Владимир Путин прибыл на военный парад в Пекине. Видео
В столицу Китая его пригласил глава государства Си Цзиньпин
03 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин приехал в Пекин, чтобы посмотреть военный парад по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кадры прибытия российского лидера на площадь Тяньаньмэнь опубликовала пресс-служба Кремля.
Как пишет РИА Новости, Владимир Путин занял место на центральной трибуне. Он сел по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина. По левую руку от китайского лидера расположился глава КНДР Ким Чен Ын. Информационное агентство ведет прямую трансляцию с военного парада.
Напомним, 31 августа российский лидер прилетел в Китай в рамках четырехдневного визита. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетил два города – Тяньцзинь и Пекин.
09:49:34 03-09-2025
обязательно к просмотру.
09:52:08 03-09-2025
А Японию разве китайцы победили ?
10:38:56 03-09-2025
Гость (09:52:08 03-09-2025) А Японию разве китайцы победили ?... Некоторые думают, что Китай с Японией вообще не воевали
11:30:58 03-09-2025
Гость (10:38:56 03-09-2025) Некоторые думают, что Китай с Японией вообще не воевали... Китайцы а той воне потерпевшие были ?
11:14:16 03-09-2025
Посмотрел парад. Рекомендую всем к просмотру, хотя бы для сравнения с тем что провели в России.
Сделал для себя вывод. Если что не так, эта армия не то что долетит и доедет до мАсквы, они за три дня пешком добегут.
15:06:41 03-09-2025
Гость (11:14:16 03-09-2025) Посмотрел парад. Рекомендую всем к просмотру, хотя бы для ср...
Учим китайский?
15:15:20 03-09-2025
Гость (11:14:16 03-09-2025) Посмотрел парад. Рекомендую всем к просмотру, хотя бы для ср... Так его и японцы посмотрели, что для них раз в 100 актуальней. Там не три дня, там 3 часа будут