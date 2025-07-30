В мэрии Барнаула обсудили установку памятника Оби на набережной за 5,9 млн рублей
Возле четырехметровой скульптуры раскинется изображение русла реки с обозначением городов, которые на ней стоят
30 июля 2025, 17:25, ИА Амител
В администрации Барнаула обсудили установку арт-объекта на набережной Оби в рамках реализации проекта туристского кода центра краевой столицы. Как сообщает пресс-центр мэрии, власти планируют установить четырехметровую женскую скульптуру, которая будет олицетворять реку Обь.
В совещании приняли участие глава города Вячеслав Франк, депутаты АКЗС, руководители органов местного самоуправления города, почетные архитекторы России, члены союза архитекторов России.
Мэр Барнаула отметил, что реализация проекта стала возможна благодаря поддержке алтайского правительства. В 2025 году столица региона снова стала победителем краевого конкурса на предоставление субсидии на проекты туристского кода центров городов — администрация получила 51,4 млн рублей из алтайского бюджета, а софинансирование из бюджета Барнаула составляет 5,7 млн рублей.
«Городским отделом по туризму и профильными комитетами проделана большая работа по разработке концепции туристического кода, проект обсуждался на разных уровнях, в том числе на городском Совете по туризму», - сказал Вячеслав Франк.
В исторической части города реализуют 15 проектов. Заведующая отделом по развитию туризма барнаульской администрации Юлия Трапезникова заявила, что по 14 мероприятиям уже заключен контракт с подрядчиком, компанией "Капитал". Сейчас определяется подрядчик по устройству светового потолка на Льва Толстого.
Установка арт-объекта "Обь" является одним из этих мероприятий. За 5,9 млн рублей власти планируют установить скульптуру из легированной стали, которая олицетворяет Обь. На тротуарной плитке раскинется изображение, которое имитирует русло реки, а по его сторонам расположат окружности с видами городов, которые расположены на Оби.
По итогам обсуждений проекта Франк поручил замглаве МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергею Боженко дополнительно проработать варианты размещения арт-объекта на набережной Оби, а также решения по оформлению имитации русла реки.
Напомним, что реализация проекта туристского кода началась в июле. В его рамках стартовали работы по созданию фотозоны "Метро" в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк. Также проводятся работы по монтажу информационных стел и стендов на территории исторического центра. На Льва Толстого появятся зоны отдыха, световой потолок, указатели в историческом стиле, на набережной — арт-объекты и интерактивные стенды. Также по всему туристскому центру разместят арт-объекты с аудиогидом о писателях, в честь которых названы улицы. Объединит центр туристический маршрут.
В 2024 году власти также благоустраивали исторический центр Барнаула. В Нагорном парке появился бронзовый макет города 160-летней давности, на Мало-Тобольской поставили памятник купцу Василию Сухову, также в исторической части города появились арт-объекты с аудиогидами, стенды и стелы. Тогда за благоустройство турцентра мэрия была готова отдать 37,8 млн рублей, однако лот сорвался и его поделили на две части: почти 12 млн рублей пустили на изготовление макета Барнаула, а 25,8 млн рублей – на все оставшееся.
17:28:51 30-07-2025
Правильно
Распродать все подходы к Оби и воткнуть памятник проданой реке.
17:32:03 30-07-2025
Установить на Попова.
10:00:51 31-07-2025
Гость (17:32:03 30-07-2025) Установить на Попова. ... На улице Попова не Обь, а речка Поповка)))
10:05:17 31-07-2025
Гость (10:00:51 31-07-2025) На улице Попова не Обь, а речка Поповка)))... ударение куда ставить?
17:33:26 30-07-2025
Деньги больше некуда девать?
13:37:05 31-07-2025
Гость (17:33:26 30-07-2025) Деньги больше некуда девать?... А куда? Неужели на ливневки или на дороги потратить? Какая глупость...
18:05:06 30-07-2025
а памятник Речному вокзалу будет?
19:22:48 30-07-2025
Гость (18:05:06 30-07-2025) а памятник Речному вокзалу будет?... Они люто ненавидят всё, что было построено при СССР, так что памятника речному не будет.
09:10:06 31-07-2025
Гость (18:05:06 30-07-2025) а памятник Речному вокзалу будет?... Только венок.. "От администрации".
18:09:35 30-07-2025
На пересечении Павловского и Малахова нужно ставить памятник Оби!...
После любого дождя самое то будет!
18:10:55 30-07-2025
Из города торговых центров превратимся в город памятников.
18:10:58 30-07-2025
Лучше на ливневки потратьте
12:46:54 04-08-2025
Гость (18:10:58 30-07-2025) Лучше на ливневки потратьте... Единственное, что работает в администрации от потраченных бюджетных денег, это их личные джипы и квартиры.
18:11:34 30-07-2025
Может лучше воздушный шар?
19:00:33 30-07-2025
Имя (18:11:34 30-07-2025) Может лучше воздушный шар?... Большой алюминиевый шар на въезде!...
18:43:27 30-07-2025
Все кто пытается поставить в городе ненужные памятники наверняка имеют бонус себе в этом.
22:36:33 30-07-2025
Гость (18:43:27 30-07-2025) Все кто пытается поставить в городе ненужные памятники навер... у кого-то сынуля скульптор. ну или любовник мож, такое
18:44:05 30-07-2025
на набережной в Ростове на Дону, есть небольшой фонтан с очень похожей скульптурой. но там фантастически уютная набережная, утопающая в зелени, цветах и фонтанах. а у нас воткнут посреди голой плитки стопудово.
19:31:45 30-07-2025
Язычники лютуют. Подмена,, кажется, понятий. Может лучше беременную студентку колледжа.
22:45:32 30-07-2025
Гость (19:31:45 30-07-2025) Язычники лютуют. Подмена,, кажется, понятий. Может лучше бер... Трех студенток
А композицию назвать: "Эх залётные!!!"
22:57:28 30-07-2025
Гость (19:31:45 30-07-2025) Язычники лютуют. Подмена,, кажется, понятий. Может лучше бер... Позитивненько.
20:54:21 30-07-2025
Все это фуфло и хлам на фоне тотального уничтожения архитектурных памятников и сложившихся десятилетиями общественных пространств ради уродливых "илитных" человейников. Лучше бы выкупили и восстановили, наконец, сереброплавильный завод - без него вашему дурькластеру вообще грош цена - хоть весь его дорогущими памятниками утыкайте.
22:45:30 31-07-2025
Гость (20:54:21 30-07-2025) Все это фуфло и хлам на фоне тотального уничтожения архитект... Слова «илитные» и «человейники» сразу выдают вас как недалекого человека. Ваша нескрываемая ненависть к современным архитектурным формам -это свидетельство вашей ограниченности и необразованности. Ненависть вызывает неконтролируемое выделение желчи. Объясню вам проще, как вам привычнее - сам себе переваришь и съешь.
22:38:49 30-07-2025
сильно похоже на памятник Томи, вот вылитая!! и Почему такая юная девчуля. Обь - это Зыкина же, великая широкая сибирская река, мощная величавая, древняя. и хоба легкомысленный аниме-образ. как-то Фу. нормальных художников позовите
08:37:05 31-07-2025
Гость (22:38:49 30-07-2025) сильно похоже на памятник Томи, вот вылитая!! и Почему такая... Так то Зыкина про Волгу пела, а не про Обь. Нафига она здесь?
21:26:55 13-08-2025
Гость (08:37:05 31-07-2025) Так то Зыкина про Волгу пела, а не про Обь. Нафига она здесь... балбес...я про ОБРАЗ а не про песню
06:21:14 31-07-2025
пластиковая китайская статуэтка с Алиэкспресса... да уж, у архитектуры идей не стало, поисписались...
08:47:49 31-07-2025
Пусть уже построят дирижабль и летят отсюда...Один памятник "Сеятелю" уже стоит на посмешище всем туристам...Стелла джедайская тоже есть...Теперь будет памятник " Окей-ОБИ"...
08:50:35 31-07-2025
А тем временем барнаульский небоскреб приходит в полный упадок...
09:06:27 31-07-2025
Дюша (08:50:35 31-07-2025) А тем временем барнаульский небоскреб приходит в полный упад... у нас теперича круглый небоскреб в форме окружности одного диаметра.
новый почти.
небоскреб обратной функциональности. если вы не осознаете что это и как - сами виноваты.
09:26:03 31-07-2025
Musik (09:06:27 31-07-2025) у нас теперича круглый небоскреб в форме окружности одного д... Там походу диаметр переменный в зависимости от количества отвалившихся кабинок...
09:33:03 31-07-2025
Дюша (09:26:03 31-07-2025) Там походу диаметр переменный в зависимости от количества от... индивидуальный, динамичный, чудесный-расчудесный!
кто проехал в колесе - тот получит водокачку!!!
09:37:20 31-07-2025
Musik (09:33:03 31-07-2025) индивидуальный, динамичный, чудесный-расчудесный!кто про... Скорее землю на окраине...Метр на два и два метра в глубину...
09:35:01 31-07-2025
"На тротуарной плитке раскинется изображение, которое имитирует русло реки..." - не будет смотреться, как будто девушка в туалет сходила???
09:38:57 31-07-2025
Гость (09:35:01 31-07-2025) "На тротуарной плитке раскинется изображение, которое имитир... Подозреваю, что голубую плитку не найдут...Только красную...
09:43:09 31-07-2025
Дюша (09:38:57 31-07-2025) Подозреваю, что голубую плитку не найдут...Только красную...... гуашь же!
09:35:46 31-07-2025
Бандерлоги опять минусами на бананы зарабатывают...Ау, служивые! С добрым утром!
10:03:51 31-07-2025
Дюша (09:35:46 31-07-2025) Бандерлоги опять минусами на бананы зарабатывают...Ау, служи... а вы популярны в известных кругах 8-)))
10:29:30 31-07-2025
Кстати, не понятно зачем выложили модель скульптуры на обозрение? Это убожество надо было скрывать до конца! Впечатлении, что ИИ генерировал по запросу в куколько-анимешном стиле...Это не душа реки, это скорее подросшая девочка-микроцефал от Сеятеля сбежала...Автор то не тот же?
12:30:27 31-07-2025
Дюша (10:29:30 31-07-2025) Кстати, не понятно зачем выложили модель скульптуры на обозр... это дочь евойная.
13:29:03 31-07-2025
Как бы это кого не коробило, но Обь - название тюркское. И от слияния двух рек с тюркскими именами начинается. Ну и какой облик должен быть у скульптуры? Автор не задумывался?
22:14:59 31-07-2025
и кто ж это тут у нас такой агрессивный минусатор? похоже заняться кому-то нечем. ну или на голову бобо
08:48:05 03-08-2025
Гость (22:14:59 31-07-2025) и кто ж это тут у нас такой агрессивный минусатор? похоже з... Подозреваю, что мэрия коллективно минусует.
10:06:16 03-08-2025
Гость (22:14:59 31-07-2025) и кто ж это тут у нас такой агрессивный минусатор? похоже з... Это мэрия
21:29:06 13-08-2025
Russkiy (10:06:16 03-08-2025) Это мэрия... мэрия и архитектура и их любовницы. кто ж еще