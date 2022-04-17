Зачем освящают вербу и как её правильно хранить после Вербного воскресенья

Вербное воскресенье в 2022 году православные христиане отмечают 17 апреля. В России принято в этот день украшать свои дома вербы. А сами веточки хранят весь год. Зачем и почему это делать, как правильно хранить вербу и можно ли ее выбрасывать, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Почему в России верующие собирают букеты из вербы? В нашей стране верба — это такой заменитель пальмовых листьев. Дело в том, что у Вербного воскресенья есть второе название, церковное — Вход Господень в Иерусалим. Согласно Священному Писанию, в этот день Иисус въехал в Иерусалим, прекрасно зная, какая участь его ожидает в этом городе. Горожане его встретили как царя, обмахивая пальмовыми листьями. В наших широтах пальма не растёт, а верба, пожалуй, первое растение, которое расцветает в преддверии Пасхи. Кроме того, примерно в эти же дни наши предки славяне отмечали языческий праздник Вербохлёст. Как и во многих других случаях произошло наслоение одного праздника на другой, и сейчас в России и ряде других славянских странах народ отмечает Вербное воскресенье.

Когда нужно рвать вербу и сколько веточек должно быть в букете? Традиционно вербу рвут в Лазареву субботу — накануне Вербного воскресенья, но допускается и за несколько дней до неё. Церковь ничего не говорит о количестве веточек вербы, но в народе бытует поверье, что веточек должно быть столько, сколько человек в семье. Если человек живёт один, то он может оставить и любое нечётное число веточек. Кстати, в народе есть ряд поверий, где и как нужно срезать вербу. В частности, считается плохой приметой рвать вербу на кладбище. Срезать вербу рекомендуется с молодых деревьев, на которых ещё не огрубела кора.

Как и когда нужно освящать вербу? В субботу вечером в храмах проходит праздничное богослужение — всенощное бдение. На эту службу верующие приходят с вербой. Священник читает специальную молитву и окропляет букетики святой водой. Но если не успели, то освятить вербу можно во время службы утром в воскресенье. Кстати, в храмах обычно уже стоят освященные веточки вербы, поэтому если вы не сумели запастись заранее, не волнуйтесь — вы сможете взять её здесь. После освящения в церкви старайтесь свой букетик вербы уже никому не раздавать. Если же вас попросили для кого-то освятить вербу, для него нужно собрать отдельный букет.

Как нужно хранить вербу? Считается, что хранить освящённую вербу нужно весь год, словно напоминание, что верующие должны быть всегда готовы к встрече Спасителя. Обычно веточки вербы ставят рядом с иконой, без воды. В народе также считают, что освящённые веточки вербы служат оберегом для дома.

Можно ли выбрасывать прошлогодний букет освящённой вербы? Так как веточки освящены, то выбрасывать их нельзя, это как будто выбросить на помойку святыню. Их можно закопать, но в таком месте, где не ходят люди и животные. Например, под деревом в саду, Также можно пустить ветки по реке, сжечь в печи или на костре или отнести в храм, там проведут обряд сжигания, а пепел развеют. Если же ваша верба дала корешки, то самое лучшее — высадить её в землю.