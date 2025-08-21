Володин рассказал, стоит ли брать на работу возвращающихся на Родину релокантов
Не стоит надеяться на встречу с распростертыми объятиями не только звездам шоу-бизнеса, но и даже простым трудящимся
21 августа 2025, 17:41, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что нет оправданий тем, кто совершил подлый поступок, предал Родину и отрекся от нее, бросил родных и близких, уехал и теперь возвращается в Россию.
«Прошло время. Они возвращаются. Более того, в надежде трудоустроиться начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, а также государственных и муниципальных учреждений. В связи с чем в последнее время приходит много обращений от вас с просьбой этого не допустить. Звучат конкретные примеры и мнения, что неправильно, если такое будет происходить», – отметил Володин.
По его мнению, человек, предавший свою страну и совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим и работать в государственных компаниях.
«Да и частным организациям надо понимать, кого они берут. И задуматься: как потом смотреть в глаза тем, кто, жертвуя своей жизнью, защищает Россию. Семьям погибших. Всем, кто остался верен своей стране», – указал Володин.
Он также отметил, что сбежавшие представители шоу-бизнеса также в ближайшем будущем вернутся в Россию, но они могут не надеяться "на встречу с распростертыми объятиями".
Ранее Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов и пообещал им "Магадан".
19:14:38 21-08-2025
А дети чиновников и депутатов которые живут за границей, тоже приравнять к предателям Родины.
22:52:31 21-08-2025
Как-то узко и однобоко мыслит господин спикер.
На вскидку могу назвать пару-тройку региональных топ-чиновников, дети, которых проживают в недружественных странах.
И даже одного целого министра, да ещё какого)))
С этим как быть?))
08:03:26 22-08-2025
Они возвращаются --- как то сомнительно