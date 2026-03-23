"Вновь и вновь бросался на нас". Агрессивный пес напал на женщину с ребенком в Барнауле

23 марта 2026, 10:12, ИА Амител

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Жительница Барнаула обратилась в редакцию amic.ru с сообщением о нападении собаки на нее и ребенка во время прогулки. Инцидент произошел накануне в районе переулка Ядринцева.

Как утверждает женщина, дорогу им преградило крупное черное животное, которое, по ее словам, выбежало с территории частного дома. Собака начала лаять и бросаться, ей пришлось защищать себя и ребенка подручными средствами.

«Зверь, перепрыгнув через хлипкий забор, вновь и вновь бросался на нас с новой силой», — отметила женщина.

Автор обращения отмечает, что звала на помощь, однако никто из соседей, а также владелец животного не отреагировали. В результате ей удалось отбиться и вместе с ребенком покинуть опасное место.

После случившегося женщина обратилась в полицию и указала адрес, где содержится собака, — переулок Ядринцева, 125. Однако, по ее словам, никаких действий предпринято не было.

Заявительница также подчеркнула, что по этому участку ежедневно проходят дети — они идут в школу и детский сад, а также гуляют во дворе. Официальной информации от правоохранительных органов по данному инциденту на момент публикации не поступало.

Ранее ситуацией с бездомными собаками в Алейске заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. На протяжении длительного времени рядом с жилыми домами, школами и детскими садами находятся стаи собак без владельцев.