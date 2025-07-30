НОВОСТИТуризм

В мэрии Барнаула обсудили установку памятника Оби на набережной за 5,9 млн рублей

Возле четырехметровой скульптуры раскинется изображение русла реки с обозначением городов, которые на ней стоят

30 июля 2025, 17:25, ИА Амител

Совещание по установке памятника Оби в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В администрации Барнаула обсудили установку арт-объекта на набережной Оби в рамках реализации проекта туристского кода центра краевой столицы. Как сообщает пресс-центр мэрии, власти планируют установить четырехметровую женскую скульптуру, которая будет олицетворять реку Обь.

В совещании приняли участие глава города Вячеслав Франк, депутаты АКЗС, руководители органов местного самоуправления города, почетные архитекторы России, члены союза архитекторов России.

Мэр Барнаула отметил, что реализация проекта стала возможна благодаря поддержке алтайского правительства. В 2025 году столица региона снова стала победителем краевого конкурса на предоставление субсидии на проекты туристского кода центров городов — администрация получила 51,4 млн рублей из алтайского бюджета, а софинансирование из бюджета Барнаула составляет 5,7 млн рублей. 

«Городским отделом по туризму и профильными комитетами проделана большая работа по разработке концепции туристического кода, проект обсуждался на разных уровнях, в том числе на городском Совете по туризму», - сказал Вячеслав Франк.

В исторической части города реализуют 15 проектов. Заведующая отделом по развитию туризма барнаульской администрации Юлия Трапезникова заявила, что по 14 мероприятиям уже заключен контракт с подрядчиком, компанией "Капитал". Сейчас определяется подрядчик по устройству светового потолка на Льва Толстого.

Установка арт-объекта "Обь" является одним из этих мероприятий. За 5,9 млн рублей власти планируют установить скульптуру из легированной стали, которая олицетворяет Обь. На тротуарной плитке раскинется изображение, которое имитирует русло реки, а по его сторонам расположат окружности с видами городов, которые расположены на Оби.

По итогам обсуждений проекта Франк поручил замглаве МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергею Боженко дополнительно проработать варианты размещения арт-объекта на набережной Оби, а также решения по оформлению имитации русла реки.

Напомним, что реализация проекта туристского кода началась в июле. В его рамках стартовали работы по созданию фотозоны "Метро" в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк. Также проводятся работы по монтажу информационных стел и стендов на территории исторического центра. На Льва Толстого появятся зоны отдыха, световой потолок, указатели в историческом стиле, на набережной — арт-объекты и интерактивные стенды. Также по всему туристскому центру разместят арт-объекты с аудиогидом о писателях, в честь которых названы улицы. Объединит центр туристический маршрут. 

В 2024 году власти также благоустраивали исторический центр Барнаула. В Нагорном парке появился бронзовый макет города 160-летней давности, на Мало-Тобольской поставили памятник купцу Василию Сухову, также в исторической части города появились арт-объекты с аудиогидами, стенды и стелы. Тогда за благоустройство турцентра мэрия была готова отдать 37,8 млн рублей, однако лот сорвался и его поделили на две части: почти 12 млн рублей пустили на изготовление макета Барнаула, а 25,8 млн рублей – на все оставшееся.

Avatar Picture
Гость

17:28:51 30-07-2025

Правильно
Распродать все подходы к Оби и воткнуть памятник проданой реке.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:03 30-07-2025

Установить на Попова.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:51 31-07-2025

Гость (17:32:03 30-07-2025) Установить на Попова. ... На улице Попова не Обь, а речка Поповка)))

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:05:17 31-07-2025

Гость (10:00:51 31-07-2025) На улице Попова не Обь, а речка Поповка)))... ударение куда ставить?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:26 30-07-2025

Деньги больше некуда девать?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:05 31-07-2025

Гость (17:33:26 30-07-2025) Деньги больше некуда девать?... А куда? Неужели на ливневки или на дороги потратить? Какая глупость...

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:06 30-07-2025

а памятник Речному вокзалу будет?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

19:22:48 30-07-2025

Гость (18:05:06 30-07-2025) а памятник Речному вокзалу будет?... Они люто ненавидят всё, что было построено при СССР, так что памятника речному не будет.

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:06 31-07-2025

Гость (18:05:06 30-07-2025) а памятник Речному вокзалу будет?... Только венок.. "От администрации".

  -35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:35 30-07-2025

На пересечении Павловского и Малахова нужно ставить памятник Оби!...
После любого дождя самое то будет!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:55 30-07-2025

Из города торговых центров превратимся в город памятников.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:58 30-07-2025

Лучше на ливневки потратьте

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:54 04-08-2025

Гость (18:10:58 30-07-2025) Лучше на ливневки потратьте... Единственное, что работает в администрации от потраченных бюджетных денег, это их личные джипы и квартиры.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Имя

18:11:34 30-07-2025

Может лучше воздушный шар?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:33 30-07-2025

Имя (18:11:34 30-07-2025) Может лучше воздушный шар?... Большой алюминиевый шар на въезде!...

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:27 30-07-2025

Все кто пытается поставить в городе ненужные памятники наверняка имеют бонус себе в этом.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:33 30-07-2025

Гость (18:43:27 30-07-2025) Все кто пытается поставить в городе ненужные памятники навер... у кого-то сынуля скульптор. ну или любовник мож, такое

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:44:05 30-07-2025

на набережной в Ростове на Дону, есть небольшой фонтан с очень похожей скульптурой. но там фантастически уютная набережная, утопающая в зелени, цветах и фонтанах. а у нас воткнут посреди голой плитки стопудово.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:45 30-07-2025

Язычники лютуют. Подмена,, кажется, понятий. Может лучше беременную студентку колледжа.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:45:32 30-07-2025

Гость (19:31:45 30-07-2025) Язычники лютуют. Подмена,, кажется, понятий. Может лучше бер... Трех студенток
А композицию назвать: "Эх залётные!!!"

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:57:28 30-07-2025

Гость (19:31:45 30-07-2025) Язычники лютуют. Подмена,, кажется, понятий. Может лучше бер... Позитивненько.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:21 30-07-2025

Все это фуфло и хлам на фоне тотального уничтожения архитектурных памятников и сложившихся десятилетиями общественных пространств ради уродливых "илитных" человейников. Лучше бы выкупили и восстановили, наконец, сереброплавильный завод - без него вашему дурькластеру вообще грош цена - хоть весь его дорогущими памятниками утыкайте.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:45:30 31-07-2025

Гость (20:54:21 30-07-2025) Все это фуфло и хлам на фоне тотального уничтожения архитект... Слова «илитные» и «человейники» сразу выдают вас как недалекого человека. Ваша нескрываемая ненависть к современным архитектурным формам -это свидетельство вашей ограниченности и необразованности. Ненависть вызывает неконтролируемое выделение желчи. Объясню вам проще, как вам привычнее - сам себе переваришь и съешь.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:49 30-07-2025

сильно похоже на памятник Томи, вот вылитая!! и Почему такая юная девчуля. Обь - это Зыкина же, великая широкая сибирская река, мощная величавая, древняя. и хоба легкомысленный аниме-образ. как-то Фу. нормальных художников позовите

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:05 31-07-2025

Гость (22:38:49 30-07-2025) сильно похоже на памятник Томи, вот вылитая!! и Почему такая... Так то Зыкина про Волгу пела, а не про Обь. Нафига она здесь?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:55 13-08-2025

Гость (08:37:05 31-07-2025) Так то Зыкина про Волгу пела, а не про Обь. Нафига она здесь... балбес...я про ОБРАЗ а не про песню

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

06:21:14 31-07-2025

пластиковая китайская статуэтка с Алиэкспресса... да уж, у архитектуры идей не стало, поисписались...

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:47:49 31-07-2025

Пусть уже построят дирижабль и летят отсюда...Один памятник "Сеятелю" уже стоит на посмешище всем туристам...Стелла джедайская тоже есть...Теперь будет памятник " Окей-ОБИ"...

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:50:35 31-07-2025

А тем временем барнаульский небоскреб приходит в полный упадок...

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:06:27 31-07-2025

Дюша (08:50:35 31-07-2025) А тем временем барнаульский небоскреб приходит в полный упад... у нас теперича круглый небоскреб в форме окружности одного диаметра.
новый почти.
небоскреб обратной функциональности. если вы не осознаете что это и как - сами виноваты.

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:26:03 31-07-2025

Musik (09:06:27 31-07-2025) у нас теперича круглый небоскреб в форме окружности одного д... Там походу диаметр переменный в зависимости от количества отвалившихся кабинок...

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:33:03 31-07-2025

Дюша (09:26:03 31-07-2025) Там походу диаметр переменный в зависимости от количества от... индивидуальный, динамичный, чудесный-расчудесный!
кто проехал в колесе - тот получит водокачку!!!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:37:20 31-07-2025

Musik (09:33:03 31-07-2025) индивидуальный, динамичный, чудесный-расчудесный!кто про... Скорее землю на окраине...Метр на два и два метра в глубину...

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:01 31-07-2025

"На тротуарной плитке раскинется изображение, которое имитирует русло реки..." - не будет смотреться, как будто девушка в туалет сходила???

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:38:57 31-07-2025

Гость (09:35:01 31-07-2025) "На тротуарной плитке раскинется изображение, которое имитир... Подозреваю, что голубую плитку не найдут...Только красную...

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:43:09 31-07-2025

Дюша (09:38:57 31-07-2025) Подозреваю, что голубую плитку не найдут...Только красную...... гуашь же!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:35:46 31-07-2025

Бандерлоги опять минусами на бананы зарабатывают...Ау, служивые! С добрым утром!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:03:51 31-07-2025

Дюша (09:35:46 31-07-2025) Бандерлоги опять минусами на бананы зарабатывают...Ау, служи... а вы популярны в известных кругах 8-)))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:29:30 31-07-2025

Кстати, не понятно зачем выложили модель скульптуры на обозрение? Это убожество надо было скрывать до конца! Впечатлении, что ИИ генерировал по запросу в куколько-анимешном стиле...Это не душа реки, это скорее подросшая девочка-микроцефал от Сеятеля сбежала...Автор то не тот же?

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:27 31-07-2025

Дюша (10:29:30 31-07-2025) Кстати, не понятно зачем выложили модель скульптуры на обозр... это дочь евойная.

  -43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:03 31-07-2025

Как бы это кого не коробило, но Обь - название тюркское. И от слияния двух рек с тюркскими именами начинается. Ну и какой облик должен быть у скульптуры? Автор не задумывался?

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:59 31-07-2025

и кто ж это тут у нас такой агрессивный минусатор? похоже заняться кому-то нечем. ну или на голову бобо

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:05 03-08-2025

Гость (22:14:59 31-07-2025) и кто ж это тут у нас такой агрессивный минусатор? похоже з... Подозреваю, что мэрия коллективно минусует.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

10:06:16 03-08-2025

Гость (22:14:59 31-07-2025) и кто ж это тут у нас такой агрессивный минусатор? похоже з... Это мэрия

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:29:06 13-08-2025

Russkiy (10:06:16 03-08-2025) Это мэрия... мэрия и архитектура и их любовницы. кто ж еще

  0 Нравится
Ответить
