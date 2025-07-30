В мэрии Барнаула обсудили установку памятника Оби на набережной за 5,9 млн рублей

Возле четырехметровой скульптуры раскинется изображение русла реки с обозначением городов, которые на ней стоят

30 июля 2025, 17:25, ИА Амител

Совещание по установке памятника Оби в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В администрации Барнаула обсудили установку арт-объекта на набережной Оби в рамках реализации проекта туристского кода центра краевой столицы. Как сообщает пресс-центр мэрии, власти планируют установить четырехметровую женскую скульптуру, которая будет олицетворять реку Обь.

В совещании приняли участие глава города Вячеслав Франк, депутаты АКЗС, руководители органов местного самоуправления города, почетные архитекторы России, члены союза архитекторов России.

Мэр Барнаула отметил, что реализация проекта стала возможна благодаря поддержке алтайского правительства. В 2025 году столица региона снова стала победителем краевого конкурса на предоставление субсидии на проекты туристского кода центров городов — администрация получила 51,4 млн рублей из алтайского бюджета, а софинансирование из бюджета Барнаула составляет 5,7 млн рублей.

«Городским отделом по туризму и профильными комитетами проделана большая работа по разработке концепции туристического кода, проект обсуждался на разных уровнях, в том числе на городском Совете по туризму», - сказал Вячеслав Франк.

В исторической части города реализуют 15 проектов. Заведующая отделом по развитию туризма барнаульской администрации Юлия Трапезникова заявила, что по 14 мероприятиям уже заключен контракт с подрядчиком, компанией "Капитал". Сейчас определяется подрядчик по устройству светового потолка на Льва Толстого.

Установка арт-объекта "Обь" является одним из этих мероприятий. За 5,9 млн рублей власти планируют установить скульптуру из легированной стали, которая олицетворяет Обь. На тротуарной плитке раскинется изображение, которое имитирует русло реки, а по его сторонам расположат окружности с видами городов, которые расположены на Оби.

По итогам обсуждений проекта Франк поручил замглаве МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергею Боженко дополнительно проработать варианты размещения арт-объекта на набережной Оби, а также решения по оформлению имитации русла реки.

Напомним, что реализация проекта туристского кода началась в июле. В его рамках стартовали работы по созданию фотозоны "Метро" в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк. Также проводятся работы по монтажу информационных стел и стендов на территории исторического центра. На Льва Толстого появятся зоны отдыха, световой потолок, указатели в историческом стиле, на набережной — арт-объекты и интерактивные стенды. Также по всему туристскому центру разместят арт-объекты с аудиогидом о писателях, в честь которых названы улицы. Объединит центр туристический маршрут.

В 2024 году власти также благоустраивали исторический центр Барнаула. В Нагорном парке появился бронзовый макет города 160-летней давности, на Мало-Тобольской поставили памятник купцу Василию Сухову, также в исторической части города появились арт-объекты с аудиогидами, стенды и стелы. Тогда за благоустройство турцентра мэрия была готова отдать 37,8 млн рублей, однако лот сорвался и его поделили на две части: почти 12 млн рублей пустили на изготовление макета Барнаула, а 25,8 млн рублей – на все оставшееся.