Мэрия Барнаула не нашла подрядчика для строительства ливневки на Павловском тракте
Заявок на участие в закупке никто не подал
15 августа 2025, 11:20, ИА Амител
Комитет по благоустройству Барнаула не нашел подрядчика, готового сделать поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта (от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова) за 18,1 млн рублей. Заявок на участие в аукционе никто не подал. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Закупка появилась на портале еще 5 августа 2025 года, заявки на нее принимали до 15 августа. В итоге желающих поучаствовать в торгах власти так и не дождались.
Подрядчик должен был построить ливневку до 24 ноября 2025 года. Ее проект разработал институт "Алтайкоммунпроект" за 7,4 млн рублей. Водоотвод будет располагаться между существующими водопропускными трубами. Его протяженность составит 1,45 км, а глубина залегания превысит пять метров.
Новую ливневку планируют подключить к существующим коммуникациям на улице Попова. Также к новому объекту могут присоединить ливневки перпендикулярных Павловскому тракту улиц на всем ее протяжении.
11:38:54 15-08-2025
Что и требовалось доказать.
Сколько сил положено. Обидно Вячеславу Юрьевичу, что зря проект делал.
Видать мало оценил в проекте.
11:48:37 15-08-2025
продам весла и сап
11:50:54 15-08-2025
Может просто сумма занижена?
12:03:00 15-08-2025
ну так у нас так принято гос заказы оформлять, что у заказчика одни права и за три копейки, а у исполнителя только обязанности. но, видимо, дураков становится все меньше.
12:03:41 15-08-2025
Ни кто арык копать не захотел. Плаваем дальше, граждане Барнаульцы!
12:04:19 15-08-2025
Я так понимаю, рыть АРЫК никто не захотел.
Тут надо конкурс на киргизские или таджикские площадки размещать.
АРЫК это вам не ливнёвка, тут думать надо, откуда вода побежит, куда она побежит, сколько её побежит.
А ливнёвка чё? Трубу в землю бряк, деньги получили, назавтра "Здравствую, Великая Река Поповка, как мощно ты несёшь свои воды вперемешку с камазами и трамваями, а уж легковушки как щепки крутятся в твоих мощных водоворотах".
12:09:03 15-08-2025
Что бы прошло все это количество воды-диаметр отводящей трубы метров 6 нужно
12:28:15 15-08-2025
Иван (12:09:03 15-08-2025) Что бы прошло все это количество воды-диаметр отводящей труб... каналья вего города умещается от 600 до 1200 и все норм
12:31:03 15-08-2025
Гость (12:28:15 15-08-2025) каналья вего города умещается от 600 до 1200 и все норм... Волею родителей вас не выпускают из дома? Иначе такой бред (про все норм) вы бы не писали.
14:33:34 15-08-2025
Гость (12:28:15 15-08-2025) каналья вего города умещается от 600 до 1200 и все норм... Сколько на канализационной магистрали стоит КНС, которые перекачивают стоки? А на ливнёвой канализации? И учитывайте, что одномоментно в ливнёвку может попасть такое количество воды, сколько весь Барнаул разом в каналью не сольёт. Поищите в интернете картинки ливнёвки в Японии - не думаю, что японцы от глупости такие подземные дворцы строят...
12:26:48 15-08-2025
Иван (12:09:03 15-08-2025) Что бы прошло все это количество воды-диаметр отводящей труб... ну ты прям гений, чего не 8?
14:00:43 15-08-2025
Эту трубу так же песком от реагента забьют. Не в первую весну, в во вторую точно.
14:22:50 15-08-2025
Чтобы попова павловский не переполняло, нужно водоотводы увеличивать от энтузиастов начиная. А так попова это тесть арык. С нижней точкой на Павлике.
00:25:33 16-08-2025
Поднять уровень дороги и вырыть арык. Лес рук.