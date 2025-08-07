НОВОСТИОбщество

В Барнауле хотят построить поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта

Объект стоимостью 18,1 млн рублей планируют обустроить в границах улиц Попова и Солнечная Поляна

07 августа 2025, 08:58, ИА Амител

Затопленная улица Попова / Фото: barnaul.org
Власти Барнаула ищут подрядчика, который обустроит поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта. Соответствующую информацию разместили в ЕИС "Закупки".

Заказчиком строительных работ выступает комитет по благоустройству администрации Барнаула. Согласно проекту контракта, их общая стоимость составляет 18,1 млн рублей. Водоотвод необходимо соорудить в границах улиц Попова и Солнечная Поляна.

При этом подрядная организация должна уложиться в срок до 24 ноября 2025 года.

Проект сооружения разработал институт "Алтайкоммунпроект". Водоотвод, согласно документам, будет располагаться между уже существующими двумя водопропускными трубами.

Напомним, протяженность новой ливневки составит 1,45 км, а глубина залегания превысит пять метров.

Барнаул

Комментарии 18

Avatar Picture
1

09:15:40 07-08-2025

Простите, институт "Алтайкоммунпроект" разработал АРЫК?
Это прорыв, однозначно.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:24 07-08-2025

1 (09:15:40 07-08-2025) Простите, институт "Алтайкоммунпроект" разработал АРЫК?Э... Канаву)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:10 07-08-2025

А Автодор или Водоканал не хотят сделать тротуар на П.тракте по четной стороне от остановки Автоцентр до ул.Новороссийской. Где Водоканал покопался?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:51 07-08-2025

"Подрядная организация должна уложиться в срок до 24 ноября 2025 года" - на проведение конкурсных торгов месяц, потом на заключение контракта месяц и строить начнут в ноябре в впопыхах когда снег пойдёт. Весной этот АРЫК смоет. Что мешало конкурс на строительство в марте объявить?, - бюрократия наша.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:31:59 07-08-2025

арык будет! а вдоль него - абрикосы посадить

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:34:18 07-08-2025

Много времени потребовалось, чтобы прийти к такому решению...
🤣

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:16 07-08-2025

Это называется АРЫК, как в Средней Азии. Ну там и район такой.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:48:02 07-08-2025

На П.тракте уложили новый асфальт, возле заправки Роснефти после дождя образуется лужа, явно тот участок уложили с нарушением. И вот интересно устранят это или уполномоченные лица примут так

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
юзер

10:18:37 07-08-2025

Аллилуя! и 10 лет не прошло как догадались канаву выкопать. Остается только вопрос: а вода куда пойдет ? опять в жилые районы?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:32 07-08-2025

Привлеките к работе Узбеков. У них многовековой опыт постройки арыков.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:32 07-08-2025

Поверхностный водоотвод - "глубина залегания превысит пять метров."

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:39:27 07-08-2025

И как он свой проект разрабатывал без подрядчика - тюрьмой кончится.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:41:52 07-08-2025

Весна-осень перемерзать АРЫК будет - тупое решение.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:28 07-08-2025

Олег (10:41:52 07-08-2025) Весна-осень перемерзать АРЫК будет - тупое решение.... Абсолютно верно. Глубина промерзания в ср. 0.8-1.4 м. Глубина арыка, где-то закрытые его части, только летом спасет. Можно, конечно, применить технологию подогреваемых дорог,всегда сухих и чистых, но это не для нас.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:22 07-08-2025

Я так понимаю, что величину стока реки Поповки ОНИ будут регулировать арыком.
Нужно обратиться в Узбекистан или Таджикистан, чтобы те помогли в копке арыка
в нужном месте, а то наши опять прокопают не там где надо.
Если всё пойдёт хорошо - арык спасёт от затопления.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1-й

12:19:51 07-08-2025

Так он там есть, как раз в районе где Павлик с Солнечной поляной пересекается, на стороне, где сейчас какая-то халабуда строится. Пару раз в теплые деньки видел, как дети там плюхаются. Т.е. чего строить собираются? На другую сторону продолжить или этот выдадут за вновь построенный?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

16:26:41 07-08-2025

А зимой по нему на коньках можно будет пробки объезжать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
МП

13:01:45 11-08-2025

Канавку за 18 лямов будут рыть те, кому надо. Потом ещё и бюджет увеличат в 2 раза.

  1 Нравится
Ответить
