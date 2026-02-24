В одном российском регионе борщевик могут признать "иноагентом"
Предполагается, что в реестр будут включать опасные, инвазивные и чужеродные растения, которые угрожают экологии и здоровью людей
24 февраля 2026, 14:07, ИА Амител
В Нижегородской области планируют ввести понятие "растения‑иноагенты" — чужеродные виды, угрожающие экологии и здоровью людей. Первым и главным кандидатом в соответствующий перечень станет борщевик Сосновского. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своем Telegram‑канале.
«В законодательстве области скоро появится понятие о растениях‑иноагентах, угрожающих экологии и здоровью людей. Перечень зловредов будет утверждать правительство региона. Первый и главный кандидат — борщевик Сосновского», — написал Люлин.
Проект поправок в региональные законы "Об экологической безопасности" и "Об особо охраняемых природных территориях" уже рекомендован парламенту профильным комитетом регионального парламента ко второму чтению.
Спикер регионального парламента обратил внимание на серьезность проблемы: от ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети. Он констатировал, что многолетние бюджетные вложения в борьбу с растением не давали системного эффекта.
«Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из‑за отсутствия системы деньги просто уходили как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом. Поправки в законы области ставят в этом вопросе точку. Растение не просто признается чужеродным, но у каждого владельца земли еще и появляется обязанность его уничтожать», — подчеркнул Евгений Люлин.
Согласно планируемым нормам, владельцы земельных участков будут нести материальную ответственность за халатное отношение к опасным растениям. Это согласуется с общероссийскими изменениями.
Так, с 1 марта владельцам участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими инвазивными (чужеродными) растениями.
Напомним, 31 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев земель принимать меры по уничтожению опасных инвазивных растений, наносящих ущерб окружающей среде. На данный момент регулирование борьбы с сорными растениями распространяется только на сельскохозяйственные земли.
Ранее сообщалось, что россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за выращивание американского клена.
14:19:37 24-02-2026
Идея хорошая🧐😳👍😂😂😂
14:24:05 24-02-2026
Место конопли занял борщевик. Пускай канопля растет, она выдавит борщевик. Канопля есть и не наркотическая. Такой большинство.
14:28:51 24-02-2026
Тот борщевик, который в Барнауле, имеет желтые цветки, а не белые как на фото.
14:54:22 24-02-2026
Гость (14:28:51 24-02-2026) Тот борщевик, который в Барнауле, имеет желтые цветки, а не ... у моего корефана борщевик ноги сжёг. я честно Вам рассказываю
15:47:36 24-02-2026
Гость (14:28:51 24-02-2026) У нас тот борщевик, имеет желтые цветки, а не ... Желтый "борщевик" называется дикий пастернак. почти так же может обжечь. Я его летом замучился вырывать с огорода.
14:40:00 24-02-2026
14:58:13 24-02-2026
По полям, лугам, лесам - его тьма тьмущая. Но бороться будут садоводами и фермерами, потому что есть кого штрафовать. А что на государственных землях растет не в счет.
15:15:42 24-02-2026
Гость (14:58:13 24-02-2026) По полям, лугам, лесам - его тьма тьмущая. Но бороться будут... не зная темы не ори тут. его вытравливают. кто много ездит по краю - видел
15:07:04 24-02-2026
большевик.
к стенке.
кругом одни враги.
эттоо, параноййяя©
16:00:27 24-02-2026
В первую очередь надо признать инагентом Сосновского, ведь это он открыл эту гадость для всего народа. Но останавливаться на этом нельзя. Все сорняки надо признать инагантами + крыс, клопов, тараканов и комаров (поименно), а особенно летучих мышей - от них все беды.
Борщевик зло - но надо знать меры, которые помогут его уничтожить.