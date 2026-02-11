НОВОСТИОбщество

Названы районы-лидеры Алтайского края по инвестициям в обновление техники

Кулундинский район вложил в техперевооружение более 1 млрд рублей

11 февраля 2026, 20:30, ИА Амител

Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Минсельхоз Алтайского края привел рейтинг из десяти районов, которые в 2025 году стали лидерами по объему вложенных в обновление техники и оборудования средств.

По данным министерства, в пятерку лидеров вошли следующие районы:

  • Кулундинский — 1,067 млрд руб.;
  • Тюменцевский — 799 млн руб.;
  • Поспелихинский — 783 млн руб.;
  • Волчихинский — 745 млн руб.;
  • Смоленский — 734 млн руб.

«Во вторую пятерку лидеров вошли Новичихинский (630 млн руб.), Рубцовский (581 млн руб.), Бийский (547 млн руб.), Локтевский (528 млн руб.) и Завьяловский (500 млн руб.) районы», — говорится в сообщении.

