Власти Барнаула хотят потратить более 31 млн рублей на установку дорожных знаков
Подрядчик должен будет работать целый год
17 ноября 2025, 13:20, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула намерен потратить 31,1 млн рублей на установку и содержание дорожных знаков и других объектов в городе. Сейчас мэрия ищет компанию, которая будет вести работы в течение года. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
Подрядчик будет работать с даты заключения контракта по 20 ноября 2026 года. До этого срока он установит дорожные знаки и растяжку для них, дорожный конус, парковочные и сигнальные столбики, световозвращатель, барьерное и пешеходные ограждения, а также организует подсветку пешеходного перехода.
Исполнитель будет содержать установленную инфраструктуру, а именно мыть, очищать, красить, ремонтировать знаки и так далее. В перечне работ есть также демонтаж и перенос разрушенных или поврежденных дорожных знаков и стоек. Для хорошей видимости установленных объектов подрядчик должен будет проводить санитарную обрезку деревьев, которые закрывают знаки.
Закупка появилась на портале 14 ноября, заявки на нее можно подавать до 26 ноября, итоги лота подведут 28 ноября 2025 года. Контракт с победителем будет действовать до 18 декабря 2026 года. Работы оплатят за счет городского бюджета на 2025-2026 годы.
Это конечно прикольно, но куда обращаться, если увидел, что знак не виден из за дереьвьев? Или если установлен За столбом и его не видно, как например на пересечении красноармейского и строителей, следуя по красноармейскому прямо на вокзал. Слева знак как бы и есть, но его не видно. Какой сказать не могу, не видно же ).
08:49:43 18-11-2025
Гость (13:37:10 17-11-2025) Это конечно прикольно, но куда обращаться, если увидел, что ... С Красноармейского прямо на вокзал не проехать, упрешься в площадь. С такой жалобой лучше никуда не обращаться...
15:27:45 17-11-2025
Уже какой год обслуживает Трансвет, тот же «Алтайсветстрой». Нового, наверное, нет и не будет.
Разметку убрали из закупки почему-то?
15:55:09 17-11-2025
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула...., я бы добавил плохому танцору всегда что-то мешает. Знаки безопасности - их и так перебор -в глазах рябит.
Вы (Комитет), разберитесь сперва со Светофорами (регулируемыми и не регулируемые), потом разделите пешеходов и движение ТС разделительными (подземными и наземными) переходами.
Ограничьте въезд в городскую транспортную сеть, грузового транспорта (только по спец. пропускам). Уберите всю наставленную светодиодную ТВ-Рекламу (отвлекающую внимание водителей и пешеходов). Это все влияет на жизнь и здоровье всех участников движения в первую очередь.
08:13:26 18-11-2025
Гость (15:55:09 17-11-2025) Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула...., я ... откуда столько минусов? Реально полезный коментарий.
По поводу светофором это боль. Настраивают у нас их раки какие то. Что сделали со светофором на трактовой? Как перенастроили криворукие, так теперь пробки по утрам, начинающиеся аж во власихе.
И таких примеров куча, когда с одной стороны стоит пустая улица и светофор зеленый, а с другой пробка, и красный горит. Это нифига не прикольно.
12:41:30 18-11-2025
Гость (15:55:09 17-11-2025) Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула...., я ... С чего это нужно бросить обустройство и развитие имеющихся территорий из-за отсутствия объездов-развязок и т.п.? Не надо их путать и смешивать. Это совсем другой вид работ. Генпланами предложенное предусматривалось. Только там совсем другие деньги, там не миллионы, а десятки миллиардов надо. Если не сотни. Соответственно и выполнить их можно только если денег на это выделят федералы, своих у края в таком количестве быть не может.