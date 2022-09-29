Как подтвердить свое право на отсрочку от мобилизации?

Частичная мобилизация идёт в России с 21 сентября, но у людей по-прежнему остаётся много вопросов. Самый главный из них: подлежат ли конкретно они призыву на военную службу и в каких случаях им положена отсрочка. Народный фронт Алтайского края подготовил инструкцию, в которой дал разъяснения на основные вопросы. Публикуем их на amic.ru.

Кто имеет отсрочку от мобилизации?

Отсрочка от мобилизации положена:

— гражданам, которые работают в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение;

— гражданам, работающим в оборонных организациях (на период мобилизации);

— временно не годным по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;

— занятым уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо инвалидом I группы;

— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего брата или сестры;

— имеющим на иждивении четверых или более детей в возрасте до 16 лет;

— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребёнка в возрасте до 16 лет;

— гражданам с женой, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет;

— студентам-очникам вузов с государственной аккредитацией, которые получают высшее образование в первый раз.

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Как подтвердить своё право на отсрочку?

Если вы имеете право на отсрочку по состоянию здоровья, необходимо посетить лечебное учреждение и получить свежие медицинские документы: эпикризы, анализы, заключения.

Если вы имеете право на отсрочку по составу семьи, требуется собрать и держать в оперативном доступе все подтверждающие документы: свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи, документы, подтверждающие состояние здоровья близких родственников, за которыми вы ухаживаете, и так далее.

Если вы имеете бронь — запросите у работодателя соответствующие подтверждающие документы.

Если вы студент очной формы обучения — возьмите справку в деканате вуза, запросите документы, подтверждающие государственную аккредитацию учебного заведения.

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Какие IT-специалисты могут быть освобождены от мобилизации?

Во-первых, у IT-специалиста должно быть соответствующее высшее образование (рекомендованный список Минцифры № 712 от 26.09.2022). Во-вторых, сотрудник работает на полную ставку в компании, которая аккредитована в Минцифры. Есть ещё одно условие: специалист прямо задействован в разработке и сопровождении российского программного обеспечения.

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Куда обратиться за разъяснениями, если вопросы ещё остались или нужна помощь?

Основными каналами информирования являются официальные ресурсы «Объясняем.рф» и горячая линия по номеру 122.

Если вас или вашего родственника ошибочно мобилизовали, обратитесь в региональные отделения Народного фронта.