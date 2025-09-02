Владелица подмосковного питомника эксплуатировала мейн-кунов ради их донорской крови

Кошек содержали в ужасных условиях

02 сентября 2025, 17:44, ИА Амител

В Люберцах раскрыта схема эксплуатации мейн-кунов / Источник фото: "Москва 24"

В подмосковных Люберцах вскрылась схема эксплуатации животных. Почти шесть десятков мейн-кунов держали ради регулярной сдачи крови. Об этом пишет Telegram-канал "Москва 24".

Волонтеры утверждают, что кошек содержали в ужасных условиях. Большинство животных оказались истощенными, зараженными лишаями и блохами, у многих выявили тяжелые заболевания.

По словам активистов, помещение было переполнено, животные жили в антисанитарии среди собственных экскрементов и мочи. Несмотря на это, хозяйка продолжала активно предлагать кровь своих питомцев через сообщества доноров для больных животных, позиционируя деятельность как помощь.

«Активисты смогли освободить лишь половину усатых – остальные продолжают страдать в руках недобросовестной заводчицы», – пишет Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что 75-летний Сергей из поселка Новолуговое под Новосибирском решил завещать свою однокомнатную квартиру кошке породы курильский бобтейл по кличке Саша.