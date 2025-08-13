Приступить к установке скульптуры планируется в ближайшее время

13 августа 2025, 12:42, ИА Амител

Арт-объект "Обь" на набережной в Барнауле / Изображение: barnaul.org

В Барнауле в ближайшее время планируют приступить к установке арт-объекта "Обь" на набережной Оби в рамках проекта туристского кода центра города, сообщает мэрия.

Предлагается разместить постамент со скульптурой, отлитой из легированной стали, высотой четыре метра в виде женского образа, олицетворяющего реку Обь, вдоль подпорной стенки набережной реки.

Скульптура будет ориентирована лицом на восток. Лицевую часть подпорной стенки украсит название объекта, буквы которого выполнены из листовой бронзы.

«По поручению главы города дополнительно были проработаны совместно с заместителем директора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергеем Боженко вопросы, связанные с определением места размещения арт-объекта на набережной Оби и видом постамента», – отметила руководитель отдела по развитию туризма Юлия Трепезникова.

На тротуарной плитке набережной разместят изображение, имитирующее русло Оби с ее притоками, от места слияния рек Бии и Катуни до города Салехарда, а по сторонам установят бронзовые символы городов, расположенных на реке Оби.

Напомним, всего в рамках проекта туристского кода города наряду с установкой арт-объекта "Обь" предполагается выполнить 15 мероприятий. На установку арт-объекта "Обь" планируется направить 5,9 млн рублей.