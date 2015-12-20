Что делать при утечке газа в квартире?

Если Вы почувствовали в квартире запах газа, следует немедленно перекрыть газопроводный кран. Далее нужно проветрить квартиру, устроив сквозняк.

Чистый пропан абсолютно не имеет запаха, но для того, чтобы люди могли предотвратить беду, в него добавляется специальная отдушка. Газ не только является отравляющим веществом, он может гореть и в закрытом помещении стать причиной взрыва. Также утечку можно обнаружить на слух, ведь газ вырывается из трубы со свистом. Утечку газа в квартире можно выявить с помощью мыльной воды. Раствор следует наносить на стыки в предполагаемом эпицентре аварии. При ее выявлении на месте повреждения будут образовываться пузырьки.

Если ваши предположения подтвердились, ни в коем случае не зажигайте огонь, не включайте электроприборов. Даже нажатие на кнопку выключателя света может стать причиной трагедии, так как в наполненном газом помещении малейшая искра грозит обратиться взрывом, и как следствие, пожаром.

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Затем вам нужно позвонить в аварийную газовую службу, телефон который во всех городах России 04. Но совершить телефонный звонок нужно из помещения, в котором нет запаха газа, а еще лучше из другой квартиры.Если загорелся газ в месте утечки – не задувайте пламя, уберите рядом находящиеся сгораемые предметы и вещи, попытайтесь закрыть вентиль (кран) обернув руки мокрой тряпкой. Помните - пока горит газ, нет опасности взрыва.





Может оказаться, что газом пахнет из соседней квартиры. Для этого нужно выйти на лестничную площадку, если газом пахнет от соседей, постучите им, но ни в коем случае не звонить в звонок. Если ответа нет - немедленно вызывайте газовую службу. До приезда специалистов рекомендуется покинуть опасную зону.

Причиной взрыва в квартире может стать как сжиженный газ в баллонах, так и магистральный газ. В любом случае после каждого использования следует закрывать вентиль или кран.