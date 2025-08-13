Власти Барнаула показали, как будет выглядеть арт-объект "Обь" на набережной
Приступить к установке скульптуры планируется в ближайшее время
13 августа 2025, 12:42, ИА Амител
В Барнауле в ближайшее время планируют приступить к установке арт-объекта "Обь" на набережной Оби в рамках проекта туристского кода центра города, сообщает мэрия.
Предлагается разместить постамент со скульптурой, отлитой из легированной стали, высотой четыре метра в виде женского образа, олицетворяющего реку Обь, вдоль подпорной стенки набережной реки.
Скульптура будет ориентирована лицом на восток. Лицевую часть подпорной стенки украсит название объекта, буквы которого выполнены из листовой бронзы.
«По поручению главы города дополнительно были проработаны совместно с заместителем директора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергеем Боженко вопросы, связанные с определением места размещения арт-объекта на набережной Оби и видом постамента», – отметила руководитель отдела по развитию туризма Юлия Трепезникова.
На тротуарной плитке набережной разместят изображение, имитирующее русло Оби с ее притоками, от места слияния рек Бии и Катуни до города Салехарда, а по сторонам установят бронзовые символы городов, расположенных на реке Оби.
Напомним, всего в рамках проекта туристского кода города наряду с установкой арт-объекта "Обь" предполагается выполнить 15 мероприятий. На установку арт-объекта "Обь" планируется направить 5,9 млн рублей.
12:55:46 13-08-2025
Жаль, что наша любимая река имеет титул самой грязной реки вРоссии. И некому её защитить. Памятник. как ирония, в память....
15:20:30 13-08-2025
Гость (12:55:46 13-08-2025) Жаль, что наша любимая река имеет титул самой грязной реки в... Этих денег ,наверное,хватило бы на реконструкцию ливневок в городе(хотя бы частично )?
16:37:37 13-08-2025
Гость (12:55:46 13-08-2025) Жаль, что наша любимая река имеет титул самой грязной реки в... У Барнаула река еще относительно чистая. Ниже по течению загрязняется
12:59:08 13-08-2025
Объявляю конкурс на народное название композиции:
- "Нержавейка"
- "Стальная баба"
- "Баба Обь"
- "Терминатор Ти-Икс"
13:15:25 13-08-2025
1 (12:59:08 13-08-2025) Объявляю конкурс на народное название композиции:- "Нерж... Стальная Баба
17:27:55 13-08-2025
1 (12:59:08 13-08-2025) Объявляю конкурс на народное название композиции:- "Нерж... должно быть связано с деньгами и названием реки. коммент не хотят печатать) догадайтесь сами)
20:59:57 13-08-2025
1 (12:59:08 13-08-2025) Объявляю конкурс на народное название композиции:- "Нерж... я за Ти-Икс. крутая баба жидкий терминатор!!
13:35:54 13-08-2025
На ... деньги есть, а на реставрацию памятника Ленину нет.
13:38:50 13-08-2025
Сеятеля вам мало? Надо весь металлом на берег тащить.
13:42:34 13-08-2025
А зачем на Восток ей смотреть? В Китай хочет? Река на Север течет, вот пусть в ту сторону и смотрит.
21:02:58 13-08-2025
Гость (13:42:34 13-08-2025) А зачем на Восток ей смотреть? В Китай хочет? Река на Север ... Или на юг, к истокам.
13:51:50 13-08-2025
Мне кажется что устанавливать объект нужно в конце имеющейся набережной. И стимул прогуляться людям будет и определенный символизм.
Было бы прикольно прямо на воде разместить. Но, то подъем воды в половодье, то пересыхание реки осенью. Хотя можно было бы какой то большой камень или его его иммитацию в воде сделать. Поднялась вода на максимальный уровень и Обь по щиколотку в воде стоит. Упал уровень и Обь стоит на камне и в даль глядит с надеждой.
14:13:59 13-08-2025
Гость (13:51:50 13-08-2025) Мне кажется что устанавливать объект нужно в конце имеющейся... Не не не. Опустилась вода - баба стоит по щиколотку в воде. Поднялась вода - бабе по шею, одна башка торчит. Так надо. Уровень гуляет туда-сюда, поэтому бабу надо делать шестиметровую. И накидку не стальную, а из ткани, чтобы стальное тело просвечивалось в нужный местах.
14:11:56 13-08-2025
а она будет так же ржаветь, как и столбы на набережной?
15:06:18 13-08-2025
Героев то нет, и вождей нет, а памятники нужны - а давайте бабу под горой поставим и чёртово колесо?!
16:12:25 13-08-2025
Матерь божья... Это ж кому в голову такое пришло и, главное, под чем?
17:43:38 13-08-2025
Помница в КВН было:
Небоскребы, небоскребы, Стены, лифты, этажи...
Расскажу я вам, ребята, Про восстание машин.
Чу - сверкнуло синим светом, Ветром дунуло с реки.
Терминатор, Терминатор! - Зашептались мужики.
Возле бара на хайвее Обступил народ гурьбой:
"Нержавейка?" - "Нержавейка!" Отвечает наш герой.
18:16:27 13-08-2025
Истукан
20:49:05 13-08-2025
Уж лучше бы вернуть РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ .
20:59:31 13-08-2025
Обь - великая себирская река, огромная величавая, сила и красота, стать и мощь.
И тут такая тощая глиста из нержавейки какая то мелкая тщедушная бабенка ...вы там куку?? кто автор, кто утвердил? хоть один нормальный скульптор там есть?! что вы творите то, позорьтесь хотя бы тогда за свои личные деньги-то!! или вот что делать - Бастрыкину жаловаться на дурновкусие и непрофессионализм, на растраты??