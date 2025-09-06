НОВОСТИНаука и образование

Володин: в каждой школе должны быть преподаватели из числа участников СВО

По мнению председателя Госдумы, они обладают необходимыми качествами

06 сентября 2025, 21:55, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости привлечения участников СВО к преподавательской деятельности в школах. Как сообщает РИА Новости, об этом он сообщил во время встречи со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.

«Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы предложил предоставить участникам СВО возможность преподавать предметы, которые им ближе, отметив собственный опыт обучения у фронтовиков Великой Отечественной войны: «Они серьезно влияли на наше мировоззрение».

Комментарии 13


Гость

21:58:49 06-09-2025

У Володина внуки есть ???

  


Гость

23:11:41 06-09-2025

Гость (21:58:49 06-09-2025) У Володина внуки есть ???... Ну они явно в другой стране в школы ходят

  


Гость

23:14:11 06-09-2025

Гость (21:58:49 06-09-2025) У Володина внуки есть ???... наверняка они будут учиться заграницей или на крайняк в частной школе!

  


Кхм...

23:23:47 06-09-2025

Гость (21:58:49 06-09-2025) У Володина внуки есть ???... У Володина есть только Володя.

  


Гость

14:53:16 07-09-2025

Кхм... (23:23:47 06-09-2025) У Володина есть только Володя.... ну так не зря один очень интересный закон был принят.

  


Гость

22:16:25 06-09-2025

В каждой думе и администрации нерожавших баб и неслуживших небаб заменить на бойцов СВО

  


Гость

22:29:58 06-09-2025

Особенно ребята которые вместо тюрьмы или от безвыходности в жизни , родину полюбили. Единственное тяжеловато будет к зарплате учителя привыкнуть

  


Гость

01:43:47 07-09-2025

Гость (22:29:58 06-09-2025) Особенно ребята которые вместо тюрьмы или от безвыходности в... Как вариант у них будут персональные надбавки

  


гость

10:21:37 07-09-2025

Гость (22:29:58 06-09-2025) Особенно ребята которые вместо тюрьмы или от безвыходности в... К ЕГЭ по математике готовить

  


Гость

06:59:27 07-09-2025

А может, и в думе давно пора кое-кого заменить? Да хоть на бойцов с СВО, например. У них ведь нет активов в странах НАТО и дети в родной стране, а не в забугорье...

  


Гость

07:10:45 07-09-2025

Очередная глупость бездельников госдумы...

  


Гость

08:16:26 07-09-2025

И в думе,хотя-бы один одекватный человек.

  


Гость

11:31:57 08-09-2025

На сво люди попадают по разной причине.

  

