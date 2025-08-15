Вне рамок. Что такое негабаритный груз и как его перевозить на автомобилях

Разбираем, как правильно привезти домой стройматериалы, бытовую технику, мебель и не нарушить правила дорожного движения

Легковой автомобиль – важный помощник для любой семьи. Он помогает не только путешествовать и совершать ежедневные поездки, но и перевозить грузы. Вещи, инструменты, некрупная бытовая техника, строительные материалы – все это легко уместить даже в небольшую машину. Но что делать, если требуется перевезти крупный или длинный груз? Можно ли ехать с открытым багажником? Правила дорожного движения Российской Федерации (ПДД РФ) прописывают, как правильно перевозить негабаритный груз, что категорически нельзя помещать в автомобиль и какие наказания предусмотрены за нарушения. Кстати, правила распространяются не только на легковой, но и на грузовой транспорт. Разбираемся вместе с amic.ru.

Внимание – на знак

Не каждый груз относится к категории негабаритных. В законодательстве под этим понятием подразумевают груз, размеры, вес или форма которого превышают установленные стандарты для транспортировки на обычных транспортных средствах (стандартные значения установлены в приложениях 1-3 постановления правительства РФ от 1 декабря 2023 г. № 260).

Тяжеловесный – груз, вес которого вместе с транспортным средством (ТС) больше установленного. При этом учитывают распределение общей массы по осям автомобиля (автопоезда).

Крупногабаритный – груз, который выступает за боковые границы ТС более чем на 40 см с любой из сторон или общая ширина которого превышает 255 см (260 см – для рефрижераторов). К этой же категории относят объекты перевозки, высота которых (вместе с платформой) выше 4 м.

Длинномерный – если общая длина автопоезда превышает 20 м или элементы груза выступают более чем на 1 м спереди или сзади машины.

Для легковых автомобилей подобных спецтребо­ваний нет. В ст. 23 ПДД РФ, в которой прописаны общие принципы перевозки грузов, нет ограни­чений относи­тельно того, что можно, а что нельзя перевозить. Важно, чтобы груз:

не ограничивал обзор водителю. То есть запрещено любое размещение предметов в зоне обзора водителя, как спереди, так и по бокам, и сзади;

не затруднял управление транспортным средством. Если трубы и коробки мешают водителю рулить или переключать передачи, то лучше отказаться от их перевозки. И уж точно водителю не стоит перевозить предметы на коленях;

не нарушал устойчивость автомобиля;

не закрывал световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки;

не мешал воспринимать сигналы, подаваемые рукой;

не создавал помех в виде шума и грязи.

При перевозке крупногабаритных грузов водитель обязан предупредить других участников дорожного движения об этом. Ведь автомобилисты могут не сразу заметить, например, доски, которые выступают из багажника движущегося транспортного средства. Чтобы не спровоцировать ДТП, п. 23.4. ПДД РФ обязывает водителя обозначать негабаритный груз.

В документе указано, что "груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди – фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета".

Знак "Крупногабаритный груз" выглядит как щиток размером 400 x 400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.

Нередко на дорогах можно встретить автомобили, перевозящие длинные предметы (доски, трубы, панели, мебель) при открытом багажнике. Чтобы привлечь внимание других автомобилистов, водитель навешивает на груз красную ткань.

Если перевозящий предмет меньше допустимых параметров (он выпирает меньше 1 метра спереди или сбоку и меньше чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня) использование ткани – личный выбор водителя, который закон никак не ограничивает. Однако материя не может заменить знак "Крупногабаритный груз", если груз превышает установленные параметры.

Отсутствие знака – нарушение, которое грозит гражданам штрафом от 500 до 1000 рублей (ст. 11.14 КоАП РФ).

Интересно, что в ПДД РФ не содержится и прямого запрета на езду с открытым багажником. Однако штраф также можно получить: если перевозимый груз закрывает регистрационный номер. Это нарушение п. 1. ст. 12.2 КоАП, за которое предусмотрен штраф 500 рублей.

Разрешение и сопровождение

Более жесткие требования ПДД РФ и законодательство предъявляют к грузовым автомобилям, перевозящим тяжелые и длинные предметы. Если габариты груза превышают 20х2,55х4 м (ДхШхВ) или массу 38 тонн, организация должна получить разрешение на перевозку. Документ заказывают в "Росавтодоре".

В некоторых случаях перевозить негабаритный груз нельзя без автосопровождения: если ширина груза более 3,5 м или длина автопоезда превышает 25 м. Для этого нужны специально оборудованные автомобили прикрытия. Согласно приказу Минтранса № 343, их должно быть не менее двух (по одному спереди и сзади колонны).

Какое наказание?

Нарушения требований перевозки негабаритного груза прописаны в ст. 12.21.1 КоАП РФ, наказание зависит от величины превышения норм. Кстати, 18 июля 2025 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, по которым штраф за перегруз или негабарит будет назначен только водителю. До этого ответственность лежала и на компании-перевозчике.

При этом минимальная сумма взыскания составит 150 тыс. руб. Ее будут назначать, если груз выходит за допустимые габариты не более чем на 10 см (ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ в новой редакции).

Вдвое больше (300 тыс. руб.) заплатит владелец машины, если груз выходит за допустимые габариты не более чем на 20 см либо перегруз находится в пределах 10–20% (ч. 4 ст. 12.21.1 КоАП РФ в новой редакции). При более существенном нарушении (габариты выходят за допустимые пределы не более чем на 50 см, а вес – на 20–50%) взыскание составит 450 тыс. руб. (ч. 5 ст. 12.21.1 КоАП РФ в новой редакции).

Максимальная санкция в размере 600 тыс. руб., как сейчас, ожидает владельца машины, если негабарит или перегруз выходит за рамки 50 см или 50% соответственно. В этой части положения ст. 12.21.1 КоАП РФ изменений не претерпели.

В региональной Госавтоинспекции обращают внимание: перевозить негабаритный груз нужно с большой осторожностью, соблюдая скоростной режим и ПДД РФ. Кроме того, предметы должны быть надежно закреплены в транспортном средстве и не представлять опасности для других участников дорожного движения.

