Что известно о взрывах в Белгороде, из-за которых вспыхнула крупная нефтебаза?

В Белгороде утром 1 апреля прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. Позднее стало известно, что в черте города загорелась крупная нефтебаза. Жителей близлежащих улиц экстренно эвакуировали, а на устранение ЧП отправили около 200 спасателей. По словам губернатора Белгородской области, объект пострадал от авиаудара украинских военных — регион граничит с соседним государством.

Рассказываем, что известно о пожаре в Белгороде на данный момент, сколько человек пострадало и кто виноват в произошедшем.

Что за пожар произошёл в Белгороде 1 апреля? Рано утром в столице Белгородской области загорелась нефтебаза АО «Белгороднефтепродукт». Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре поступило на сигнальный пульт в 05:51 мск. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горят топливные резервуары. Также стало известно, что пожару предшествовали взрывы. Позднее информацию о пожаре подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже», — написал глава региона в своём Telegram-канале. Как пояснили ТАСС в экстренных службах, пожар охватил восемь топливных резервуаров. «В настоящее время горят восемь резервуаров с топливом, все они объёмом по 2 тыс. кубометров. Есть угроза дальнейшего распространения огня», — цитирует издание собеседника. Когда пожар полностью ликвидируют? Пока неизвестно, но спасатели работают над этим. Существует риск, что пожар перекинется на другие резервуары — всего на нефтебазе их 27. По сообщению Гладкова, в ликвидации пожара участвуют более 170 человек и около 50 единиц техники. Также к спасательной операции привлекли пожарный поезд, который перекачивает воду в пожарные машины. Есть ли погибшие на пожаре в Белгороде? Пока о погибших не сообщалось. Сколько человек пострадало? От пожара на нефтебазы в Белгороде пострадали два человека. Оба они работают на предприятии, пояснил Вячеслав Гладков. По его словам, им оказали медицинскую помощь, а их жизни ничего не угрожает. Куда эвакуируют тех, кто живёт рядом с нефтебазой? Жителей близлежащих улиц (Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова) временно разместят на «Белгород-Арене», заявил Гладков. Туда уже доставили первый автобус с 19 гражданами (среди них — пятеро детей), пишет «Бел.ru» со ссылкой на мэра Антона Иванова. Правда ли, что нефтебазу обстреляли украинские военные? Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале. По его словам, белгородскую нефтебазу обстреляли два вертолёта. «Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолётов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — сообщил Гладков. Российское Минобороны пока этот инцидент никак не прокомментировало. В соцсетях пользователи публикуют видео, где, предположительно, запечатлены авиаудары. Может ли регион остаться без топлива из-за пожара? Губернатор региона заверил, что дефицита топлива «не было, нет, и не будет». «Вижу очереди на АЗС, поэтому ещё раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании „Роснефть“ две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. В данный момент „Роснефть“ перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учётом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней», — сообщил Гладков. Он подчеркнул, что все остальные поставщики топлива работают в штатном режиме, а запасов в области хватит на 15-18 дней.