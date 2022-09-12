Какая погода будет в Алтайском крае на этой неделе и вернётся ли ещё тепло?

Всю рабочую неделю погода в Алтайском крае будет прохладной и преимущественно без осадков. Небольшие дожди пройдут лишь по востоку и югу 13 и 14 сентября, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова. По утрам будет образовываться туман.

«Преобладающие ночные температуры будут колебаться от +1 до +6 градусов. Но местами возможны заморозки до -2 градусов. Днём столбики термометров покажут +11...+16 градусов. В Барнауле будет преимущественно без осадков. В ночь на 13 сентября ожидается от 0 до +3, но в последующие две ночи также не исключены заморозки», — рассказала синоптик.

К выходным в Алтайский край вновь вернётся потепление. Днём в субботу будет от +11 до +22 градусов, в воскресенье по югу воздух прогреется до +25.



