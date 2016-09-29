Как россияне будут платить за мусор и зачем нужна новая графа в квитанции?
Через три месяца эта услуга из жилищной превратится в коммунальную
Новая строка "Плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов" (ТКО) появится в квитанциях россиян в 2017 году. Сейчас эти расходы включает в себя графа "Содержание и ремонт жилого помещения". При этом плата за вывоз мусора не нормируется. В среднем она составляет 2,5 рубля с квадратного метра жилья. Но так как тариф устанавливают управляющие компании, то зачастую эти цифры бывают выше. О том, какие изменения грядут в сфере ЖКХ, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Размер нового коммунального платежа с нового года будут устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Они должны будут предложить выгодные условия, чтобы победить в торгах. Сами цифры озвучат после Нового года. Известно, что субъекты смогут устанавливать предельные тарифы на обращение с ТКО.
Для того чтобы эта система заработала, все республики, края и автономные округа должны согласовать территориальную схему обращения с отходами. На данный момент эту обязательную процедуру из 85 российских регионов выполнили только 48. Хотя сроки были установлены еще в марте.
Схема Алтайского края пока не согласована, ведется работа по этому вопросу, сообщили порталу Amic.ru в Главном региональном управлении природных ресурсов и экологии.
На схемах должны быть выстроены все маршруты движения ТБО от места их образования до места захоронения или переработки. Также предусмотрено оборудование контейнерных площадок с антивандальными конструкциями для раздельного сбора отходов. Только после утверждения схем на тендерах будут определены региональные операторы.
Те регионы, где не успеют выполнить необходимые подготовительные шаги, ждет "разбор полетов". Об этом "Российской газете" сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Проверки ведомство будет проводить совместно с прокуратурой. В отсутствие операторов сразу после Нового года в отстающих регионах может возникнуть мусорный коллапс, так как отходы просто некому будет вывозить.
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Сейчас Росприроднадзор рекомендует всем субъектам представлять на согласование территориальные схемы в электронном виде. Далее из них будет составлена интегрированная схема обращения с отходами России. После этого станет возможным осуществление межрегионального взаимодействия по переработке отходов.
Законом введен такой экономический механизм, который обязывает производителей и импортеров товаров и упаковки утилизировать их после утраты потребительских свойств. Либо компании будут обязаны платить экологический сбор. Это создаст замкнутые циклы в обращении с отходами, возвращая их в хозяйственный оборот и исключая захоронение. Компании будут представлять отчетность по товарам, включая упаковку, подлежащим утилизации после утраты потребительских свойств.
Чтобы минимизировать халатное отношение к работе по госконтрактам, Министерство природных ресурсов и экологии уже внесло предложение в правительство по дополнению КоАП. В нем должна появиться статья об ответственности операторов за неисполнение своих обязанностей, повлекшее угрозу компонентам природной среды.