Что известно о проректоре РТА, который был арестован за наркотики и погиб в СИЗО

В чем обвиняли Керефова?



В продаже наркотиков. Следственный комитет сообщил, что при обысках во время задержания проректора было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков.



По версии СУСК, проректор приобрел 2 кг наркотиков, расфасовал их на более мелкие партии и затем начал продавать через даркнет.



По данным ФСБ, Керефов со своего рабочего компьютера администрировал сразу пять интернет-магазинов по продаже наркотиков. Он же обсуждал с покупателями размеры и стоимость доз, координировал работу курьеров и закладчиков.



При этом оказалось, что среди покупателей Керефова имеются и сотрудники Таможенной академии. По крайней мере трое признались, что приобретали у него запрещенные вещества.



Во время обысков в кабинетах сотрудников вуза, по месту жительства подозреваемых и в нарколаборатории было изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры, пишет РБК.



По данным ФСБ, проректор торговал наркотиками с 2020 года через криптографические интернет-мессенджеры. А нарколаборатория была в подвале дома.