В Барнауле хотят построить поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта
Объект стоимостью 18,1 млн рублей планируют обустроить в границах улиц Попова и Солнечная Поляна
07 августа 2025, 08:58, ИА Амител
Власти Барнаула ищут подрядчика, который обустроит поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта. Соответствующую информацию разместили в ЕИС "Закупки".
Заказчиком строительных работ выступает комитет по благоустройству администрации Барнаула. Согласно проекту контракта, их общая стоимость составляет 18,1 млн рублей. Водоотвод необходимо соорудить в границах улиц Попова и Солнечная Поляна.
При этом подрядная организация должна уложиться в срок до 24 ноября 2025 года.
Проект сооружения разработал институт "Алтайкоммунпроект". Водоотвод, согласно документам, будет располагаться между уже существующими двумя водопропускными трубами.
Напомним, протяженность новой ливневки составит 1,45 км, а глубина залегания превысит пять метров.
09:15:40 07-08-2025
Простите, институт "Алтайкоммунпроект" разработал АРЫК?
Это прорыв, однозначно.
14:49:24 07-08-2025
1 (09:15:40 07-08-2025) Простите, институт "Алтайкоммунпроект" разработал АРЫК?Э... Канаву)
09:19:10 07-08-2025
А Автодор или Водоканал не хотят сделать тротуар на П.тракте по четной стороне от остановки Автоцентр до ул.Новороссийской. Где Водоканал покопался?
09:31:51 07-08-2025
"Подрядная организация должна уложиться в срок до 24 ноября 2025 года" - на проведение конкурсных торгов месяц, потом на заключение контракта месяц и строить начнут в ноябре в впопыхах когда снег пойдёт. Весной этот АРЫК смоет. Что мешало конкурс на строительство в марте объявить?, - бюрократия наша.
09:31:59 07-08-2025
арык будет! а вдоль него - абрикосы посадить
09:34:18 07-08-2025
Много времени потребовалось, чтобы прийти к такому решению...
🤣
09:47:16 07-08-2025
Это называется АРЫК, как в Средней Азии. Ну там и район такой.
09:48:02 07-08-2025
На П.тракте уложили новый асфальт, возле заправки Роснефти после дождя образуется лужа, явно тот участок уложили с нарушением. И вот интересно устранят это или уполномоченные лица примут так
10:18:37 07-08-2025
Аллилуя! и 10 лет не прошло как догадались канаву выкопать. Остается только вопрос: а вода куда пойдет ? опять в жилые районы?
10:22:32 07-08-2025
Привлеките к работе Узбеков. У них многовековой опыт постройки арыков.
10:25:32 07-08-2025
Поверхностный водоотвод - "глубина залегания превысит пять метров."
10:39:27 07-08-2025
И как он свой проект разрабатывал без подрядчика - тюрьмой кончится.
10:41:52 07-08-2025
Весна-осень перемерзать АРЫК будет - тупое решение.
12:36:28 07-08-2025
Олег (10:41:52 07-08-2025) Весна-осень перемерзать АРЫК будет - тупое решение.... Абсолютно верно. Глубина промерзания в ср. 0.8-1.4 м. Глубина арыка, где-то закрытые его части, только летом спасет. Можно, конечно, применить технологию подогреваемых дорог,всегда сухих и чистых, но это не для нас.
10:59:22 07-08-2025
Я так понимаю, что величину стока реки Поповки ОНИ будут регулировать арыком.
Нужно обратиться в Узбекистан или Таджикистан, чтобы те помогли в копке арыка
в нужном месте, а то наши опять прокопают не там где надо.
Если всё пойдёт хорошо - арык спасёт от затопления.
12:19:51 07-08-2025
Так он там есть, как раз в районе где Павлик с Солнечной поляной пересекается, на стороне, где сейчас какая-то халабуда строится. Пару раз в теплые деньки видел, как дети там плюхаются. Т.е. чего строить собираются? На другую сторону продолжить или этот выдадут за вновь построенный?
16:26:41 07-08-2025
А зимой по нему на коньках можно будет пробки объезжать?
13:01:45 11-08-2025
Канавку за 18 лямов будут рыть те, кому надо. Потом ещё и бюджет увеличат в 2 раза.