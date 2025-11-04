Владимир Путин утвердил два новых праздника в России — в апреле и сентябре
Праздники направлены на укрепление межнационального согласия
04 ноября 2025, 17:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин утвердил две новые памятные даты, которые будут ежегодно отмечать в стране. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.
Теперь 8 сентября будет праздноваться День языков народов Российской Федерации. Как говорится в документе, дата учреждена "в целях сохранения и поддержки языков народов России" и вступает в силу со дня подписания указа.
Кроме того, установлен День коренных малочисленных народов России, который будет отмечаться 30 апреля. Он призван подчеркнуть значимость культурного наследия и особого статуса народов, исторически проживающих на территории страны.
Оба указа направлены на укрепление межнационального согласия, сохранение культурного разнообразия и развитие языков, входящих в богатое этнокультурное наследие России.
17:17:10 04-11-2025
для того, чтобы укреплять межнациональное согласие, не нужно ничего праздновать, а нужно правильно детей воспитывать.
22:10:26 04-11-2025
Элен без ребят (17:17:10 04-11-2025) для того, чтобы укреплять межнациональное согласие, не нужно...
Отстаньте уже от детей! О каком межнациональном согласии может идти речь, когда у нас некоторые республики живут по своим собственным правилам?
17:28:14 04-11-2025
и как их праздновать?
21:02:19 04-11-2025
Гость (17:28:14 04-11-2025) и как их праздновать?... С песней :"Ай, на нэ, хоп хоп, хоп"
18:59:13 04-11-2025
А выходными эти дни сделают?
20:23:03 04-11-2025
Чей праздник, тому деньги дайте через гос услуги по 100 тыщ или больше. Вот это праздник!