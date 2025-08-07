В Барнауле хотят построить поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта

Объект стоимостью 18,1 млн рублей планируют обустроить в границах улиц Попова и Солнечная Поляна

07 августа 2025, 08:58, ИА Амител

Затопленная улица Попова / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула ищут подрядчика, который обустроит поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта. Соответствующую информацию разместили в ЕИС "Закупки".

Заказчиком строительных работ выступает комитет по благоустройству администрации Барнаула. Согласно проекту контракта, их общая стоимость составляет 18,1 млн рублей. Водоотвод необходимо соорудить в границах улиц Попова и Солнечная Поляна.

При этом подрядная организация должна уложиться в срок до 24 ноября 2025 года.

Проект сооружения разработал институт "Алтайкоммунпроект". Водоотвод, согласно документам, будет располагаться между уже существующими двумя водопропускными трубами.

Напомним, протяженность новой ливневки составит 1,45 км, а глубина залегания превысит пять метров.