Что известно о проректоре РТА, который был арестован за наркотики и погиб в СИЗО
Рассказываем, что известно о проректоре и о преступлении, в котором его обвиняют
18 июля 2022 года СМИ сообщили о смерти проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, арестованного по обвинению в продаже наркотиков. Тело мужчины обнаружили в СИЗО № 1 в Ногинске. Согласно предварительной информации, проректор свел счеты с жизнью. Рассказываем, что известно о проректоре и о преступлении, в котором его обвиняют.
Кто такой Залим Керефов?
Залим Керефов — проректор, директор центра информационных технологий Российской таможенной академии (РТА). Мужчине было 37-лет. Всеобщую известность мужчина получил в начале июля, когда его задержали силовики.
В чем обвиняли Керефова?
В продаже наркотиков. Следственный комитет сообщил, что при обысках во время задержания проректора было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков.
По версии СУСК, проректор приобрел 2 кг наркотиков, расфасовал их на более мелкие партии и затем начал продавать через даркнет.
По данным ФСБ, Керефов со своего рабочего компьютера администрировал сразу пять интернет-магазинов по продаже наркотиков. Он же обсуждал с покупателями размеры и стоимость доз, координировал работу курьеров и закладчиков.
При этом оказалось, что среди покупателей Керефова имеются и сотрудники Таможенной академии. По крайней мере трое признались, что приобретали у него запрещенные вещества.
Во время обысков в кабинетах сотрудников вуза, по месту жительства подозреваемых и в нарколаборатории было изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры, пишет РБК.
По данным ФСБ, проректор торговал наркотиками с 2020 года через криптографические интернет-мессенджеры. А нарколаборатория была в подвале дома.
Когда погиб Кеферов?
Как сообщает Telegram-канал подмосковного главка СК России, тело Залима Керефова нашли 16 июля в одиночной камере. Правоохранители осмотрели место происшествия. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой написал, что сожалеет о содеянном.
Адвокат Керефова Андрей Цыганов подтвердил РБК, что его подзащитный умер. НТВ пишет, что информацию о гибели проректора подтвердил и СК.
При этом Цыганов считает странной смерть проректора и намерен в этом разобраться:
«Мне еще предстоит в этом разобраться. Я не вижу смысла человеку прибегать к каким-то суицидальным действиям: вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание», — цитирует слова адвоката.
А что говорят правоохранительные органы?
После гибели проректора возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас проводится комплекс следственных действий, которые направлены на «установление должностного лица, допустившего халатность».
Кроме того, правозащитники тоже намерены проверить следственный изолятор, где погиб проректор, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя ОНК Подмосковья Сергея Леонова.