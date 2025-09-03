НОВОСТИПолитика

Владимир Путин прибыл на военный парад в Пекине. Видео

В столицу Китая его пригласил глава государства Си Цзиньпин

03 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

 

Президент России Владимир Путин приехал в Пекин, чтобы посмотреть военный парад по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кадры прибытия российского лидера на площадь Тяньаньмэнь опубликовала пресс-служба Кремля.

Как пишет РИА Новости, Владимир Путин занял место на центральной трибуне. Он сел по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина. По левую руку от китайского лидера расположился глава КНДР Ким Чен Ын. Информационное агентство ведет прямую трансляцию с военного парада. 

Напомним, 31 августа российский лидер прилетел в Китай в рамках четырехдневного визита. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетил два города – Тяньцзинь и Пекин.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин / Фото: kremlin.ru

Комментарии 7

Avatar Picture
Musik

09:49:34 03-09-2025

обязательно к просмотру.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:08 03-09-2025

А Японию разве китайцы победили ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:56 03-09-2025

Гость (09:52:08 03-09-2025) А Японию разве китайцы победили ?... Некоторые думают, что Китай с Японией вообще не воевали

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:58 03-09-2025

Гость (10:38:56 03-09-2025) Некоторые думают, что Китай с Японией вообще не воевали... Китайцы а той воне потерпевшие были ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:16 03-09-2025

Посмотрел парад. Рекомендую всем к просмотру, хотя бы для сравнения с тем что провели в России.
Сделал для себя вывод. Если что не так, эта армия не то что долетит и доедет до мАсквы, они за три дня пешком добегут.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:41 03-09-2025

Гость (11:14:16 03-09-2025) Посмотрел парад. Рекомендую всем к просмотру, хотя бы для ср...
Учим китайский?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:20 03-09-2025

Гость (11:14:16 03-09-2025) Посмотрел парад. Рекомендую всем к просмотру, хотя бы для ср... Так его и японцы посмотрели, что для них раз в 100 актуальней. Там не три дня, там 3 часа будут

  -3 Нравится
Ответить
