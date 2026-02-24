В одном российском регионе борщевик могут признать "иноагентом"

Предполагается, что в реестр будут включать опасные, инвазивные и чужеродные растения, которые угрожают экологии и здоровью людей

24 февраля 2026, 14:07, ИА Амител

Борщевик на даче / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Нижегородской области планируют ввести понятие "растения‑иноагенты" — чужеродные виды, угрожающие экологии и здоровью людей. Первым и главным кандидатом в соответствующий перечень станет борщевик Сосновского. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своем Telegram‑канале.

«В законодательстве области скоро появится понятие о растениях‑иноагентах, угрожающих экологии и здоровью людей. Перечень зловредов будет утверждать правительство региона. Первый и главный кандидат — борщевик Сосновского», — написал Люлин.

Проект поправок в региональные законы "Об экологической безопасности" и "Об особо охраняемых природных территориях" уже рекомендован парламенту профильным комитетом регионального парламента ко второму чтению.

Спикер регионального парламента обратил внимание на серьезность проблемы: от ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети. Он констатировал, что многолетние бюджетные вложения в борьбу с растением не давали системного эффекта.

«Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из‑за отсутствия системы деньги просто уходили как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом. Поправки в законы области ставят в этом вопросе точку. Растение не просто признается чужеродным, но у каждого владельца земли еще и появляется обязанность его уничтожать», — подчеркнул Евгений Люлин.

Согласно планируемым нормам, владельцы земельных участков будут нести материальную ответственность за халатное отношение к опасным растениям. Это согласуется с общероссийскими изменениями.

Так, с 1 марта владельцам участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими инвазивными (чужеродными) растениями.

Напомним, 31 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев земель принимать меры по уничтожению опасных инвазивных растений, наносящих ущерб окружающей среде. На данный момент регулирование борьбы с сорными растениями распространяется только на сельскохозяйственные земли.

Ранее сообщалось, что россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за выращивание американского клена.