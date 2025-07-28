Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор
Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке
28 июля 2025, 23:30, ИА Амител
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в 2020 году / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Главы государств обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главное
- Российский и израильский лидеры рассмотрели аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке.
- Россия выступает в пользу мирного урегулирования имеющихся в регионе конфликтов.
- Владимир Путин акцентировал важность поддержки суверенитета и территориальной целостности Сирии.
- Российская сторона готова содействовать переговорным развязкам вокруг иранской ядерной программы.
- Путин и Нетаньяху условились продолжать контакты по международной и двусторонней повесткам.
Ранее президент России разговаривал с премьером Израиля 14 июня. Диалог состоялся в свете обострения военного конфликта между Иерусалимом и Тегераном.
