Власти Барнаула хотят потратить более 31 млн рублей на установку дорожных знаков

Подрядчик должен будет работать целый год

17 ноября 2025, 13:20, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула намерен потратить 31,1 млн рублей на установку и содержание дорожных знаков и других объектов в городе. Сейчас мэрия ищет компанию, которая будет вести работы в течение года. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Подрядчик будет работать с даты заключения контракта по 20 ноября 2026 года. До этого срока он установит дорожные знаки и растяжку для них, дорожный конус, парковочные и сигнальные столбики, световозвращатель, барьерное и пешеходные ограждения, а также организует подсветку пешеходного перехода.

Исполнитель будет содержать установленную инфраструктуру, а именно мыть, очищать, красить, ремонтировать знаки и так далее. В перечне работ есть также демонтаж и перенос разрушенных или поврежденных дорожных знаков и стоек. Для хорошей видимости установленных объектов подрядчик должен будет проводить санитарную обрезку деревьев, которые закрывают знаки.

Закупка появилась на портале 14 ноября, заявки на нее можно подавать до 26 ноября, итоги лота подведут 28 ноября 2025 года. Контракт с победителем будет действовать до 18 декабря 2026 года. Работы оплатят за счет городского бюджета на 2025-2026 годы.