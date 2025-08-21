Не стоит надеяться на встречу с распростертыми объятиями не только звездам шоу-бизнеса, но и даже простым трудящимся

21 августа 2025, 17:41, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что нет оправданий тем, кто совершил подлый поступок, предал Родину и отрекся от нее, бросил родных и близких, уехал и теперь возвращается в Россию.

«Прошло время. Они возвращаются. Более того, в надежде трудоустроиться начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, а также государственных и муниципальных учреждений. В связи с чем в последнее время приходит много обращений от вас с просьбой этого не допустить. Звучат конкретные примеры и мнения, что неправильно, если такое будет происходить», – отметил Володин.

По его мнению, человек, предавший свою страну и совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим и работать в государственных компаниях.

«Да и частным организациям надо понимать, кого они берут. И задуматься: как потом смотреть в глаза тем, кто, жертвуя своей жизнью, защищает Россию. Семьям погибших. Всем, кто остался верен своей стране», – указал Володин.

Он также отметил, что сбежавшие представители шоу-бизнеса также в ближайшем будущем вернутся в Россию, но они могут не надеяться "на встречу с распростертыми объятиями".

Ранее Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов и пообещал им "Магадан".