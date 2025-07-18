Виновница смертельного ДТП в центре Барнаула попыталась извиниться перед матерью погибшей

Юлия Вебер в феврале 2025 года насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле, сейчас ее судят

18 июля 2025, 09:45, Антон Дегтярев

Юлия Вебер на суде / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

52-летняя Юлия Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле, попыталась извиниться перед матерью погибшей. Через своего адвоката (его Вебер предоставило государство) подсудимая передала письмо убитой горем женщине, но последняя его так и не прочитала. Об этом мать погибшей рассказала amic.ru.

"Три месяца ждала извинений"

Потерявшая в аварии дочь женщина отметила, что Вебер захотела принести ей извинения устно на заседании 7 июля, но сделать этого ей не позволили.

"Судья 7 июля сказал Вебер, что у нее было достаточно времени извиниться. В тот день ее адвокат передал мне письмо с извинениями, но мне оно уже не интересно. Я три месяца ждала извинений, поэтому не хочу читать это письмо. Человек в тюрьму попадать не хочет, поэтому она себя защищает. Может, надеется на смягчение наказания", – считает мать погибшей.

При этом 23 марта ей написал совершеннолетний сын Вебер. Он отправил женщине сообщение в мессенджере. Корреспондент amic.ru также видел это письмо, и в нем парень выразил "искренние соболезнования" об утрате и назвал случившееся "страшной трагедией". Также он предложил матери погибшей поддержку и отметил, что в случае чего она всегда может на него рассчитывать.

"Претензий к нему у меня никаких нет. Я ждала извинений не от него, а от его матери", – пояснила женщина.

Юлия Вебер / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Почему начали действовать лишь на суде – непонятно"

Представитель потерпевшей Екатерина Белых в разговоре с amic.ru также добавила, что в период следствия Вебер никак не контактировала с матерью погибшей и не приносила ей никаких соболезнований по поводу кончины дочери.

"Можно было что-то сказать – Вебер находилась в СИЗО, имела возможность письмо сразу же написать, через адвоката его передать. Это никак не ограничивается – пиши сколько хочешь писем. Следователь разрешал ей делать звонки, предоставлял свидания ее сыну. Через сына она могла передать бумагу. Почему начали действовать только на суде – непонятно. Может, чтобы это как-то сыграло в процессе", – пояснила Белых.

Сейчас Вебер судят в Центральном районном суде Барнаула. Сейчас на суде допрашивают свидетелей. Сама Вебер уже признала вину в совершении преступления, в конце июня ей продлили срок заключения в СИЗО до 1 октября 2025 года. Сторона потерпевших рассказывала amic.ru, что планирует добиваться того, что Вебер получила максимально возможный срок.

Напомним, что 8 февраля 2025 года в 19:50 у дома на пр. Ленина, 41, случилось ДТП. Следствие считает, что Юлия Вебер ехала на автомобиле Mercedes-Benz B170, но не справилась с управлением и сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. В крови Вебер эксперты нашли 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ей грозит до 12 лет лишения свободы.