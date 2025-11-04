Владимир Путин утвердил два новых праздника в России — в апреле и сентябре

Праздники направлены на укрепление межнационального согласия

04 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин утвердил две новые памятные даты, которые будут ежегодно отмечать в стране. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Теперь 8 сентября будет праздноваться День языков народов Российской Федерации. Как говорится в документе, дата учреждена "в целях сохранения и поддержки языков народов России" и вступает в силу со дня подписания указа.

Кроме того, установлен День коренных малочисленных народов России, который будет отмечаться 30 апреля. Он призван подчеркнуть значимость культурного наследия и особого статуса народов, исторически проживающих на территории страны.

Оба указа направлены на укрепление межнационального согласия, сохранение культурного разнообразия и развитие языков, входящих в богатое этнокультурное наследие России.