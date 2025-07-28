Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке

28 июля 2025, 23:30, ИА Амител

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в 2020 году / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Главы государств обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главное

Российский и израильский лидеры рассмотрели аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

Россия выступает в пользу мирного урегулирования имеющихся в регионе конфликтов.

Владимир Путин акцентировал важность поддержки суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Российская сторона готова содействовать переговорным развязкам вокруг иранской ядерной программы.

Путин и Нетаньяху условились продолжать контакты по международной и двусторонней повесткам.

Ранее президент России разговаривал с премьером Израиля 14 июня. Диалог состоялся в свете обострения военного конфликта между Иерусалимом и Тегераном.