Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы проверить оперативные учения ВМФ

Президент РФ посетил Главное Адмиралтейство, провел телемост с военными моряками, а также пообщался с жителями и гостями города

27 июля 2025, 22:15, ИА Амител

В День военно-морского флота президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург. Глава государства проверил оперативные учения "Июльский шторм", поздравил военных моряков с профессиональным праздником и пообщался с жителями города. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

К участникам "Июльского шторма" российский лидер обратился по видеосвязи.

Президент отметил, что маневры одновременно проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Каспийского и Балтийского морей. Также Владимир Путин добавил, что в учениях задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника и более 15 тысяч человек личного состава.

Глава государства по окончании телемоста снова поздравил военных моряков с Днем ВМФ.

После Владимир Путин пообщался с жителями и гостями города на Дворцовой площади.

Ранее глава государства поздравил военных моряков с профессиональным праздником. Российский лидер пожелал им успехов во всех делах, а также здоровья и благополучия их семьям.