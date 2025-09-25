НОВОСТИОбщество

"Очнитесь и уберите". Жители Барнаула обнаружили новую свалку шин в Ленточном бору

Подобные свалки наносят ущерб природе

25 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Свалка шин в Ленточном бору / Источник фото: "В курсе 22 | Барнаул"
Свалка шин в Ленточном бору / Источник фото: "В курсе 22 | Барнаул"

В Барнауле горожане сообщили о новой свалке шин в Ленточном бору за садоводством имени Мичурина. Фотографии и сообщения о находке появились в Telegram-канале "В курсе 22 | Барнаул".

По словам очевидцев, в лесополосе складированы использованные покрышки. Горожане называют ситуацию тревожной и призывают виновных убрать за собой отходы.

Жители отмечают, что подобные свалки наносят ущерб природе и портят облик одного из главных зеленых массивов города.

Ранее сообщалось, что пункт выдачи Wildberries в Барнауле завалили шинами до потолка.

Комментарии 8

Гость

12:01:04 25-09-2025

Как можно призвать к чему-то существ, которые сделали это? Существо, которое может приехать специально и свалить гадость в лесу по природе своей ничего в голове не имеет. Там не к чему апеллировать.

Афиноген

12:45:18 25-09-2025

А власть у нас для чего?Разных органов,комитетов по природе наплодили.а порядок в лесу обеспечить некому?

Гость

12:53:25 25-09-2025

Поймать одного и заставить весь ленточный бор чистить
До тех пор пока не поймают следующего
Трансляцию трудодней выкладывать на местных новостных сайтах
Чтобы другим не повадно было

лесоруб

12:54:55 25-09-2025

Покрышки нормальные. А вот лес загажен. Нужно убрать лес вокруг покрышек.

Гость

13:08:07 25-09-2025

Покрышки отличный материал для поделок. Загуглите например - диван из покрышек. Идеально для отдыха на природе, в парках и тд. Ещё можно ступеньки и тд из них мастерить.

рисовал маслом и ел

17:10:36 25-09-2025

Гость (13:08:07 25-09-2025) Покрышки отличный материал для поделок. Загуглите например -... Можно вырезать лебедя из покрышки и поставить возле дома, это очень красиво.
Или к трубе теплотрассы лебедя приварить - пипл такое любит.
Все эти Рембранты, Мыкелианджелы, Венеры - такое себе для населения, мутное и непонятное.
А лебедь из покрышки это прям традиции традиции.

Гость

14:14:15 25-09-2025

На дачу искали покрышки, на ав*то весной от 1 тыс цена была на большие

Гость

14:38:51 25-09-2025

Гость (14:14:15 25-09-2025) На дачу искали покрышки, на ав*то весной от 1 тыс цена была ... Подъезжаешь к любой шиномонтажке и там бесплатно можно брать б/у шины.

