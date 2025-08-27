Власти Барнаула снова ищут строителя ливневки на Павловском тракте

Как и в первый раз, компании-победителю предлагают за работы 18,1 млн рублей

27 августа 2025

Ливневая канализация / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Комитет по благоустройству Барнаула во второй раз пытается найти подрядчика, который сделает поверхностный водоотвод (ливневку) вдоль четной стороны Павловского тракта от улицы Солнечная Поляна до улицы Попова. За работы мэрия, как и прежде, готова заплатить 18,1 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Закупка появилась на портале 26 августа 2025 года, заявки на нее можно подавать до 3 сентября 2025 года. Итоги лота подведут 5 сентября.

Подрядчик должен будет закончить работу не позднее 5 декабря 2025 года. Срок действия контракта – с даты заключения до 26 декабря 2025 года. Компании-победителю необходимо провести подготовительные, земляные и строительные работы: уложить водопропускные трубы, железобетонные сборные лотки, укрепить входы и выходы труб бетоном, сделать водоотводные канавы и восстановить существующий колодец. А затем – восстановить разрушенные покрытия.

Отметим, что в начале августа барнаульские власти уже пытались найти подрядчика на строительство поверхностного водоотвода вдоль Павловского тракта за ту же цену – 18,1 млн рублей, однако желающих поучаствовать в аукционе не нашлось.

Проект разработал институт "Алтайкоммунпроект" за 7,4 млн рублей. Водоотвод протяженностью 1,45 км и глубиной более пяти метров должен располагаться между существующими водопропускными трубами. Подключить объект планируют к существующим коммуникациям на улице Попова. Также к ней могут присоединить ливневки улиц, перпендикулярных Павловскому тракту на всем его протяжении.