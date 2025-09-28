Водитель "Мерседеса" насмерть разбился ночью в центре Новосибирска. Видео
В салоне также находились три пассажира
28 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
В Новосибирске появилось видео смертельного ДТП с участием автомобиля Mercedes, которое произошло в ночь на 28 сентября в Железнодорожном районе города.
По данным региональной Госавтоинспекции, около 01:45 ночи 49-летний водитель, управляя иномаркой, двигался по улице Димитрова со стороны Вокзальной магистрали. У дома № 26 на улице Ленина мужчина не справился с управлением, и машина на высокой скорости врезалась в световую опору.
«От полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи. В салоне также находились три пассажира – две женщины и мужчина. Все они пострадали, их травмы уточняются», – отметили в ведомстве.
На опубликованных кадрах видно, как Mercedes несется боком и буквально врезается в столб, после чего автомобиль превращается в груду металла. Обстоятельства аварии устанавливаются.
14:34:33 28-09-2025
И хде видео то?
15:55:56 28-09-2025
Бог не Яшка, ну вообще-то жалко , что по глупости убивают себя (хотя бы только себя).
16:35:21 28-09-2025
зачем атк гонять, это же смерть. какие тупые человеки
20:19:03 28-09-2025
На трассе в сторону Барнаула, старого моста, 2 жутких массовых аварии. Одна сразу за Новоалтайском, вторая около Присягино...
21:48:06 28-09-2025
Гость (20:19:03 28-09-2025) На трассе в сторону Барнаула, старого моста, 2 жутких массов... там тоже гоняют как будто им скипидаром под хвост намазано
10:29:18 29-09-2025
Ай яй яй, как хорошо что другие участники движения не пострадали, а пострадали именно только эти участники движения. Так же выражаю соболезнования световой опоре и желаю ей скорейшей починки.