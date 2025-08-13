НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула показали, как будет выглядеть арт-объект "Обь" на набережной

Приступить к установке скульптуры планируется в ближайшее время

13 августа 2025, 12:42, ИА Амител

Арт-объект "Обь" на набережной в Барнауле / Изображение: barnaul.org

В Барнауле в ближайшее время планируют приступить к установке арт-объекта "Обь" на набережной Оби в рамках проекта туристского кода центра города, сообщает мэрия.

Предлагается разместить постамент со скульптурой, отлитой из легированной стали, высотой четыре метра в виде женского образа, олицетворяющего реку Обь, вдоль подпорной стенки набережной реки.

Скульптура будет ориентирована лицом на восток. Лицевую часть подпорной стенки украсит название объекта, буквы которого выполнены из листовой бронзы.

«По поручению главы города дополнительно были проработаны совместно с заместителем директора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергеем Боженко вопросы, связанные с определением места размещения арт-объекта на набережной Оби и видом постамента», – отметила руководитель отдела по развитию туризма Юлия Трепезникова.

На тротуарной плитке набережной разместят изображение, имитирующее русло Оби с ее притоками, от места слияния рек Бии и Катуни до города Салехарда, а по сторонам установят бронзовые символы городов, расположенных на реке Оби.

Напомним, всего в рамках проекта туристского кода города наряду с установкой арт-объекта "Обь" предполагается выполнить 15 мероприятий. На установку арт-объекта "Обь" планируется направить 5,9 млн рублей.

Фото: barnaul.org

Власти Барнаула обсудили благоустройство центральной части города

В краевой столице планируют установить новые памятники и памятные знаки, а также обустроить скверы
Avatar Picture
Гость

12:55:46 13-08-2025

Жаль, что наша любимая река имеет титул самой грязной реки вРоссии. И некому её защитить. Памятник. как ирония, в память....

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:30 13-08-2025

Гость (12:55:46 13-08-2025) Жаль, что наша любимая река имеет титул самой грязной реки в... Этих денег ,наверное,хватило бы на реконструкцию ливневок в городе(хотя бы частично )?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:37 13-08-2025

Гость (12:55:46 13-08-2025) Жаль, что наша любимая река имеет титул самой грязной реки в... У Барнаула река еще относительно чистая. Ниже по течению загрязняется

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

12:59:08 13-08-2025

Объявляю конкурс на народное название композиции:
- "Нержавейка"
- "Стальная баба"
- "Баба Обь"
- "Терминатор Ти-Икс"

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:15:25 13-08-2025

1 (12:59:08 13-08-2025) Объявляю конкурс на народное название композиции:- "Нерж... Стальная Баба

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:55 13-08-2025

1 (12:59:08 13-08-2025) Объявляю конкурс на народное название композиции:- "Нерж... должно быть связано с деньгами и названием реки. коммент не хотят печатать) догадайтесь сами)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:57 13-08-2025

1 (12:59:08 13-08-2025) Объявляю конкурс на народное название композиции:- "Нерж... я за Ти-Икс. крутая баба жидкий терминатор!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:54 13-08-2025

На ... деньги есть, а на реставрацию памятника Ленину нет.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:50 13-08-2025

Сеятеля вам мало? Надо весь металлом на берег тащить.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:34 13-08-2025

А зачем на Восток ей смотреть? В Китай хочет? Река на Север течет, вот пусть в ту сторону и смотрит.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:02:58 13-08-2025

Гость (13:42:34 13-08-2025) А зачем на Восток ей смотреть? В Китай хочет? Река на Север ... Или на юг, к истокам.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:50 13-08-2025

Мне кажется что устанавливать объект нужно в конце имеющейся набережной. И стимул прогуляться людям будет и определенный символизм.
Было бы прикольно прямо на воде разместить. Но, то подъем воды в половодье, то пересыхание реки осенью. Хотя можно было бы какой то большой камень или его его иммитацию в воде сделать. Поднялась вода на максимальный уровень и Обь по щиколотку в воде стоит. Упал уровень и Обь стоит на камне и в даль глядит с надеждой.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:59 13-08-2025

Гость (13:51:50 13-08-2025) Мне кажется что устанавливать объект нужно в конце имеющейся... Не не не. Опустилась вода - баба стоит по щиколотку в воде. Поднялась вода - бабе по шею, одна башка торчит. Так надо. Уровень гуляет туда-сюда, поэтому бабу надо делать шестиметровую. И накидку не стальную, а из ткани, чтобы стальное тело просвечивалось в нужный местах.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:11:56 13-08-2025

а она будет так же ржаветь, как и столбы на набережной?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

15:06:18 13-08-2025

Героев то нет, и вождей нет, а памятники нужны - а давайте бабу под горой поставим и чёртово колесо?!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:25 13-08-2025

Матерь божья... Это ж кому в голову такое пришло и, главное, под чем?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:38 13-08-2025

Помница в КВН было:

Небоскребы, небоскребы, Стены, лифты, этажи...
Расскажу я вам, ребята, Про восстание машин.
Чу - сверкнуло синим светом, Ветром дунуло с реки.
Терминатор, Терминатор! - Зашептались мужики.
Возле бара на хайвее Обступил народ гурьбой:
"Нержавейка?" - "Нержавейка!" Отвечает наш герой.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:27 13-08-2025

Истукан

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абориген

20:49:05 13-08-2025

Уж лучше бы вернуть РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ .

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:31 13-08-2025

Обь - великая себирская река, огромная величавая, сила и красота, стать и мощь.

И тут такая тощая глиста из нержавейки какая то мелкая тщедушная бабенка ...вы там куку?? кто автор, кто утвердил? хоть один нормальный скульптор там есть?! что вы творите то, позорьтесь хотя бы тогда за свои личные деньги-то!! или вот что делать - Бастрыкину жаловаться на дурновкусие и непрофессионализм, на растраты??

  5 Нравится
Ответить
