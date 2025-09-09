Пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС устроил смертельное ДТП в Воронеже. Видео
Он врезался в припаркованный полуприцеп
09 сентября 2025, 14:10, ИА Амител
Воронеж взбудоражен смертельным ДТП с участием 31-летнего Антона Гусева, сына сотрудницы регионального управления ФНС. По данным Telegram-канала Baza, вечером 3 сентября он за рулем автомобиля "Фольксваген Гольф" врезался в припаркованный полуприцеп на улице Хользунова.
«В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка Валерия Султанова из Сочи. Сам водитель был госпитализирован. Медосвидетельствование показало, что Гусев находился в состоянии алкогольного опьянения», – отмечает Telegram-канал.
Ранее мужчина уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Так, в 2022 году его лишали прав, а позже вновь задерживали за пьяную езду, после чего возбудили уголовное дело.
Родственники погибшей заявляют, что в отношении Гусева после нового ДТП уголовное дело пока не возбуждено, а сам он находится на свободе. По их словам, они опасаются, что он может избежать ответственности. Известно, что мать Гусева занимает должность главного государственного налогового инспектора в управлении ФНС по Воронежской области.
Обстоятельства аварии и действия участников дорожного происшествия проверяются правоохранительными органами.
14:26:11 09-09-2025
Ну, у нас же суд независимый. Типа, независимый.
14:33:01 09-09-2025
Гость (14:26:11 09-09-2025) Ну, у нас же суд независимый. Типа, независимый....
Ну вот теперь у самого лучшего суда в мире есть возможность полностью проявить свой профессионализм в отношении очередного мажора-убийцы. Господа судьи, Ваш выход.
14:46:51 09-09-2025
Гость (14:33:01 09-09-2025) Ну вот теперь у самого лучшего суда в мире есть возможно... Валерии Султановой из Сочи это уже пофиг.
14:58:55 09-09-2025
Musik (14:46:51 09-09-2025) Валерии Султановой из Сочи это уже пофиг.... А зачем она садилась в машину к пьяному другу? Повеселилась?
14:53:48 09-09-2025
Гость (14:33:01 09-09-2025) Ну вот теперь у самого лучшего суда в мире есть возможно... На Фольксваген поло? Ну так себе мажор...
14:59:54 09-09-2025
Гость (14:53:48 09-09-2025) На Фольксваген поло? Ну так себе мажор......
не поло а гольф
14:46:51 09-09-2025
"должность главного государственного налогового инспектора в управлении ФНС по Воронежской области."--------- Чуть больше кочки на дороге, а ее высокопоставленной обозвали...
15:02:31 09-09-2025
Пьяный это конечно плохо, а фура там имела право стоять? Так и непьяный мог въехать, ночь, ничего не видно
15:43:20 09-09-2025
Гость (15:02:31 09-09-2025) Пьяный это конечно плохо, а фура там имела право стоять? Так... Остальные машины нормально там проехали
18:52:10 09-09-2025
Гость (15:02:31 09-09-2025) Пьяный это конечно плохо, а фура там имела право стоять? Так... Алкаш на автопилоте летел?
18:45:26 09-09-2025
Сколько уже поразбивслось народу об припаркованных на ночь фур
И ни кого это не беспокоит
15:21:12 11-09-2025
Ну прям очень высокопоставили инспектора!)))
15:10:23 12-09-2025
Вести Воронеж выложили фото Антона Гусева и заблюрили зачем-то надпись на футболке. Типа "Я люблю", а что он любит заблюрили. Может ВСУ, или бухать, или еще что-то непристойное. Зачем Вести Воронеж обеляют убийцу?
Классическая ситуация: у Гусевой задекларированный годовой доход 320 т.р., А вот у ее мужа почти 23 млн
"У нее:
Дачи: 64,4 кв. м (1 шт.)
Земельные участки: 595 кв. м (1 шт.)
Иное: 0 кв. м (0 шт.)
Квартиры: 164,3 кв. м (2 шт.)
Автомобиль легковой: 2 шт.
Доход 320 568,24 руб.
Супруг(а): 22 766 756,94 руб.
Ребенок: 0,00 руб.
Ребенок: 0,00 руб.
Недвижимое имущество
земельный участок, 595 кв. м
квартира, 115 кв. м
садовый домик в садоводческом товариществе, 64.4 кв. м
Супруг(а): квартира, 49.3 кв. м
Супруг(а): квартира, 115 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): иные строения, помещения и сооружения (нежилое помещение), 34.7 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): иные строения, помещения и сооружения (нежилое помещение), 50 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): иные строения, помещения и сооружения (нежилое помещение), 85.5 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): иные строения, помещения и сооружения (нежилое помещение), 131 кв. м (в пользовании)
Супруг(а): иные строения, помещения и сооружения (нежилое помещение), 163.2 кв. м (в пользовании)
Ребенок: квартира, 115 кв. м (в пользовании)
Ребенок: квартира, 115 кв. м (в пользовании)
Транспортные средства
Автомобиль легковой, автомобиль легковой ЛАДА 111960
Супруг(а): Автомобиль легковой, Audi Q7 Ауди Q 7"
У ребенка дохода нет, но есть квартира 115 квадратов и он катался на незадекларированном фольксваген гольф и на какие-то деньги ходит с девушками по ресторанам.
Мамаша чиновник ФНС с нищенскими доходами- бессребренница, Папаша - успешный бизнесмен, сынок - верзила 31 год, паразитирует и живет по кайфу.
Надо бы проверить еще на кого этот гольф был оформлен и когда. А то может они уходят от налогов и не декларируют имущество, а потом с жиру бесятся.
15:19:24 12-09-2025
Гость (15:10:23 12-09-2025) Вести Воронеж выложили фото Антона Гусева и заблюрили зачем-... У ребенка нет квартиры. Она в пользовании. Он не собственник, а просто зарегистрирован в ней. Ну и сумма 320 т.р. за год какая то смешная. Или это за хз какой лохматый год? У меня брат работает в районной инспекции Барнаула главным инспектором. У него годовой доход выше. А тут в областной. Не верю (с)
18:01:06 12-09-2025
Да, уточнил, действительно декларация 2011г, в 2012 Гусева Светлана Николаевна по всей видимости развелась, т.к. сведения о супруге перестали отражаться в декларациях с 2012 года, а в последствии похоже, что и имя или отчество, т.к. Светланы Николаевны нет теперь в списках чиновников и декларация не подается с 2015 года или скрыта. Также была Светлана Николаевна Гладкова, которая в 2014 году занимала аналогичную должность, что была и у Светланы Николаевны Гусевой в 2011, но декларации от 2010, 2011, 2012,2013,2014 года у этих лиц разные. Примечательно, что и Гусева С.Н., и Гладкова С.Н. перестают подавать антикоррупционные декларации с 2015 года.
Возможно, что это одно лицо, которое вело двойную жизнь, под двумя разными фамилиями заполняло декларации, занимало должности с идентичнвм названием, а с 2015 года и вовсе скрылось из поля зрения. Странно все это очень.
18:08:02 12-09-2025
Там бы в этой налоговой провести хорошую проверку по этой Гусевой- Гладковой-и неизвестно как ее еще теперь зовут. Добрые люди как правило не отказываются от свого имени, данного родителями. Это вот такие хитромудрые имя меняют- и концы в воду.