Как россияне будут платить за мусор и зачем нужна новая графа в квитанции?

Сколько теперь будем платить?

Размер нового коммунального платежа с нового года будут устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Они должны будут предложить выгодные условия, чтобы победить в торгах. Сами цифры озвучат после Нового года. Известно, что субъекты смогут устанавливать предельные тарифы на обращение с ТКО.

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Для того чтобы эта система заработала, все республики, края и автономные округа должны согласовать территориальную схему обращения с отходами. На данный момент эту обязательную процедуру из 85 российских регионов выполнили только 48. Хотя сроки были установлены еще в марте.

Схема Алтайского края пока не согласована, ведется работа по этому вопросу, сообщили порталу Amic.ru в Главном региональном управлении природных ресурсов и экологии.

На схемах должны быть выстроены все маршруты движения ТБО от места их образования до места захоронения или переработки. Также предусмотрено оборудование контейнерных площадок с антивандальными конструкциями для раздельного сбора отходов. Только после утверждения схем на тендерах будут определены региональные операторы.