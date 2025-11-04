НОВОСТИОбщество

Владимир Путин утвердил два новых праздника в России — в апреле и сентябре

Праздники направлены на укрепление межнационального согласия

04 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Митинг в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Митинг в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Президент России Владимир Путин утвердил две новые памятные даты, которые будут ежегодно отмечать в стране. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Теперь 8 сентября будет праздноваться День языков народов Российской Федерации. Как говорится в документе, дата учреждена "в целях сохранения и поддержки языков народов России" и вступает в силу со дня подписания указа.

Кроме того, установлен День коренных малочисленных народов России, который будет отмечаться 30 апреля. Он призван подчеркнуть значимость культурного наследия и особого статуса народов, исторически проживающих на территории страны.

Оба указа направлены на укрепление межнационального согласия, сохранение культурного разнообразия и развитие языков, входящих в богатое этнокультурное наследие России.

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 6

Avatar Picture
Элен без ребят

17:17:10 04-11-2025

для того, чтобы укреплять межнациональное согласие, не нужно ничего праздновать, а нужно правильно детей воспитывать.

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

22:10:26 04-11-2025

Элен без ребят (17:17:10 04-11-2025) для того, чтобы укреплять межнациональное согласие, не нужно...
Отстаньте уже от детей! О каком межнациональном согласии может идти речь, когда у нас некоторые республики живут по своим собственным правилам?

Avatar Picture
Гость

17:28:14 04-11-2025

и как их праздновать?

Avatar Picture
Гость

21:02:19 04-11-2025

Гость (17:28:14 04-11-2025) и как их праздновать?... С песней :"Ай, на нэ, хоп хоп, хоп"

Avatar Picture
Ксю

18:59:13 04-11-2025

А выходными эти дни сделают?

Avatar Picture
Гость

20:23:03 04-11-2025

Чей праздник, тому деньги дайте через гос услуги по 100 тыщ или больше. Вот это праздник!

