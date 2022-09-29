Как подтвердить свое право на отсрочку от мобилизации?
Народный фронт дал разъяснения, какие документы нужно собрать, чтобы человека не мобилизовали
Частичная мобилизация идёт в России с 21 сентября, но у людей по-прежнему остаётся много вопросов. Самый главный из них: подлежат ли конкретно они призыву на военную службу и в каких случаях им положена отсрочка. Народный фронт Алтайского края подготовил инструкцию, в которой дал разъяснения на основные вопросы. Публикуем их на amic.ru.
Кто имеет отсрочку от мобилизации?
Отсрочка от мобилизации положена:
— гражданам, которые работают в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение;
— гражданам, работающим в оборонных организациях (на период мобилизации);
— временно не годным по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;
— занятым уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо инвалидом I группы;
— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего брата или сестры;
— имеющим на иждивении четверых или более детей в возрасте до 16 лет;
— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребёнка в возрасте до 16 лет;
— гражданам с женой, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет;
— студентам-очникам вузов с государственной аккредитацией, которые получают высшее образование в первый раз.
Как подтвердить своё право на отсрочку?
Если вы имеете право на отсрочку по состоянию здоровья, необходимо посетить лечебное учреждение и получить свежие медицинские документы: эпикризы, анализы, заключения.
Если вы имеете право на отсрочку по составу семьи, требуется собрать и держать в оперативном доступе все подтверждающие документы: свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи, документы, подтверждающие состояние здоровья близких родственников, за которыми вы ухаживаете, и так далее.
Если вы имеете бронь — запросите у работодателя соответствующие подтверждающие документы.
Если вы студент очной формы обучения — возьмите справку в деканате вуза, запросите документы, подтверждающие государственную аккредитацию учебного заведения.
Какие IT-специалисты могут быть освобождены от мобилизации?
Во-первых, у IT-специалиста должно быть соответствующее высшее образование (рекомендованный список Минцифры № 712 от 26.09.2022). Во-вторых, сотрудник работает на полную ставку в компании, которая аккредитована в Минцифры. Есть ещё одно условие: специалист прямо задействован в разработке и сопровождении российского программного обеспечения.
Куда обратиться за разъяснениями, если вопросы ещё остались или нужна помощь?
Основными каналами информирования являются официальные ресурсы «Объясняем.рф» и горячая линия по номеру 122.
Если вас или вашего родственника ошибочно мобилизовали, обратитесь в региональные отделения Народного фронта.