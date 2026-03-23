"Вновь и вновь бросался на нас". Агрессивный пес напал на женщину с ребенком в Барнауле
23 марта 2026, 10:12, ИА Амител
Жительница Барнаула обратилась в редакцию amic.ru с сообщением о нападении собаки на нее и ребенка во время прогулки. Инцидент произошел накануне в районе переулка Ядринцева.
Как утверждает женщина, дорогу им преградило крупное черное животное, которое, по ее словам, выбежало с территории частного дома. Собака начала лаять и бросаться, ей пришлось защищать себя и ребенка подручными средствами.
«Зверь, перепрыгнув через хлипкий забор, вновь и вновь бросался на нас с новой силой», — отметила женщина.
Автор обращения отмечает, что звала на помощь, однако никто из соседей, а также владелец животного не отреагировали. В результате ей удалось отбиться и вместе с ребенком покинуть опасное место.
После случившегося женщина обратилась в полицию и указала адрес, где содержится собака, — переулок Ядринцева, 125. Однако, по ее словам, никаких действий предпринято не было.
Заявительница также подчеркнула, что по этому участку ежедневно проходят дети — они идут в школу и детский сад, а также гуляют во дворе. Официальной информации от правоохранительных органов по данному инциденту на момент публикации не поступало.
Ранее ситуацией с бездомными собаками в Алейске заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. На протяжении длительного времени рядом с жилыми домами, школами и детскими садами находятся стаи собак без владельцев.
Заявительница также подчеркнула, что по этому участку ежедневно проходят дети ------ ну, видимо, у детей хватает ума заговорить с собакой и идти дальше, а не отбиваться всеми подручными средствами, в отличие от))
11:57:06 23-03-2026
Гость (11:31:28 23-03-2026) Заявительница также подчеркнула, что по этому участку ежедне... Желаю тебе, умник, оказаться на месте этой женщины и поговорить по душам со злобной зверюгой...
14:42:08 23-03-2026
Гость (11:57:06 23-03-2026) Желаю тебе, умник, оказаться на месте этой женщины и погово... Да были мы уже в такой ситуации со своей собакой. Окружила нас стая в юбилейном утром, мой тоже на дыбы) а я руки вверх подняла, говорю, собаки, мы уже уходим, уходим, это ваша территория! и они нас выпустили из круга. Собаки эт вам не люди какие то, они все понимают. Теперь всегда с лающими собаками разговариваю, а не ручонками и подручными средствами размахиваю))
16:20:59 23-03-2026
я считаю, вот этим ххоошизам, кототорые защищают вечно зверей бездомных, нужно обязать, ежегодно давать на содержание по петомцу. Чтобы доказать эту свою любовь к зверям. В случае отказа касттировать обоих. Чтобы не размножались, и не мешали отстрелу зверья, сравнивая и ставяя в один уровень или даже выше человеческих и детских жизней.
16:26:01 23-03-2026
Гость (14:42:08 23-03-2026) Да были мы уже в такой ситуации со своей собакой. Окружила н... вы глупая или просто угораете?
16:50:01 23-03-2026
Гость (16:26:01 23-03-2026) вы глупая или просто угораете?...
Не угорает она. Вот же: Теперь всегда с лающими собаками разговариваю. Её всегда ждут бродячие собаки и она с ними разговаривает. Ну, вы поняли состояние бедной тётеньки.
18:56:02 23-03-2026
Гость (14:42:08 23-03-2026) Да были мы уже в такой ситуации со своей собакой. Окружила н... В ХМАО также окружили и закусали своего кормильца. Он кормил их два года.
20:22:05 23-03-2026
Гость (14:42:08 23-03-2026) Да были мы уже в такой ситуации со своей собакой. Окружила н... Мда. Тут и медицина не поможет.
17:22:16 23-03-2026
Гость (11:31:28 23-03-2026) Заявительница также подчеркнула, что по этому участку ежедне...
В Алтайском крае зафиксировали 36‑й случай бешенства с начала года.
Где гарантия,что все собаки в городе здоровы? Такие нападения могут быть смертельно опасны!!!
12:18:22 23-03-2026
На самом деле никто не покусан. Собака не спроста не перепрыгнет забор. ЕЕ видно спровоцировали. Однако, несмотря на истеричную женщину, собака на нее и ребенка не напала. Иначе были бы последствия. По крайней мере - порвала бы одежду. Однако, судя по статье, ущерб не заявлен. Похоже, стать заказная. Против собак и владельцев.
13:17:33 23-03-2026
Андрей (12:18:22 23-03-2026) На самом деле никто не покусан. Собака не спроста не перепры... У меня у знакомого собака, здоровенная дворняга регулярно сама как то отвязывалась, забор для нее вообще не проблема и убегала гулять по улице, кидалась на прохожих, давила куриц. Причем никто ее не провоцировал из проходящих, люди просто шли. Народ также от нее отпинывался как мог и чем мог. В итоге собаку обнаружили дохлой, траванули похоже. Хозяину соседи неоднократно говорили чтобы следил за собакой, но он старый дед, ему было пофигу. Знаю эту историю не понаслышке, этот хозяин мой хороший знакомый, звонил плакался. Так и тут желаю этой же псине такого же окончания, у соседей терпение кончится рано или поздно.
13:22:45 23-03-2026
Андрей (12:18:22 23-03-2026) На самом деле никто не покусан. Собака не спроста не перепры... Вам бы, батенька, грамотность подтянуть. Да мозги подправить...
16:25:16 23-03-2026
отпугиватель УЗ 1500 р, газовый перец баллон 2600 р. И ВСЁ. и никаких проблем, мамы. Но безусловно полиции тут есть над чем работать
16:57:22 23-03-2026
Гость (16:25:16 23-03-2026) отпугиватель УЗ 1500 р, газовый перец баллон 2600 р. И ВСЁ. ... На УЗ собакам абсолютно наплевать, проверено
18:32:11 23-03-2026
Отстреливать надо силами милиции по первому сообщению, не разбираясь. Чем больше будет отстреляно, тем лучше.