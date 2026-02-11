Названы районы-лидеры Алтайского края по инвестициям в обновление техники

Кулундинский район вложил в техперевооружение более 1 млрд рублей

11 февраля 2026, 20:30, ИА Амител

Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Минсельхоз Алтайского края привел рейтинг из десяти районов, которые в 2025 году стали лидерами по объему вложенных в обновление техники и оборудования средств.

По данным министерства, в пятерку лидеров вошли следующие районы:

Кулундинский — 1,067 млрд руб.;

Тюменцевский — 799 млн руб.;

Поспелихинский — 783 млн руб.;

Волчихинский — 745 млн руб.;

Смоленский — 734 млн руб.