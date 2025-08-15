Мэрия Барнаула не нашла подрядчика для строительства ливневки на Павловском тракте

Заявок на участие в закупке никто не подал

15 августа 2025, 11:20, ИА Амител

Ливневая канализация / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Комитет по благоустройству Барнаула не нашел подрядчика, готового сделать поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта (от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова) за 18,1 млн рублей. Заявок на участие в аукционе никто не подал. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Закупка появилась на портале еще 5 августа 2025 года, заявки на нее принимали до 15 августа. В итоге желающих поучаствовать в торгах власти так и не дождались.

Подрядчик должен был построить ливневку до 24 ноября 2025 года. Ее проект разработал институт "Алтайкоммунпроект" за 7,4 млн рублей. Водоотвод будет располагаться между существующими водопропускными трубами. Его протяженность составит 1,45 км, а глубина залегания превысит пять метров.

Новую ливневку планируют подключить к существующим коммуникациям на улице Попова. Также к новому объекту могут присоединить ливневки перпендикулярных Павловскому тракту улиц на всем ее протяжении.