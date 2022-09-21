Что означает указ Путина о частичной мобилизации? Кого призовут и кто освобождается от призыва?

Указ президента Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» был опубликован 21 сентября на сайте Кремля. Кого призовут по этому указу, кому положена отсрочка, а кто может получить бронь, разбирался amic.ru.

Кого призовут по частичной мобилизации?

По словам Владимира Путина, «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт».

Министр обороны Сергей Шойгу, выступавший после президента, также уточнил, что призываться будут из запаса, те, кто имеют боевой опыт, с нужной армии военно-учётной специальностью. Кроме того, министр отдельно заявил, что ни о какой мобилизации и призыве студентов речи не идёт и идти не будет.

С какого числа будет проходить частичная мобилизация?

Она объявлена с 21 сентября. По словам Владимира Путина во время обращения к россиянам, мобилизационные мероприятия также начинаются 21 сентября.

Какой статус будут иметь призванные по мобилизации граждане?

Призванные по частичной мобилизации граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту.

Как будет оплачиваться служба призванного по мобилизации?

Уровень денежного содержания таких призванных по мобилизации граждан будет соответствовать денежному содержанию контрактников.

На какой срок заключается контракт с мобилизованным?

Контракт заключается до окончания периода частичной мобилизации или в случае увольнения со службы до его окончания по определённым основаниям, расписанным в этом указе.

Кого и почему могут уволить с военной службы в период частичной мобилизации?

По указу «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» уволить с военной службы контрактников, а также приравненных к ним мобилизованных граждан могут по трём причинам:

— по возрасту, если достиг предельных лет пребывания на службе (см. предельные возрасты для военнослужащих различных званий);

— по состоянию здоровья, если гражданина признали не годным к несению службы на военно-врачебной комиссии (однако добровольно изъявившие решение продолжить службу могут остаться на тех должностях, которые смогут заместить по силам своего здоровья);

— по приговору суда, если вступит в силу приговор о назначении наказания в виде лишения свободы.

Кто может получить бронь от мобилизации?

Для граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставляется право на отсрочку от мобилизации на время работы в этих организациях. Категории таких граждан и порядок предоставления им права на отсрочку определяет федеральное правительство.