Владимир Путин прибыл на военный парад в Пекине. Видео

В столицу Китая его пригласил глава государства Си Цзиньпин

03 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин приехал в Пекин, чтобы посмотреть военный парад по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кадры прибытия российского лидера на площадь Тяньаньмэнь опубликовала пресс-служба Кремля.

Как пишет РИА Новости, Владимир Путин занял место на центральной трибуне. Он сел по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина. По левую руку от китайского лидера расположился глава КНДР Ким Чен Ын. Информационное агентство ведет прямую трансляцию с военного парада.

Напомним, 31 августа российский лидер прилетел в Китай в рамках четырехдневного визита. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетил два города – Тяньцзинь и Пекин.