Володин: в каждой школе должны быть преподаватели из числа участников СВО

По мнению председателя Госдумы, они обладают необходимыми качествами

06 сентября 2025, 21:55, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости привлечения участников СВО к преподавательской деятельности в школах. Как сообщает РИА Новости, об этом он сообщил во время встречи со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.

«Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы предложил предоставить участникам СВО возможность преподавать предметы, которые им ближе, отметив собственный опыт обучения у фронтовиков Великой Отечественной войны: «Они серьезно влияли на наше мировоззрение».