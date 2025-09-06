Володин: в каждой школе должны быть преподаватели из числа участников СВО
По мнению председателя Госдумы, они обладают необходимыми качествами
06 сентября 2025, 21:55, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости привлечения участников СВО к преподавательской деятельности в школах. Как сообщает РИА Новости, об этом он сообщил во время встречи со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.
«Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них», – подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы предложил предоставить участникам СВО возможность преподавать предметы, которые им ближе, отметив собственный опыт обучения у фронтовиков Великой Отечественной войны: «Они серьезно влияли на наше мировоззрение».
21:58:49 06-09-2025
У Володина внуки есть ???
23:11:41 06-09-2025
Гость (21:58:49 06-09-2025) У Володина внуки есть ???... Ну они явно в другой стране в школы ходят
23:14:11 06-09-2025
Гость (21:58:49 06-09-2025) У Володина внуки есть ???... наверняка они будут учиться заграницей или на крайняк в частной школе!
23:23:47 06-09-2025
Гость (21:58:49 06-09-2025) У Володина внуки есть ???... У Володина есть только Володя.
14:53:16 07-09-2025
Кхм... (23:23:47 06-09-2025) У Володина есть только Володя.... ну так не зря один очень интересный закон был принят.
22:16:25 06-09-2025
В каждой думе и администрации нерожавших баб и неслуживших небаб заменить на бойцов СВО
22:29:58 06-09-2025
Особенно ребята которые вместо тюрьмы или от безвыходности в жизни , родину полюбили. Единственное тяжеловато будет к зарплате учителя привыкнуть
01:43:47 07-09-2025
Гость (22:29:58 06-09-2025) Особенно ребята которые вместо тюрьмы или от безвыходности в... Как вариант у них будут персональные надбавки
10:21:37 07-09-2025
Гость (22:29:58 06-09-2025) Особенно ребята которые вместо тюрьмы или от безвыходности в... К ЕГЭ по математике готовить
06:59:27 07-09-2025
А может, и в думе давно пора кое-кого заменить? Да хоть на бойцов с СВО, например. У них ведь нет активов в странах НАТО и дети в родной стране, а не в забугорье...
07:10:45 07-09-2025
Очередная глупость бездельников госдумы...
08:16:26 07-09-2025
И в думе,хотя-бы один одекватный человек.
11:31:57 08-09-2025
На сво люди попадают по разной причине.