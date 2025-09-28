Водитель "Мерседеса" насмерть разбился ночью в центре Новосибирска. Видео

В салоне также находились три пассажира

28 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

В Новосибирске появилось видео смертельного ДТП с участием автомобиля Mercedes, которое произошло в ночь на 28 сентября в Железнодорожном районе города.

По данным региональной Госавтоинспекции, около 01:45 ночи 49-летний водитель, управляя иномаркой, двигался по улице Димитрова со стороны Вокзальной магистрали. У дома № 26 на улице Ленина мужчина не справился с управлением, и машина на высокой скорости врезалась в световую опору.

«От полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи. В салоне также находились три пассажира – две женщины и мужчина. Все они пострадали, их травмы уточняются», – отметили в ведомстве.

На опубликованных кадрах видно, как Mercedes несется боком и буквально врезается в столб, после чего автомобиль превращается в груду металла. Обстоятельства аварии устанавливаются.