Власти Барнаула ищут подрядчика, который накормит начальные классы в школах

За работу власти готовы заплатить компании-победителю около 35,6 млн рублей

22 июля 2025, 12:15, Антон Дегтярев

Питание для детей в школах / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который будет кормить учащихся начальных классов в школах города. За это власти готовы заплатить почти 35,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания-победитель должна будет кормить завтраками один раз в день детей с 1-го по 4-й класс в школах с односменным режимом работы. Блюда должны быть свежеприготовленными, без повторной термической обработки. Исполнитель обеспечит предоставление качественного питания, сервировку столов, раздачу и разнос пищи, уборку и мытье посуды.

Готовить пищу подрядчик должен с соблюдением всех технологических режимов, приемов, рецептур и норм выхода готовых блюд в соответствии с требованиями СанПиН. Кроме того, он будет контролировать условия хранения продуктов в пищеблоке, температурный режим в холодильнике, в сухих кладовых и так далее. Исполнитель также обязан использовать продукцию, соблюдая сроки годности, иметь декларацию и сертификат на поставляемый вид продуктов, качественное удостоверение на них, ветеринарное заключение на мясо, птицу, рыбу, яйцо, акт фитосанитарного контроля на импортную продукцию и документы по входному контролю продуктов. Также подрядчик обязан утилизировать пищевые отходы.

"Исполнитель осуществляет строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов и полуфабрикатов, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. Обеспечивает надлежащее санитарное содержание производственных помещений, оборудования и инвентаря в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также с санитарно-эпидемиологическими правилами", – сказано в документации закупки.

Медперсонал будет проводить ежедневный осмотр работников, которые готовят пищевую продукцию, на наличие гнойных заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний и так далее.

Не менее чем за пять рабочих дней до начала работы подрядчик должен предоставить разработанное примерное двухнедельное меню, с учетом сезонности, количества основных пищевых веществ, требуемой калорийности, возраста обучающихся и так далее. Питание школьников должно осуществляться по утвержденному меню. В исключительных случаях допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий другим.

В примерном меню учащихся, которое есть в документации, в понедельник есть, например сливочный сыр, геркулесовая каша с маслом и фруктами, кофейный напиток или пшеничный хлеб. В другой день детей будут кормить мясом в кисло-сладком соусе, отварным булгуром, напитком из ягод и пшеничным хлебом. В пятницу детям дадут куриные ежики, сложный отварной гарнир, чай с сахаром и лимоном и пшеничный хлеб. Примерное меню в документации расписано на каждый день.

Подрядчик будет работать с 1 сентября по 26 декабря 2025 года. Контракт будет действовать до 29 января 2026 года. Закупка появилась на портале 22 июля, заявки на нее можно подавать до 30 июля. Итоги лота подведут 1 августа 2025 года.