"Очнитесь и уберите". Жители Барнаула обнаружили новую свалку шин в Ленточном бору

Подобные свалки наносят ущерб природе

25 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Свалка шин в Ленточном бору / Источник фото: "В курсе 22 | Барнаул"

В Барнауле горожане сообщили о новой свалке шин в Ленточном бору за садоводством имени Мичурина. Фотографии и сообщения о находке появились в Telegram-канале "В курсе 22 | Барнаул".

По словам очевидцев, в лесополосе складированы использованные покрышки. Горожане называют ситуацию тревожной и призывают виновных убрать за собой отходы.

Жители отмечают, что подобные свалки наносят ущерб природе и портят облик одного из главных зеленых массивов города.

Ранее сообщалось, что пункт выдачи Wildberries в Барнауле завалили шинами до потолка.