выражении.
11:55:33 18-07-2025
А миша дроздов как извинялся два раза, что ни дня не сидел? Вебер не оправдываю, она должна получить по максимуму.
11:58:03 18-07-2025
Это её не первая езда в состоянии опьянения. После первого задержания в пьяном виде нужно было лишить прав навсегда и конфисковать машину. Слишком мягкие законы у нас по отношению к пьяным водителям.
11:59:31 18-07-2025
Люди, к сожалению, перестали понимать смысл прощения и условий, при которых прощение может быть дано.
Первое: искреннее раскаяние в совершённом
Второе: попытка всё исправить, если возможно
Третье: прощение просится и даётся, когда цель его получения- очищение души, а страх перед воздаянием.
19:19:58 18-07-2025
А каких извинений ждала мать погибшей? и зачем? нет таких извинений на земле чтобы можно было исправить такое горе .Не оправдываю подсудимую но уже не вернуть ничего , и зачем жизни остальных людей колечить?
19:30:37 18-07-2025
начнем с того что ей тяжкая печать на 7 поколений и гарантия несчастий ее детям, да. так это работает. Прощения не может быть априори, поэтому ну ок, по формальности. Если только око за око, тогда более менее
21:17:50 18-07-2025
Гость (19:30:37 18-07-2025) начнем с того что ей тяжкая печать на 7 поколений и гарантия... Работает это немного не так, точнее, вы не про всё рассказываете. У погибшей есть своё прошлое, своя история, и своя плата, в том числе за предыдущие её 7 поколений. Так что не рвите на груди рубаху, мир справедлив в итоге...
23:32:36 18-07-2025
Пусть на машине раздавит своего сынка. Или сынок её раздавит.