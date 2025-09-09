Пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС устроил смертельное ДТП в Воронеже. Видео

Он врезался в припаркованный полуприцеп

09 сентября 2025, 14:10, ИА Амител

Воронеж взбудоражен смертельным ДТП с участием 31-летнего Антона Гусева, сына сотрудницы регионального управления ФНС. По данным Telegram-канала Baza, вечером 3 сентября он за рулем автомобиля "Фольксваген Гольф" врезался в припаркованный полуприцеп на улице Хользунова.

«В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка Валерия Султанова из Сочи. Сам водитель был госпитализирован. Медосвидетельствование показало, что Гусев находился в состоянии алкогольного опьянения», – отмечает Telegram-канал.

Ранее мужчина уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Так, в 2022 году его лишали прав, а позже вновь задерживали за пьяную езду, после чего возбудили уголовное дело.

Родственники погибшей заявляют, что в отношении Гусева после нового ДТП уголовное дело пока не возбуждено, а сам он находится на свободе. По их словам, они опасаются, что он может избежать ответственности. Известно, что мать Гусева занимает должность главного государственного налогового инспектора в управлении ФНС по Воронежской области.

Обстоятельства аварии и действия участников дорожного происшествия проверяются правоохранительными органами.

